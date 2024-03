Otřesy v Kanadě: Čína získala nebezpečná data a Trudeau to tajil. Pak „utíkal“ na tiskovce

Po zveřejnění dokumentů ukazujících na čínskou „infiltraci“ v přísně střežené laboratoři v kanadském Winnipegu, kde se zkoumají velmi nebezpečné smrtelné viry, kanadský premiér Justin Trudeau čelí otázkám o svém podílu při krytí nedostatků a umožnění špionáže ze strany Číny. Lídr kanadské opozice Pierre Poilievre má za to, že Čína zasáhla také do minulých kanadských voleb, během nichž došlo k znovuzvolení menšinové vlády liberálů. Trudeau to označil za „konspirační teorie“ a při konfrontaci s obsahem dokumentů se dle CBS snažil odvést pozornost. Namísto vlivu Číny tak skončil u podpory Ukrajiny.

Poilievre dle kanadské veřejnoprávní stanice CBC obvinil Trudeaua, že umožnil Číně „infiltrovat“ Kanadu a zakrýt to tím, že zdržoval zveřejnění dokumentů. Zopakoval také tvrzení, že Čína podpořila znovuzvolení menšinové vlády liberálů v roce 2021 v čele s Trudeauem, což bude příští měsíc posuzovat veřejné vyšetřování, které má zjistit rozsah čínského vměšování do posledních dvou kanadských federálních voleb.



Veřejné vyšetřování, zda Čína, Rusko a další země nezasahovaly do kanadských federálních voleb v letech 2019 a 2021, kdy se k vládě dostali opakovaně liberálové premiéra Justina Trudeaua, bylo oznámeno již vloni v září.

Otázkám ohledně čínské „infiltrace“ pak čelil Trudeau během čtvrteční tiskové konference v Thunder Bay v Ontariu, kde byl dotazován na to, jak je možné, že vědci, kteří záměrně sdíleli informace s Čínou, dostali povolení pracovat v Národní mikrobiologické laboratoři ve Winnipegu, kde se pracuje s viry, které mohou být nebezpečím pro národní bezpečnost a dokážou způsobit smrtelné nemoci.



Informace s Čínou sdílela doktorka Xiangguo Qiuová a její manžel Keding Cheng, načež byli oba dva po prozrazení v červenci 2019 vyvedeni ze zařízení a byla jim odebrána bezpečnostní prověrka. Jejich propuštění bylo oznámeno v lednu 2021 a teprve po několikaletém boji o přístup k informacím federální vláda zveřejnila stovky stran dokumentů o jejich propuštění.



„Záznamy ukazují, že kanadská agentura Canadian Security Intelligence Service (CSIS) vyhodnotila, že Qiuová opakovaně lhala o rozsahu své spolupráce s institucemi čínské vlády a odmítala přiznat zapojení do různých čínských programů, i když jí byly předloženy důkazy,“ poznamenává k obsahu dokumentů ABC News.

Z dokumentů, jejichž zveřejnění Trudeauova vláda až doposud zdržovala, rovněž vyplývá, že kanadská zpravodajská služba provedla několik bezpečnostních prověrek a zjistila, že Qiuová „úmyslně“ sdílela vědecké informace s Čínou s cílem „infiltrovat a poškodit ekonomickou bezpečnost Kanady“.



CSIS uvedla, že Qiuová „představuje velmi vážné a věrohodné nebezpečí“ pro Kanadu a upozornila na hrozbu v případě „krádeže nebezpečných materiálů atraktivních pro teroristické a zahraniční subjekty“ z výzkumného zařízení.



„Víme, že se stále více zemí, jako je Čína a další, snaží buď ovlivňovat naši zemi, nebo z ní získávat tajemství, a proto musíme být i nadále mimořádně ostražití, aby naše výzkumné instituce byly v bezpečí,“ řekl Trudeau po dotazech – a poté se snažil pozornost od Číny odvrátit dle CBS k Poilievrovi a obvinil ho, že to on „nebere tuto otázku vážně“. „Bohužel jsme v průběhu celého procesu svědky toho, že se Konzervativní strana, konkrétně Pierre Poilievre, rozhodla chrlit konspirační teorie a bubnovat politické útoky, stranické útoky, v otázce, která by upřímně řečeno měla spojit Kanaďany a poslance, aby se pokusili tuto otázku vyřešit,“ oponoval kritice Trudeau a ještě se snažil téma stočit k tomu, že jsou opozičníci dle něj nedostatečně aktivní při podpoře Ukrajiny.

