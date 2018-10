Pane poslanče, proč by si pan generál Řehka nemohl vykládat, že se mu chce zvracet? Komunista Luzar absolvoval přestřelku v Českém rozhlase

Moderátorka Marie Bastlová přivítala v úterních Dvaceti minutách Radiožurnálu komunistického poslance Lea Luzara. Ten se postavil za odchod našich vojáků z Afghánistánu a sepsul generála Karla Řehku, který odchod vojáků z Afghánistánu odmítá. Alespoň v tuto chvíli. Zkušený voják je přesvědčen, že by to byl signál pro teroristy, že se vraždění vyplácí. Luzar má za to, že vojáci mají respektovat politická rozhodnutí. Ať jsou jakákoli. Došlo i na Jiřího Ovčáčka.

Komunistický poslanec Leo Luzar má za to, že generál Karel Řehka má být za svá slova potrestán. „Vojáci mají oproti jiným občanům této země jednu zvláštnost. Oni z ústavy mají povinnost bránit svou zemi, stát jim k tomu dal zbraně do rukou, a oni tak mají obrovskou moc, která musí být kontrolována. V demokracii je kontrolována parlamentem,“ zdůraznil Luzar.

„On se nemůže vyjádřit k tomu politikovi, co to tvrdí, že to je zrádce, že to je zbabělec a že se mu z toho chce zvracet,“ pokračoval Luzar. Bastlová politikovi připomněla, že neříká tak úplně pravdu, a poukázala na to, že generál Řehka říká, že vojáci nemají vystupovat v tuto chvíli a v této formě. Stejně tak ale spíše politici samozřejmě mohou debatovat o působení vojáků v Afghánistánu.

„Ale přečtěte to celé. Když to přečtete celé, tak tam najdete ta slova, která já říkám,“ oponoval moderátorce Luzar. Generál Řehka přísahal a v rámci přísahy musí ctít rozhodnutí politiky.

Marie Bastlová však Luzarovi dál oponovala. „Který článek ústavy zapovídá panu generálovi vyslovit názor,“ ptala se. Luzar odmítl citovat z ústavy. „Pane poslanče, řekněte mi prosím, které zákonné ustanovení generál porušil a na základě čeho vy jste vystoupil ve Sněmovně a žádal jste jeho potrestání,“ rozohnila se Bastlová.

„Řekněte mi to vy,“ kontroval Luzar. „Ne, já se tady vámi nenechám zkoušet, vy jste předseda podvýboru pro svobodu slova a média, takže tu problematiku určitě znáte,“ pálila do komunisty moderátorka.

Ten si však nadále trval na tom, že Řehka svým vyjádřením porušil svou přísahu a ústavu. Luzar má dokonce obavy, že by někteří jeho podřízení – vojáci mohli zajít ještě dál a mohli by se vzpírat vůli politiků, což je naprosto nepřijatelné. „Armáda nemá právo zpochybňovat rozhodnutí politiků a pan generál Řehka toto jasně udělal a zpochybnil právo politiků rozhodovat o účasti vojáků na zahraničních misích,“ rozčiloval se Luzar.

„A pane poslanče, když jste tak kritický proti generálu Řehkovi, budete řešit i některé výroky hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka ze sociálních sítí, které občas jsou na hranici vulgárnosti. Pan Ovčáček není členem armády a je to obyčejný občan,“ oponoval Luzar. „Tady je rozdíl. Vojáci mají prst na spoušti, a když jim nadřízení dají rozkaz, tak musejí konat. A tady je ten rozdíl. Když dáte nějaký rozkaz panu Ovčáčkovi, tak on vás poslechnout nemusí,“ vysvětloval komunista.

Bastlová poté přehodila tematickou výhybku a zeptala se, proč komunisté podpořili návrh na vyznamenání básníka Karla Sýse, který byl povolný vůči komunistickému režimu a mohl publikovat, zatímco mnozí jiní básníci za vlády komunistů publikovat nemohli. Luzar v tom nevidí problém. Sýs je podle něj stále aktivní a zaslouží i ocenění za práci, kterou odváděl posledních 29 let. „Např. v (komunistických) Haló novinách,“ podotkla Bastlová.

„Pana Sýse považuji za významného levicového spisovatele, který dodnes publikuje, a ano, vystupuje kriticky k současné době,“ prohlásil Luzar. Bránil se i poukazem na to, že o vyznamenání nerozhodoval jen on, ale spolu s ním i 199 poslanců. „A dnes zažíváme určitý návrat k minulosti. Lidé se dívají na to, jak to bylo dřív, jaké měli jistoty,“ pokračoval Luzar.

