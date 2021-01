Pacientka, 85 let, se zlomeným krčkem, musela z covid oddělení. Zlé info z nemocnice

reklama

Primář interního oddělení Nemocnice Cheb Stanislav Adamec se rozhodl v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV popsat, jak to vypadá v přetížené nemocnici, kde lékaři i sestry čelí velkému náporu covidových a necovidových pacientů. Zdůraznil, že situace v Chebu je natolik kritická, že už službu konající lékařka musela rozhodnout o tom, kdo se dostane na covidové lůžko a kdo, ač covidový pacient, bude mít méně štěstí.

„Lékařka konající službu musela řešit situaci, kdy měla k dispozici jedno covidové lůžko a byli tam v podstatě dva pacienti. Ona se obrátila na krajského koordinátora covidové péče. Ten jí doporučil, aby se obrátila na ředitele chebské nemocnice, který neměl jinou možnost, než potvrdit status quo, takže paní doktorka se musela rozhodnout, že vybere třiapadesátiletou ženu, která neměla přidružené choroby a ta dostala covidové lůžko. A pětaosmdesátiletá pacientka, polymorbidní, a navíc ještě se zlomeným krčkem, skončila na standardním oddělení, kde jí byla poskytnuta maximální péče,“ popsal situaci Adamec.

Zdůraznil, že do nemocnice teď míří až dvojnásobek pacientů, než na jaké má zařízení personální kapacity. Osm až devět lékařů se nemůže zastavit.

„Je tu nerovnoměrné rozdělení lékařů mezi Karlovými Vary a Chebem, na které se snažím dlouhodobě upozorňovat, ale je mi v podstatě vždycky řečeno, že oni mají sami málo lékařů a že si musíme pomoct sami. Je problém sem do Chebu dostat lékaře. Platové podmínky nejsou špatné, ale spíš asi ta neatraktivita lokality. Neumím si to vysvětlit, že lékaře neláká jít do těch menších nemocnic. Je to asi ve spojitosti se systémem dalšího vzdělávání, který ty lékaře handicapuje,“ prozradil Adamec.

Situace je tak zlá, že nemocnice v podstatě už nemá lůžka intenzivní péče pro necovidové pacienty. Uzavřena byla i porodnice.

To vše v situaci, kdy za hodinu přijede 6 sanitek s novými pacienty, ale do toho do nemocnice přichází i další pacienti po své ose, bez sanitky. Děje se to i proto, že je praktičtí lékaři podle Adamce posílají do nemocnice, protože se bojí, aby nepřišli do kontaktu s covid pozitivní osobou. „Aspoň takhle jsem to slyšel,“ prozradil pan ředitel.

„Lékaři jsou přepracovaní. Primář chirurgie zkolaboval, dokonce se ukázalo, že je covid pozitivní, i když o tom nevěděl. V nějaké době před tím byl očkován, ale to už mohlo být v inkubační době, takže to mohlo souviset s covidem a ne jen s nějakým běžným přepracováním. Řada sestřiček je nemocná. Nemocný je často i ten pomocný personál, takže ony ho musí nahradit. A pak už nechodí do práce s nadšením, ale přijdou tu směnu přežít,“ vykreslil Adamec před diváky temný obrázek.

