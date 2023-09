Pár dní před volbami. Německá reportérka vystartovala na Fica. To neměla dělat

reklama

Robert Fico anglicky požádal, zda by na tiskovce konané v Bratislavě mohl mluvit slovensky. A pak se ve své mateřštině rozjel. „Když je někdo v Evropě pro mírové řešení konfliktu na Ukrajině, tak je dneska automaticky proruský,“ rozhodil rukama. „Když někdo nechce posílat zbraně na Ukrajinu, protože to jen prodlužuje konflikt, který nemá vojenské řešení, tak je proruský. Když řekne, že sankce nefungují, tak je proruský. Proč nám nedáte právo říci vlastní názor na válku na Ukrajině?“.

Nikdo podle Fica není povinen opakovat rétoriku USA či západoevropských států. „Jsme suverénní republika, tak proč bych měl říkat to, co říkat váš spolkový kancléř?,“ podivil se.

A začal německé novinářce vysvětlovat, že Slovensko některé věci vnímá jinak, třeba i díky historickým vazbám na některé národy bývalého SSSR.

„Víte, lidé na Slovensku nežerou seno a mají vlastní rozum,“ dozvěděla se žurnalistka. Takže proto jsou přesvědčeni, že za válku nese část zodpovědnosti i kyjevská vláda.

„Nevytvářejte tady atmosféru, že výzvy ke skončení války a mírovým jednáním jsou proruské. To není proruské, to je prolidské,“ vysvětlil s tím, že jako sociální demokrat ve válku nevěří.

Vojáci rádi střílejí a házejí granáty a někteří politici této vizi světa rádi naslouchají. Fico by ale byl nerad, pokud by se u Ukrajiny vozili slovenští vojáci v rakvích. Jako bývalý premiér, jak připomněl, velmi dobře ví, jaký je to pocit sledovat na letišti přílet rakví s vojáky ze zahraničních misí.

„Takže vám to řeknu ještě jednou: Toto není naše válka“.

Pak připomněl vraždění rusky hovořících obyvatel země od roku 2014 a podivnou sestavu zvanou Prapor Azov.

„Já mám právo říct, že Slovensko je suverénní země a bude si dělat vlastní zahraniční politiku. Mám právo říct, že je neseriozní, že na nás Ukrajina chce podat žalobu kvůli obilí. Protože to je neserioznost. A je to nenažranost, co si to vlastně dovolují. Ve všem co chtěli jsme jim pomohli,“ rozohnil se předseda Smeru.

Slováci podle něj přijali Ukrajince s otevřenou náručí. A těmto lidem je dnes nadáváno, že jsou proruští. A to Fico odmítá.

Ti potetovaní chlapi, to jsou čistí fašisti

Novinářka se ptala dále. „Vy jste řekl, že v roce 2014 ukrajinští fašisté rozpoutali válku? To je přesně ta ruská propaganda.

Fico se zhluboka nadechl. „Paní redaktorko, já sleduju média z celého světa, nepotřebuji ruskou propagandu. A v těch médiích se běžně píše, že tam docházelo k vraždění velkého počtu civilistů ruské národnosti. A že se tam děly hrozné věci. A doufám, že nebudeme vést polemiku, že ti členové praporu Azov, součásti pravidelné ukrajinské armády, ti potetovaní chlapi, že jsou čistí fašisti,“ upřel oči na novinářku.

V Evropě se dnes některé věci nesmějí říkat, a tak je na Slovensku menší svoboda slova ohledně Ukrajiny než v USA, kde se o ukrajinských zločinech píše běžně. „Vloni tam Zelenský dostal standing ovation, letos už ho přijali jen v kanceláři a řekli mu pozor, nemáte žádné výsledky a my vám nebudeme platit válku na dvacet let,“ pokračoval Fico.

Zato Evropa zcela odmítá realistický pohled, že Ukrajina Rusko není schopna vytlačit nejen z Krymu, ale ani z obsazených území na východě země.

„Jestli tu někoho napadá, že teď Ukrajinu v tomto stavu vezmeme do NATO a rozpoutáme tam třetí světovou válku, tak děkuji, nechci. A já mám právo říct, že jestli budu předsedou vlády Slovenska, tak budeme vetovat členství Ukrajiny v NATO. Ne proto, že se nám nelíbí názory ukrajinské veřejnosti, ale proto, že tu chceme mír a bezpečnost“.

Čím dál rozpálenější pak novinářce začal vykládat, že velmi dobře ví, jak funguje demokracie v Evropské unii. „Já to zažil. Dvě hodiny jsme seděli, Merkelová někde jednala se Sarkozym, pak přišli a oznámili nám, co Rada EU schválí. Nechci, aby to takto fungovalo. A protože vím, že vaše Německo je hlavní tahoun odebrání práva veta v EU, tak to tady říkám vám.

„Takže vás prosím, respektujte nás. Jsme suverénní slovenští politici a odmítáme, že kdo má nějaký názor, tak je automaticky označovaný jako proruský,“ uzavřel slovenský expremiér.

