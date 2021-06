Patnáctinásobný nárůst úmrtí po očkování, napsal. A toto se mu stalo

„Člověk je zvláštní tvor – čím banálnější rozhodnutí v životě dělá, tím více času mu věnuje. Vím to, donedávna jsem sám takový byl,“ začal zeširoka Tománek, jak člověk rád vybírá dlouhou dobu pizzu v restauraci, ale následně bez přečtení podepíše nevýhodnou úvěrovou smlouvu.

„Sám jsem vždy bezhlavě věřil očkování, lékařům a potažmo i farmaceutickým firmám, které je tak rády zvou na semináře a kongresy, kde ten, či onen preparát do nebe vychvalují. Přece by lékař nebyl neinformovaný, lempl, nebo dokonce záměrně nelhal. Přece by si farmaceutická firma neodvážila falšovat data a výsledky studií a klinických zkoušek. Bohužel uplynulý rok mě přesvědčil o jediném velkém ANO! Ano, všechno toto by si bez mrknutí oka dovolili a ještě mnohem víc,“ domnívá se Tománek.

„Lékaři zapomněli na většinu pouček, které se učili na školách a poslušně nastoupili do mašinérie – výše, rychleji, dále. Propůjčují se očkovacím maratonům podmínečně schválenou látkou, o které se často nenamáhají něco zjišťovat – přece by jim ‚autority‘ nelhaly. Dostatečně pacienty nevyšetřují, nebo dokonce aplikují vakcínu v autě. Stačí si přibrzdit a stáhnout okénko, a to vše uprostřed epidemie, kdy bylo celá léta normální neočkovat – to vše dokonce těhotným ženám a nově také dětem. A aby té zrůdnosti nebylo málo, nyní se dokonce uvažuje, že od dvanácti let, nebude potřeba souhlas rodičů,“ poznamenává dále Tománek.



„A tomu obyčejný člověk přihlíží, a když to říkají v televizi a i paní obvoďačka říkala, že bude očkovat a dokonce snad i děti, tak na tom asi nebude nic špatného – to by si ty firmy nedovolily. No, ne?“ ptá se. A následně přichází se statistikou.

„Poměrně zarážející čísla přicházejí ze systému VAERS, který hlásí nežádoucí účinky a úmrtí po veškerých očkováních ve Spojených státech už od roku 1990. Nevím, jestli se dříve jednalo o určitou ‚podreportovanost‘, nebo kde je zakopaný pes, ale PATNÁCTINÁSOBNÝ nárůst úmrtí po všech očkováních, jen v USA za půl roku, mi přijde poměrně zásadní, že by si zasloužil alespoň to, aby se lidé začali ptát, nebo si jen položili banální otázku ‚Cui bono‘?“ poznamenává Tománek.

„Nepřemýšlet, jen mít pokoj a vložit svůj život do něčích rukou – někoho, kdo ‚to‘ už konečně vyřeší, abych měl pokoj, abych mohl zase do Chorvatska a děti konečně zase do školy. Ale ono to tu bylo vždy, jen nyní to opět vyhřezlo na povrch bez obalu – stopadesátikilový obézní cukrovkář se zničenými koleny chodil k lékaři. Sám se svým zdravím nic nedělal – proč by se namáhal. Lékař pomůže – lékař jenom v nejhorším vymění kloub v koleni, nebo dá bez práce prášek na bolest – ‚tečku‘. A to stejné slibuje i teď, tak co! Toto vše je dle mého zcela naivní a krátkozraké. Kdo má ale nakonec pravdu, ukáže až čas, jen prosím nezapomeňte, že žádná ‚tečka‘ na zpětné odvakcinování neexistuje. Přemýšlejte prosím o svém životě a životě svých dětí, alespoň z poloviny tak, jak dlouho si vybíráte pizzu,“ zakončil Tománek.

Následně pak přišel s dalším blogem, a to proto, že se ozval dle jeho slov server Manipulatori.cz – a to konkrétně se svazácko-diskreditačním článkem ohledně jeho osoby.

„První má ‚nepravda‘ spočívá v tom, že jsem si dovolil citovat data z amerického vládního systému VAERS. Přesto se Manipulátoři snaží odkazy na další pochybné servery zpochybnit autoritu serveru, ‚že má řadu nedostatků‘... OK, pokud má americký úřad řadu nedostatků, není to můj problém, ale je to oficiální systém přímo pod CDC... Tam tedy zpochybňujte, pane Cempere – ne u mě! Já jen sdílím volně dostupná data oficiální autority,“ obhajoval se Tománek. Za serverem Manipulatori.cz stojí mimo jiné novinář a aktivista Jan Cemper, jehož jméno právě Tománek zmiňuje.