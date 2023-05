Ovlivňování v ČT. Žádné emoce ani osobní sympatie, bouchl do stolu zájemce o post ředitele

„Nevnímám to jako handicap, ale jako pozitivum,“ prohlásil Pavel Hřídel, kandidát na generálního ředitele České televize, o faktu, že nikdy předtím nepracoval v médiích. U současného ředitele a Hřídelova protikandidáta se projevuje profesní slepota. Současný stav České televize Hřídel nevnímá jako ideální. Nezávislost v ČT není taková, jaká by měla být, vzdaluje se od poslání veřejnoprávní televize. Pokud by v kandidatuře uspěl, snažil by se o větší transparentnost, přeměnu programové skladby a objektivitu České televize. Koncesionářské poplatky by nezvyšoval.

Kandidát na generálního ředitele České televize a bývalý šéf teplárny Strakonice Pavel Hřídel byl hostem pořadu na DVTV. Manažerský přístup je podle něj všude stejný, uznal však, že vedení České televize a energetika se nedají srovnávat. Za handicap nicméně fakt, že v médiích nikdy nepracoval, na rozdíl od svých protikandidátů, nepovažuje. „Samozřejmě s tím všichni počítají, že jsem handicapovaný. Ale já si nemyslím, že to je zásadní handicap, protože ten přístup k řízení společnosti, základy toho, jak společnost funguje, ty jsou všude stejné,“ řekl s tím, že než začal pracovat v oblasti energetiky, pracoval v oblasti textilu. Tyto oblasti se podle něj také lišily, přesto v nich byl schopen manažerskou funkci vykonávat. „Bavíme se o manažerské funkci. Já nemusím být dobrý kameraman, nemusím být dobrý scénárista, ale musím umět řídit společnost,“ prohlásil.

??| „To, že nemám zkušenosti z médií, není handicap, ale pozitivum. Nemusím být dobrý kameraman, musím dobře řídit společnost. Ty zákonitosti jsou všude stejné,” říká finalista volby generálního ředitele @CzechTV Pavel Hřídel, manažer společnosti Batist Medical.

??| Rozhovor si… pic.twitter.com/Gkvs2PyP6W — DVTV (@DVTVcz) May 25, 2023

Vnímá samozřejmě rozdíl mezi veřejnoprávní televizí a komerčními televizemi, které směřují za ziskem. „Veřejnoprávní televize má poskytovat službu veřejnosti v celém rozsahu. To znamená, že já se na tu organizaci nedívám jako na ziskovou organizaci, ale jako na rozpočtovou organizaci,“ uvedl.

„Domnívám se, že by se Česká televize měla vrátit zpátky ke svému původnímu poslání. Měla by být veřejnoprávní, nezávislá, objektivní, měla by poskytovat daleko více kulturních pořadů,“ uvedl Hřídel jen pár věcí, podle kterých by se řídil, pokud by místo generálního ředitele dostal. Dodal, že sám nyní vnímá, že Česká televize od tohoto původního zadání veřejnoprávní televize ustupuje. Z jeho pohledu – jakožto diváka – dochází v České televizi k určitému ovlivňování a nenachází se v „ideálním stavu“. Českou televizi chce proto vrátit do standardní úrovně, jež je i daná zákonem.

Radě České televize ve své kandidatuře proto předložil koncepci své vize pro Českou televizi, v níž je snaha o maximální objektivitu, přeměnu programové skladby a větší transparentnost. „Česká televize je bezesporu etalon. Neříkám, že je špatná. Ale vždycky říkám, že se to dá udělat ještě lépe,“ řekl a dodal, že ať už to je více ekonomičtěji či objektivněji. Připomněl například neobjektivitu ČT při volbě prezidenta 2023, čímž se musela zabývat i Rada České televize. Do zpravodajství ve veřejnoprávní televizi podle něj nepatří emoce ani osobní sympatie, ať už k jakémukoliv kandidátovi.

Rada by se podle Hřídela měla více zabývat dodržováním Kodexu České televize, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou. Moderátory by však se svým příchodem vyhazovat nezačal. „Není důvod, abych někoho vyhazoval. Tam jsou jasně dané parametry, které má moderátor plnit. A pokud ty parametry neplní, tak je to samozřejmě otázka diskuze a nějaké nápravy,“ vysvětlil s důrazem na komunikaci daných parametrů.

Hřídel je odpůrcem zvyšování koncesionářských poplatků, které v současnosti tvoří 79 procent výnosů České televize. Změnit by se dle jeho názoru měla ekonomika a hospodaření podniku, a tuto změnu by svým případným zvolením započal. Při příchodu problému či krize by měla firma šetřit a ne „natáhnout ruku“. Zmínil také, že v každém podniku jsou rezervy, a právě proto je otázkou, zda Česká televize v současnosti hospodaří správně. Sám by v čele České televize chtěl šetřit na vlastní výrobě ČT – přezkoumat by se mělo, jakým způsobem jsou koncipovány smlouvy.

