Pád režimu? Kalousek zděšen. Řev proti zákonu zděsí i Rakušana

Před Poslaneckou sněmovnou je dnes živo, projednává se pandemický zákon. A demonstranti mu přišli vyjádřit jasné NE! Mezi nimi i advokát Jindřich Rajchl. Ten připomínal, že moc státu vychází z občanů, kteří mají právo se k zákonům vyjádřit. A kdo to označuje za šikanu, ten se podle něho zbláznil. Zamířil také do historie: „Nezničil nás Hitler, nezničil nás Stalin a rozhodně nás nezničí ani Rakušan.“ Mezitím se na demonstraci objevilo něco, co znepokojilo Miroslava Kalouska.

Řekl také, že vláda byla donucena ke zrušení vyhlášky o povinném očkování. „Pokud pan Fiala říká, že nechtěli rozdělovat společnost, tak lže, byli k tomu donuceni a bylo to díky vám,“ děkoval davu. A uvedl, že neplatí ani to, že by nebylo povinné očkování, rozkaz pro vojáky prý stále platí. Za vojáky hodlá bojovat podle svých slov do konce svých sil.

Co se týče šikany, namítl, že jsou to naopak občané, kteří jsou šikanováni vládními opatřeními. A srovnal situaci s tou před sametovou revolucí, řka, že tehdy také byly cenzurovány názory, lidé byli vyhazováni z práce a omezováno bylo i vzdělání. „Tenhle režim bude trvat jen do té doby, dokud my s nimi tu hru budeme hrát. A já už tu hru hrát nechci, vy ano?“ vyhlásil směrem k davu. Odpověď davu byla nabíledni. Jedinou zbraní režimu je podle něj strach, stejně jako v každé totalitě a také se snaží lidi rozdělit.

O Češích se říká, že jsou Švejkové, s tím Rajchl nesouhlasí. „My žijeme ve střední Evropě, mezi Německem, mezi Ruskem, mezi dvěma velmocemi. Mnohokrát se nás snažily zničit, mnohokrát to vypadalo, že tenhle národ padne. Ale my jsme tady pořád a je to proto, protože český národ je národem hrdinů,“ řekl a dodal: „Nezničil nás Hitler, nezničil nás Stalin a rozhodně nás nezničí ani Rakušan.“

Na protestech se také objevila podomácku vyrobená šibenice s nápisem „Všichni vlastizrádci a jejich přisluhovači skončí na šibenici“. Tu vyfotil reportér Deníku N Lukáš Prchal a zveřejnil s narážkou na předchozí demonstrace: „Před Sněmovnou stojí šibenice s tímto nápisem. No, už jednou to prošlo, proč to pro velkou slávu nezopakovat…“

Před Sněmovnou stojí šibenice s tímto nápisem. No, už jednou to prošlo, proč to pro velkou slávu nezopakovat… pic.twitter.com/EesmX55TDk — Lukáš Prchal (@lukas_prchal) January 25, 2022

„Toto už jsou nebezpečné projevy extremismu, kterým byste neměli nečinně přihlížet,“ nabádal policii v reakci bývalý poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek.

Vážená @PolicieCZ, toto už jsou nebezpečné projevy extremismu, kterým byste neměli nečinně přihlížet. https://t.co/BoHJUH2Zis — Miroslav Kalousek (@kalousekm) January 25, 2022

