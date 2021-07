Pár řádek – a už je zle! Kavárna plive, Piráti jsou ve varu. A pak to přišlo: Vyhazov od Fridrichové?

Politický komentátor z MF DNES Miroslav Korecký si ve své pravidelné glose dovolil zapochybovat o kvalitě českých odbornic na klima. V e-mailu, který mu poslaly, prý měly dokonce gramatické chyby. To, co přišlo pak, asi nečekal. Sesypal se na něj skoro celý Twitter. Novináři z Alarmu, Deníku N, Referenda, České televize i od Bakaly. Kopnulo si také Pirátstvo. „Blitky, kokotiny, blbec a šovinistické prase!“ zaznělo. A co na to Nora Fridrichová?

Komentátor Miroslav Korecký z MF DNES ve své čtvrteční glose rýpnul do údajných odbornic na klimatickou změnu. Komise Evropské unie totiž v posledních dnech představila zásadní balíček klimatických návrhů, který by ve finále, kromě snižování emisí oxidu uhličitého, znamenal zvyšování cen pro spotřebitele a zavádění nových daní.

Koreckému v souvislosti s tím prý napsala jistá Eva Oliva z neziskové organizace Asociace pro mezinárodní otázky. „Nabídla mi z Databáze expertek pět odbornic, které by do našich novin mohly okomentovat stěžejní balíček klimatických návrhů, který právě včera měli vyhlásit soudruzi inženýři z Bruselu,“ popisuje komentátor s tím, že neziskovka, zřejmě v zájmu vyváženého genderu, nabízí pouze odbornice - ženy.

Jde prý navíc podezřele o velice mladé ženy, které všechny vystudovaly na zahraničních univerzitách a se zajímavými specializacemi, jako třeba uhlíkové zdanění, zelené technologie nebo studium ledovců. „Stihne-li mladá žena, ani ne třicetiletá, vystudovat v cizině obory jako mezinárodní rozvojová studia či environmentální studia, brázdit svět, zkoumat arktické ledovce i vyschlé potoky v Africe a být v tom uznávanou expertkou, jaký div, že u nás nikdo nechce dělat pokrývače, servírku, instalatéra, ba ani zubaře nebo dětskou doktorku,“ podivuje se Korecký.

Závěrem si novinář ještě dovolil rýpnout do již zmiňované neziskovkářky a jistě také odbornice Olivy, která se prý v e-mailu dopustila pár gramatických chyb. To, co se následně strhlo na Twitteru, Korecký skoto jistě nečekal. Redaktor Deníku N Jan Moláček napsal jen „Dnešní názorová stránka kdysi seriózního a nezávislého deníku“ a své pohrdavé odplivnutí doplnil značkou výkalu.

Šéfka Mladého pirátstva Georgia Hejduková po Koreckém vyštěkla: „Ano, je nutné podotknout, že si jako ženy dovolujeme moc, když máme ambice a nechceme sedět jen doma u plotny. A nedej bože, když jsme ještě hezké.“

Podle Boba Čápa ze strany Budoucnost je Korecký rovnou šovinistické prase. Potřebu se vyjádřit měl i filmový kritik a feminista Kamil Fila. „Miroslav Korecký – jeden z nejarogantnějších neschopáků v dějinách české žurnalistiky, který nemá na víc než tvořit tyhle umrněné sloupky. Příklad toho, jak 90. léta zplodila ukňourané butt hurt karikatury, které neumí ani psát ani dělat rukama. Vostuda tohle tisknout,“ napsal rozzuřeně.

Zaměstnankyně Seznam Zpráv Lucie Stuchlíková se snažila nenápadně podsunout, že mladé hezké holky by měly asi podle Koreckého, místo studia v zahraničí, roznášet pivo v českých hospodách. Spisovatel František Kalenda se pokusil být vtipný a ironicky glosoval následovně: „Co si to dovolujete, brázdit po těch Oslech a Montanách a zkoumat život ve sněhu a ledu? Korecký potřebuje pokrývače a instalatéra.“

K společnému twitterovému pokřiku se připojila i novinářka Irena Buršová z časopisu Heroine. Podle ní jsou mladé odbornice v podstatě hrdinkami. „Ja myslim, ze se autor jen prepsal a chtel spis rict: "Ku*va, to mame sikovne baby, tolik toho vystudovaly, zazily zahranici, mohly tam zustat, ale vratily se do ČR a chteji sve schopnosti dat ve prospech verejnosti,“ napsala s úctou.

Chybět nesměl ani politický komentátor Petr Honzejk. Ten Koreckého sloupek neváhal dokonce označit za „kokotinu“.

Zaměstnanec České televize František Lutonský, který se proslavil zejména internetovým kádrováním voličů Miloše Zemana postižených tornádem, pak k tématu zasvěceně sepsal toto: „Prošel jsem si tu databázi expertek. Je jich tam asi 200 – advokátky, soudkyně, ekonomky, pedagožky, ředitelky, novinářky, vědkyně... A potvrzuju, že jsou tam i některé mladé ženy.“

Zuzana Vlasatá, žurnalistka z levicového Deníku Referendum, se podivuje, proč tedy Korecký sám nedělá pokrývače nebo servírku či zubaře. Honu na Koreckého si všimla i další pirátka a navíc europoslankyně Markéta Gregorová. „Musím uznat, že udělat z nezpochybnitelných úspěchů a inteligence zmiňovaných odbornic něco, co ničí naši z(Z)emi a za co by se téměř měly stydět, je určitý talent. Zaslouží si tedy, aby byl sdílen, aby snad neprošel bez povšimnutí!“

Apolena Rychlíková, novinářka z levicového deníku A2larm, si nad Koreckým rovněž odplivla ve velkém stylu a neváhala ho označit rovnou za blbce. Podle piráta Víta Šimrala jsou Koreckého názory doslova bizárem.

Geograf z Ostravské univerzity Jan Lenart se na komentátora rovněž osopil: „Pan Korecký nechápe, že ony ženy ve vědě v průběhu svého náročného studia pracují právě jako ony servírky. Náš stát jim totiž na plnohodnotné studium pouze přispívá.“ Novinář by si podle něj měl udělat rekvalifikaci na tesaře.

Neudržel se ani sportovní redaktor Ondřej Kuchař. Dle něho je Koreckého komentář doslova „blitka“ převedená do psaného textu. „Nepamatuju si ale, kdy naposledy jsem od tohoto mistra pera viděl větší kýbl ovčích hovínek. Tohle překonalo i jeho nedávný komentář o odchodu diktátora Kellnera.“ soptí sporťák spravedlivým internetovým hněvem.

Další zaměstnankyně České televize, redaktorka Linda Bartošová, ironicky napsala: „Naše země nevzkvétá! Holky dneska pokrývají třeba i závažná témata a ne střechy. Od desíti k pěti, fakt že jo.“

A PR manažerka Jana Lutonská se o Koreckého názory zajímá z jiného důvodu. „Zajímal by mě názor Nory Fridrichové a to, zda pan “soudruzi inženýři z Bruselu” Korecký bude i nadále účinkovat ve 168 hodin. Úvaha o tom, že by talentované holky měli (sic!) studium vyměnit za práci pokrývače, servírky či instalatéra, totiž stojí za víc než (Malostranskou) korekci.“ Nabízí se tak otázka, zda Koreckého komentář nebude mít vliv na jeho angažmá v České televizi.

Naše země nevzkvétá! Holky dneska pokrývají třeba i závažná témata a ne střechy.

