Otřesný. Kámoši! Po dnešním vysílání Moravce na ČT zněl ostrý humor

„Veřejnoprávní debata ve slonovinové věži jde ve stopách ČSSD,“ poznamenal Plesl.

Dnešní OVM: Praha a Česko? To jsou dva světy. Nedopadne to dobře, poslouchal Moravec ve své věži

„Jsem to vypla hned, jak začal Pithart slinit prst,“ odvětila jedna z diskutujících. „Slonovinové věži. Dneska jsou tam všichni kámoši a kývají na sebe souhlasně hlavami, to mě moc neba,“ poznamenala další. „Kývají, kývají. A za chvíli všichni usnou, tam i u televize. Je to otřesný,“ dodal Plesl.

A svůj názor vyjádřil také Petr Štěpánek. „Nic neilustruje všechny moje výhrady proti České televizi lépe než povolební debata, ve které spolu u Moravce souhlasí a prakticky ve všem si notují Radičová, Dvořáková a Pithart. A prosím, aby mi bylo správně rozuměno. Není to tak, že ti hosté nemají třeba v něčem pravdu, případně kus své pravdy. Je to o tom, že názorů na svět a na realitu okolo nás je mnohem více.

Ergo: Problém České televize není v tom, co vysílá, nýbrž v tom, co všechno nevysílá,“ poznamenal Štěpánek.

A co zmínění hosté řekli v Otázkách Václava Moravce na ČT24? Zeman zničil ČSSD. ANO není žádná levice, lidé hledají novou naději. Praha a Česko? To jsou dva světy, pokud se nesblíží, nedopadne to dobře. Lidé jsou ztracení a bezradní. Já jsem hlasoval pro vstup do Evropské unie taky proto, aby mě uchránila, když se v mé zemi dostávali k moci nějací autoritáři. To jsou jen některé z vět, které padly. Konkurenční vysílání na Primě: Výsměch z debaty na Primě: Anti-Zemani Drahoš, Hilšer a Fischer teď uspěli ve volbách. Dostali cukřík, odměnu za to, že se ti psíci hezky porvali se Zemanem

autor: vef