Parkanová může dostat větší odškodnění, rozhodl soud

04.10.2025 6:40 | Monitoring

Nejvyšší soud ČR v pátek zrušil rozsudky nižších soudů, které odmítly přiznat bývalé ministryni obrany Vlastě Parkanové vyšší odškodné za dlouholeté trestní stíhání v kauze nákupu letounů CASA. Rozhodnutí vrací případ k novému projednání Obvodnímu soudu pro Prahu 2, který musí zohlednit zjevnou nedůvodnost stíhání a dopady na Parkanovou. Kauza táhnoucí se od roku 2012 způsobila exministryni zdravotní problémy. Nejvyšší soud kritizoval nedostatečné posouzení veřejného očerňování Parkanové i po jejím osvobození. Exministryně má teď šanci na vyšší odškodné.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Vlasta Parkanová

Rozhodnutí nižších soudů v kauze CASA v pátek zrušil Nejvyšší soud (NS) České republiky. Soudy nižší instance bývalé ministryni obrany Vlastě Parkanové (KDU-ČSL, později TOP 09) nepřiznaly vyšší odškodné za dlouholeté a nedůvodné trestní stíhání kvůli nákupu armádních letounů CASA. Podle NS nedostatečně zohlednily zjevnou nedůvodnost stíhání a porušení presumpce neviny, včetně veřejného očerňování i po osvobození Parkanové státními zástupci a policisty. Případ tak vrací k novému projednání Obvodnímu soudu pro Prahu 2, který je vázán právním názorem NS.

Stíhání trvalo devět let

Kauza CASA se týká nákupu čtyř transportních letounů za přibližně 3,5 miliardy korun, který schválila vláda Mirka Topolánka (ODS) v roce 2009. Parkanová, tehdejší ministryně obrany, a ředitel sekce vyzbrojování Jiří Staněk byli obviněni ze zneužití pravomoci a porušení povinnosti při správě cizího majetku s údajnou škodou státu okolo osmi set milionů korun.

JUDr. Vlasta Parkanová

Stíhání trvalo od roku 2012, kdy Parkanová kvůli němu rezignovala na funkci místopředsedkyně Sněmovny, až do října 2021. Tehdy ji soudy definitivně osvobodily s konstatováním, že žádná škoda nevznikla a že oba obvinění jednali v souladu se zákonem. Odvolací soud v trestní věci označil obžalobu za neudržitelnou až absurdní.

Posttraumatická porucha, deprese, třes a nespavost

Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové již dříve omluvilo za nezákonné stíhání a vyplatilo jí 1,6 milionu korun jako náhradu nemajetkové újmy a za nepřiměřenou délku řízení. Bývalá ministryně však v žalobě žádala celkem 8,5 milionu korun, především kvůli psychickým a zdravotním problémům, jako je posttraumatická porucha, deprese, třes a nespavost, které stíhání způsobilo, a kvůli veřejné dehonestaci její osoby.

Obvodní soud pro Prahu 2 i Městský soud v Praze její žádosti zamítly, což vedlo k dovolání u NS, který zdůraznil, že nižší soudy neúplně posoudily klíčové okolnosti, jako je nedůvodnost stíhání od počátku a pokračující očerňování po osvobození – například výroky státní zástupkyně Lenky Bradáčové, která i po verdiktu naznačovala možný mimořádný opravný prostředek.

„Přiznávané zadostiučinění musí být založeno nejen na přiměřeném srovnání, ale musí být rovněž vnímáno jako spravedlivé a adekvátní,“ uvedl NS ve svém rozhodnutí.

Parkanová prostřednictvím svého obhájce Tomáše Sokola argumentovala, že úroveň újmy je nesrovnatelná s jinými případy.

Toto rozhodnutí otevírá cestu k vyšší kompenzaci, která by měla lépe odrážet dopad devítiletého stíhání na život a kariéru Parkanové. Obvodní soud nyní musí věc projednat znovu s ohledem na stanoviska NS.

autor: Naďa Borská

