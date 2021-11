Ostrý Jurečka: Na toto nemá Zeman právo! Nechceme lidi k očkování vozit policejní eskortou

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka odmítá zavést povinné očkování. Neumí si totiž představit, že by lidi, kteří očkování odmítají, vozily na očkovací místa např. policejní eskorty. Nemocnice podle jeho názoru situaci stále zvládají, takže nemá smysl vršit další nařízení, když mnozí lidé nedodržují ani ta základní. Důrazné varování zaslal i do Lán. Prezidentu Zemanovi vzkázal, že ještě stále lze využít článek 66 Ústavy ČR a dočasně ho zbavit pravomocí.

Ačkoli především z moravských nemocnic zaznívá, že se kvůli nárůstu covidových pacientů ocitají na hraně svých možností, pravděpodobný příští ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) má za to, že nemocnice situaci zvládají a že lockdown není řešením. „Nemocnice to zatím zvládají,“ prohlásil doslova.

„Osobně si nemyslím, že to je správná cesta, protože jsem přesvědčen o tom, že kdyby za poslední dva a půl měsíce se udělalo maximum pro to, aby byla dosud přijímaná opatření dodržována a vymáhána a fungovalo by nám opravdu rychle testování a trasování, tak jsme v této situaci nemuseli být. Přicházet s dalšími opatřeními opravdu nemusí mít smysl, pokud opravdu nebudou fungovat a nebudou se dodržovat,“ varoval Jurečka v rozhovoru pro Reflex.cz

Nemyslí si, že dává smysl zakázat adventní trhy, když se v obchodním centru o kousek dál mohou mačkat davy lidí. Stejně tak nechápe, proč v nejpostiženějších krajích hygienici neomezili některé akce už před třemi týdny.

V tuto chvíli by Jurečka uložil zásadní povinnost policistům. „Já sám jsem neviděl městskou či státní policii, která by se zapojila do kontroly dodržování opatření v uzavřených prostorách. A musíme to udělat.“

Testovat by se podle něj měli i lidé očkovaní. „Musí být situace, za kterých se i očkovaní lidé testují, protože víme, že i očkovaný člověk může po dvou i třech dávkách dále šířit. Je tam sice menší pravděpodobnost, ale je,“ připomněl Jurečka.

Přesto má podle něj smysl se očkovat, protože očkováním člověk na prvním místě chrání své zdraví a přispívá k tomu, že nemocnice nebudou přetížené. „Myslím, že největší motivací lidí je to procento neočkovaných lidí, kteří umřeli. Já mám zkušenost ze svého okolí, kde jedna ředitelka základní školy odmítala očkování, myslela si, že je velmi zdravá, ale najednou tam byl velmi rychlý průběh covidu a najednou nebyla. Zbytečná smrt člověka,“ zaznělo od Jurečky.

Budoucí vláda prý masivně posílí kapacity testování, trasování a spustí masivní informační kampaň o očkování. „Současně je třeba rizikovým skupinám nabídnout třetí dávku očkování. Toto se musí udělat v řádu dnů,“ zdůraznil Jurečka.

„Ale plošně říci v takto rozdělené společnosti, že zavedeme povinné očkování, tak já si neumím představit, jak to vlastně bude probíhat. Nechcene to dělat, pojďme dělat kroky, jako je informovanost, motivace, komunikace, aby se k tomu ti lidé rozhodli dobrovolně, protože lidi, kteří se postaví na zadní, protože je tady just nařízeno něco, tak si neumím představit, jak to budeme dělat, že bychom ty lidi vozili na očkování policejní eskortou,“ kroutil hlavou Jurečka.

Na toto Zeman nemá právo

Poté věnoval pozornost jmenování vlády Petra Fialy (ODS). Prezidentu Zemanovi poslal zprávu. Varoval ho, že obě komory Parlamentu mohou stále aktivovat článek 66 Ústavy ČR a zbavit prezidenta Miloše Zemana dočasně pravomocí. Čekat na jmenování celé nové vlády déle než do 15. prosince je podle Jurečky ve stávající situaci neúnosné a kdyby prezident ani do onoho dne vládu nejmenoval, je dle Jurečky namístě si položit otázku, zda je schopen dělat práci, pro kterou si ho občané zvolili.

„Pokud nebude už teď po neděli zřejmé, že vše proběhne tak, aby byla vláda jmenována do poloviny prosince, tak už třeba v pondělí nebo v úterý si s koaličními partnery sedneme a budeme připravovat kroky k aktivaci článku 66. Budeme to muset začít řešit, protože je zřejmé, že se tady naplňují ty prvky, se kterými ten článek 66 pracuje. Je tady neschopnost prezidenta vykonávat svůj úřad, protože tady je vše připravené a vázne to na panu prezidentovi,“ varoval Hrad Jurečka.

Poté zdůraznil, že prezident z Ústavy nemá právo vetovat ministry. Může vetovat zákony, ale nemůže vetovat ministry. S vetováním ministrů Ústava nepočítá. „On na to nemá právo!“ zahřměl Jurečka.

