Paroubek: ČSSD by měla omezit vliv kmotrů. Kdo reprezentuje změnu, si chlapci musí vyřešit sami

Po sjezdu má ČSSD zárodek nového vedení, sdělil v rozhovoru pro Regionální televizi bývalý předseda strany a premiér Jiří Paroubek. Jan Hamáček, který se stal novým předsedou sociálních demokratů, ale podle Paroubka rozhodně není „krizovým manažerem“. „Ale uvidíme, já bych si to hodnocení jeho činnosti nechal za několik týdnů, až budu vědět víc. Tam z těch lidí, kteří byli k dispozici, nikdo nebyl krizovým manažerem takže,“ dodal Paroubek.

Hamáček se o to podle něj ale může pokusit a stranu z jejích současných nízkých preferencí vytáhnout. Hodnocení by si ale Paroubek dle svých slov zatím nechal na příští měsíce, a zejména pak na to, jak dopadnou senátní a komunální volby letos na podzim. „To už ponese jejich rukopis. Pak je ale samozřejmě možné svést to i na mě, co byl před sedmi lety,“ sdělil Paroubek ironicky.

„Oni se teď dostali do vody a musí plavat v tom rybníku zčásti kalném a dostat tu stranu nahoru,“ dodal.

Jak uvedla moderátorka, Paroubek již dříve uvedl, že by se strana měla očistit od kmotrů. Otázka se následně stočila na to, kdo podle Paroubka kmotry v pozadí ČSSD reprezentuje.

„Jsou to pánové Pokorný, pak firma Bison and Rose a její představitelé a také pan Tvrdík. Takže to jsou lidé, kteří mají a měli vliv v těch posledních dvou letech,“ odpověděl sebevědomě Paroubek. „A měli rozhodující vliv na politiku ČSSD, takže ten vliv by se měl omezit,“ dodal.

„Domnívám se, že teď je čas se od nich odstřihnout. Pan Zimola žádné takové vazby nemá, pan Hamáček, myslím, že je má malé, i když je nelze podcenit,“ vysvětlil Paroubek.

„Já to řeknu slušně. Někdo to musel odnést z toho stávajícího vedení,“ sdělil Paroubek na otázku, proč ve volbě neuspěl exministr vnitra Milan Chovanec.

„Nechci tady nikomu dávat polibek smrti, nebo naopak odstartovat jeho kariéru a za půl roku by se zjistilo, že je to neschopa, netalentovaný ňouma,“ sdělil Paroubek s úsměvem na otázku moderátorky na to, kdo by podle něj změnu v řadách ČSSD reprezentoval. „Domnívám se, že to už si chlapci musí vyřešit sami,“ dodal.

„Měl by to ale být člověk, který bude respektovaným partnerem Andreje Babiše a který bude také jeho politickým soupeřem,“ sdělil Paroubek. „To znamená člověk, který je schopen samostatného uvažování, rozhodování a přitom být schopen se účastnit jeho vlády,“ doplnil.

„Chlapci mají otevřené pole, mohou to změnit,“ sdělil Paroubek k aktuálním nízkým preferencím ČSSD s odkazem na svou vlastní práci v minulosti ve straně. „Ale musí je lidé začít vnímat jako změnu, jako silné osobnosti, jako lidi, kteří mají nějakou programovou vizi. Pak si myslím, že se strana dostane na vzestupnou trajektorii,“ doplnil.

„Myslím, že mě neodmítla zpět ČSSD, ale skupina bafuňářů vedená panem Tvrdíkem a panem Pochem, kteří ovlivnili pana Smetanu na Praze 5,“ sdělil Paroubek k tomu, jaký má vztah k ČSSD v souvislosti s tím, že jej strana nepřijala jako svého staronového člena. „Já to nevidím jako tragédii. Na tyhle triky zákulisní jsou chlapci dobří. Ta politika jim ale moc nejde,“ zaglosoval Paroubek.

