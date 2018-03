Paul Ryan ve Sněmovně: Rusko nesdílí naše hodnoty ani naše zájmy. Jestli je tu něco, o co se snaží, tak se snaží hodnoty podkopat

Do Poslanecké sněmovny dnes před zákonodárce zavítal předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan. Jeho slova byla velmi optimistická.

„Nacházíme se ve zvláštním momentě historie,“ vzpomněl Ryan jednání Woodrowa Wilsona a Tomáše Garrigua Masaryka před sty lety. Následně pohovořil o současné spolupráci Spojených států a Česka.

„Dnes stojím před vámi, před zastupiteli svobodných Čechů. Svobodě se daří a vzkvétá, ale neměli bychom to brát jako něco samozřejmého,“ míní Ryan. „Tato republika se vrátila z časů komunismu. Vrátila se do života. A z velké části díky Václavu Havlovi. Každý den, než vejdu do své kanceláře na Kapitolu, tak jdu kolem sochy Václava Havla. Tato busta je naproti Winstonu Churchillovi. Bych rád věděl, o čem si vyprávějí v noci, když tam nikdo není,“ řečnil Ryan.

„Václav Havel byl jen několik týdnů z vězení, když se obrátil na americký Kongres a připomněl nám naši společnou odpovědnost,“ připomněl Ryan Havlova slova, kdy Havel říkával, že nesmíme rezignovat na svobodu.

Čeští lidé podle Ryana znají ruský vliv. „Rusko nesdílí naše hodnoty ani naše zájmy. Jestli je tu něco, o co se snaží, tak se snaží hodnoty podkopat. Snaží se destabilizovat demokratické instituce. A my to nebudeme tolerovat,“ podotkl Ryan.

Česká republika je pak podle Ryana skvělým příkladem v boji proti dezinformacím. „Děkujeme vám za to,“ sdělil Ryan. Poděkoval i za to, že čeští vojáci bojují bok po boku americkým vojákům v Afghánistánu a Iráku. „My porazíme Islámský stát,“ burácel Ryan.

„Vím, že demokracie není jednoduchá, koalice jsou velmi složité. A může být stejně složité jak zvítězit, tak i udržet tyto koalice,“ poznamenal Ryan. „Věříme v demokracii a věříme ve svobodu. Dnes je čas, abychom zvětšili schopnost lidstva pro demokracii. Amerika s vámi byla sto let a bude s vámi dalších 100 let. Bůh vám žehnej,“ zakončil Ryan a dočkal se potlesku vestoje.

autor: vef