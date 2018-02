Palestinský žadatel o azyl bude pykat. Nejméně třikrát zaútočil na ženy. Jedna z nich dopadla velmi špatně

K prvnímu napadení a znásilnění mělo dojít předloni v dubnu, kdy v časných ranních hodinách napadl mladou ženu, která se vracela domů z diskotéky. Jeho oběť v důsledku prožitého traumatu utrpěla mrtvici. Prvního pokusu o znásilnění se však měl palestinský žadatel o azyl dopustit již v listopadu 2015. Stalo se tak na parkovišti u jedné z restaurací dvacetitisícového Traunsteinu. Oběť se však pomocí dobře mířených kopů ubránila.

Zatím třetí případ napadení se sexuálním podtextem, za jehož spáchání nese podle vyšetřovatelů migrant zodpovědnost, se odehrál v listopadu 2016. V nedalekém Kemptenu měl Palestinec napadnout ženu, která se věnovala joggingu. Běžkyně se však nedala a vedle hlasitého křiku se pachateli bránila. Útočník ji pustil až tehdy, když se v nedalekém domě rozsvítilo světlo. Žena tak znásilnění unikla, ale utrpěla vážná zranění v oblasti očí.

Násilníkovi, který se narodil v pásmu Gazy, se však dařilo dlouhé měsíce unikat. K jeho dopadení přispěla náhoda, když mu policisté při jízdě ve vlaku kontrolovali dokumenty. Poté došlo na testy DNA a vyšetřovatelé získali jistotu, že se jim konečně podařilo dopadnout sériového „znásilňovače“, který byl dlouhé měsíce postrachem všech zdejších žen. Celkem jsou naplánována tři soudní přelíčení a konečný rozsudek by měl být vynesen 13. března.

Jen o několik dní později by také mělo být jasno, kolik let stráví za mřížemi afghánský migrant, který předloni v listopadu znásilnil a zavraždil studentku medicíny poblíž Freiburgu. Soud s afghánským násilníkem začal již loni v září, ale vzhledem k vyslechnutí mnoha svědků a dohadům o věku obžalovaného ještě stále není rozhodnuto. Minulý týden proběhlo pravděpodobně předposlední z mnoha přelíčení a jasno o výši trestu pro Husseina K. by mělo být ve druhé polovině března.

autor: pro