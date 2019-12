Otevření hranic? Listopad 89? Novinářka a politička šokovala

„Tak dnes je výročí bourání plotu se západem. Možná jsme zbytečně spěchali? Kdy začneme stavět?“ zeptala se Lorencová na svém facebookovém profilu.

O odstraňování zátarasů na hranicích s Rakouskem rozhodla federální vláda počátkem prosince, a to tam, „kde to vyžaduje rozšiřování turistického ruchu a styk pohraničních oblastí při zachování nezbytných potřeb obrany“. Na jihu Čech se v první etapě jednalo o okolí Horního a Dolního Dvořiště, Českých Velenic, Nové Bystřice a Slavonic, na jižní Moravě, kde se první etapa zaměřila na okolí všech pěti hraničních přechodů, například u přechodu Hatě u Znojma pohraničníci již od šesti hodin ráno odstraňovali čtyři kilometry pásu, který tvořily kůly s ostnatým a jiným drátem a protitankové betonové jehlance. Odstraňování „železné opony“ začalo i na Slovensku, a to v úseku o délce 31 kilometrů podél Děvínské Nové Vsi a Rusovců.

Ženijně technické zabezpečení mezi ČSSR a Rakouskem bylo dokončeno v roce 1953. Celý zátaras se skládal z ochranného plůtku s pomocnou signalizací, trasou telefonního vedení, z vnitřního kontrolního pásu a signální stěny ve tvaru T s výškou asi tři metry. V systému bylo nízké napětí 24 V a zkrat znamenal spuštění poplachu a výjezd pohraničníků. U zátarasu se nacházela asfaltová komunikace (tzv. signálka) a pěšinka kolem plůtku pro údržbu.

Lorencová svým textem zjevně narážela na migraci, k níž se vyjadřovala v minulosti. „Celou dobu posloucháme argumenty, co by kdyby, ale o tom, co bude, jestliže se tady uprchlíci usadí a jestli se nebudou chtít vrátit zpátky do zemí, odkud přišli, se nebavíme,“ uvedla v minulosti Lorencová. Vyjadřovala i své obavy z mužů s nabouchanými svaly, kteří si sem přivedou rodiny a už se nikdy nevrátí do zemí původu.

„Jak je možné, že tito muži, kteří mají se zbraní v ruce bránit svou zem, ze svých vlastí utíkají a nechávají tam rodiče, kteří jim zaplatí cestu do Evropy, i když musí leckdy prodat majetky?“ ptala se rozhořčeně.

„A tomu utečenci není ani blbé říct: ‚Já mladý, zdravý, který jsem měl bránit svoji zem, jsem tady u vás a postarejte se o mě‘,“ uzavřela .

