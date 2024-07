Osm osob, ani jedna jmenovaná. Advokátka zveřejnila, jak Wollnera vyšetřovali v ČT

„Dostal se ke mě dokument nazvaný Zpráva komise ČT k prošetření údajného nevhodného chování Marka Wollnera vůči ženám. Dle závěrů dokumentu se komise domnívá, že s největší pravděpodobností se MW dopouštěl nežádoucího chování vůči podřízeným zaměstnancům i externím spolupracovníkům ČT. To mi přišlo jako natolik závažné, a v rozporu s opakovanými veřejnými tvrzeními MW, že jsem se obrátila na ČT se 106, jestli se jedná opravdu o zprávu, kterou má ČT k dispozici. Odpověď je, že mi to neřeknou. Takže se ptám znova a veřejně, oba dokumenty dávám do vlákna, plus tu máte odkaz na celé znění Zprávy komise. Nelíbí se mi možnost, že by ČT takové chování kryla, že by něco takového roky procházelo, a nikdo to neřešil,“ píše na svém sociálním profilu advokátka Hrdá.

??1) Dostal se ke mě dokument nazvaný Zpráva komise @CzechTV k prošetření údajného nevhodného chování Marka Wollnera vůči ženám. Dle závěrů dokumentu se komise domnívá, že s největší pravděpodobností se MW dopouštěl nežádoucího chování vůči podřízeným zaměstnancům i externím… — Lucie Hrdá (@JulieMontek) July 18, 2024

Ze závěrů šetření komise plyne mimo jiné následující: „Osm osob popsalo osobní zkušenost s alespoň jedním typem nežádoucího chování. Pět osob, které samy nečelily sexuálnímu obtěžování ze strany Marka Wollnera, vypovědělo, že se jim některé poškozené osoby s určitou zkušeností či zkušenostmi svěřovaly.“

A o jaké chování mělo jít? „Komise se domnívá, že s největší pravděpodobností se Marek Wollner dopouštěl nežádoucího chování vůči podřízeným zaměstnancům i externím spolupracovníkům České televize tohoto typu: nevyžádané dotyky vůči ženám, nežádoucí hodnocení vzhledu žen, nevhodné poznámky se sexuálním podtextem, nevhodné sexuální návrhy, verbální ponižování mužů i žen (vulgární urážky, zesměšňování). V jednom konkrétním případě se pokusil o intimní poměr s podřízenou zaměstnankyní, která jej opakovaně odmítla, a po tomto odmítnutí pociťuje, že je v zaměstnání Markem Wollnerem přehlížena.“

„Komise má za to, že žádné ze zjištěných skutečností nenasvědčují tomu, že by byl spáchán jakýkoliv trestný čin,“ píše se následně ve zprávě.

Marek Wollner dle závěrů komise považuje všechna obvinění za absolutně smyšlená jako součást vendety Nory Fridrichové a Markéty Dobiášové. „Popřel, že by činil ženám na pracovišti návrhy, že by se jich bez jejich souhlasu dotýkal, že by měl na pracovišti intimní vztah s některou jemu podřízenou ženou. Popřel, že by jakkoliv urážel své kolegy, nadával jim či používal vulgární výrazy,“ píše se také ve zprávě.