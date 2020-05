Pavel Novotný: 8 let jsem nedostal pěstí. Divný. Jednou za rok musím dostat! Byl jsem psychiatricky zkoumán

Pavel Novotný po hádce s Janem Zahradilem zavítal do Prostoru X a i když prý instrukce z ODS byly spor nehrotit, starosta z Řeporyjí se jimi neřídil. O Janu Zahradilovi řekl, že je zastánce SPD křídla v ODS, Barbora Kořanová z ANO je prý husa a Vojtěch Filip, předseda KSČM, blb a bolševická svině. Řešilo se i ohrožení agentem s ricinem. Ten je dle Novotného na 100 % v Česku, Kundra prý ví, co píše. Ale starosta už je na výhrůžky zvyklý. „Já jsem permanentně přesvědčenej vo tom, že já jednou za rok musím dostat přes držku, na ulici pěstí. Prostě musim! A furt jsem nedostal. Už 8 let. Což je divný, takže mi v tom průměru chybí asi pětkrát přes držku,“ řekl.

Strakatý začal otázkou, zda se starosta bojí ruských agentů, ale Novotný odpověděl, že na toto 'riziko' už si zvykl a více se bojí toho, že jeho žena zjistí, že smrká do umyvadla, což má přísně zakázáno. Potvrdil, že má stále policejní ochranu, leč o formě prý mluvit nemůže. „A to, že se zdá, že žádnou nemám, je výsledek toho, že ta policie velmi dobře pracuje," dodal.

Že by hrozba byla reálná si nemyslí. „Já si myslím, že mi agent už teď neublíží. Že sem ten agent přijel, o tom vůbec... Mně je trapný o tom diskutovat. (Informace Respektu), je to stoprocentní pravda. Já vím dneska, že je to pravda definitvně, ale když jsem to četl v Respektu, tak jsem věřil, že je to pravda, protože znám práci toho autora, myslím si, že mám povědomí o jeho zdrojích,“ komentoval Novotný důvěryhodnost novináře Ondřeje Kundry z Respektu.

„Spíš ani tak nejde o to, jestli mi to hrozí, ale jestli alespoň jako stát předstíráme, že nám to vadí,“ dodával. A prohlásil, že stát ani nepředstírá. A to mu vadí. „Já bych očekával, která je samozřejmě naprosto bezohledná k takovýmuhle ohrožení bude aspoň předstírat, že jsme svrchovaný demokratický stát, který si nenechá kecat do svých věcí. Že bude aspoň předstírat, že je jako ty Řeporyje, že je sebevědomá, svrchovaná, demokratická... a to my ani nepředstíráme,“ stěžoval si Novotný s úsměvem skrytým rouškou.

Líbí se mu, že 'předstírá' alespoň ministr zahraničí Petříček. „To je hodnej chlap, to mu to je lidsky blbý, tak aspoň udělá jakože vládní prohlášení, které udělá sám, a to je vlastně všechno,“ dořekl.

Strakatému pak Novotný potvrdil svá slova o tom, že Hrad se stal ruskočínskou ambasádou. „Na Hradě sedí opravdu smutná sestava, která prostě pracuje v žoldu Číny nebo Ruska...“ mínil a jako důkaz dle něj může posloužit jakýkoliv rozhovor s prezidentem. Nebo jeho 'nohsledy', kteří prý vždy hájí zájmy cizí mocnosti proti vlastním bezpečnostním složkám a službám.

U Andreje Babiše cítí prý buď nezájem se věcí zabývat, nebo dokonce i strach rozhněvat prezidenta. „Co má čekat od státu, který je v rukách takového tandemu?“ položil řečnickou otázku.

Moderátor Novotnému podsunul, že si dělá svou vlastní zahraniční politiku, jak tvrdí například jeho stranický kolega Zahradil. A starosta žertoval, že neví, jestli je Zahradil republikán, nebo člen SPD. A s obviněními Novotný nešetřil. Zahradil prý jedná v zájmu Ruska, s Hradem je jedna ruka a dle starostova mínění je černá ovce, která straně Petra Fialy dělá ostudu.

Dále Novotný popsal, že mu 'vysoká autorita' ve vládě domluvila, aby hrozby bral vážně s tím, že podobný apel přišel i primátorovi Hřibovi a zřejmě i Ondřeji Kolářovi. Novotný nechtěl jmenovat, ale dodal: „Takhle by měl bejt řízenej krizovej štáb, jak ho řídil on.“ A vyjádřil se o tom, že Jan Hamáček nebyl jmenován hned šéfem Ústředního krizového štábu. „A nejmenovat ho předsedou, šéfem ÚKŠ je zločin, za který by toho pachatele, kterého nejmenoval, postavit ke zdi a zastřelit. Zastřelit by měli toho člověka, co ho nejmenoval předsedou toho krizovýho štábu.“

Opět se řešilo, zda se Novotný bojí nějaké formy útoku. Bývalý bulvární novinář uvedl, že se bojí už asi 10 let, že 'dostane přes držku'. „Já jsem permanentně přesvědčenej vo tom, že já jednou za rok musím dostat přes držku, na ulici pěstí. Prostě musim! A furt jsem nedostal. Už 8 let. Což je divný, takže mi v tom průměru chybí asi pětkrát přes držku,“ řekl starosta a moderátor odtušil, že se Novotnému možná přání splní, až rozhovor uvidí europoslanec Jan Zahradil. „Ne, pan Zahradil, ten se mě bojí, samozřejmě, představuju ohrožení,“ opáčil Novotný, ale Strakatý se do tématu už nechtěl pouštět.

Starosta řekl, že se nebojí ani tak výhrůžek, ale toho, že mu někdo hodí zápalnou láhev do okna. Ale kvůli tomu prý nebude ustupovat ze svých principů. Doplnil, že má téma Vlasovců načteno, je na ně už odborník. Strakatý zmínil vyjádření Vojtěcha Filipa, předsedy KSČM, podle kterého byli Vlasovci 'fašistická armáda', které nevidí důvod vzdávat hold. „Tak pan Filip je blb,“ řekl Novotný a moderátor kontroval, že Vojtěch Filip je místopředseda Poslanecké sněmovny. „Ano, a je to blb a další člověk v ruským žoldu,“ trval si na svém starosta s poslaneckými ambicemi.

Strakatý pak obrátil pozornost k tomuto příspěvku na Twitteru od Jana Zahradila.

Před 75 lety nad ránem vjely do Prahy první jednotky Rudé armády. Wehrmacht byl po kapitulaci z předešlého dne již na útěku, hlavně SS ale kladly odpor ještě celý den. V okolí Prahy se bojovalo až do 11.-12.května. Soudobé kádrování posledních dnů války by tak už mohlo přestat. pic.twitter.com/ZrYPhMtcXE — Jan Zahradil (@ZahradilJan) May 9, 2020

„Tak za prvé, pan Zahradil představuje ve straně unikát s tou svojí proruskou rétorikou, za druhé, hodně mě ten jeho výrok mrzel, prostě to je útok na mě, opravdu brutální,“ vyjádřil se Novotný a dodal, že se od Zahradila jednalo o ubohost, kterou ho velice naštval. Také zmínil, že mu europoslanec vzkázal, že ho nenechá rozložit ODS. Což starosta považuje za útok na svou osobu. Sice prý není namístě nazývat Zahradila 'zombie' ve straně, ale dle Novotného není ani namístě otevřeně vyhrožovat, jak údajně činí Zahradil jemu. „My jsme demokratická strana, máme nějaké zásady a principy a on mi nemůže takhle vyhrožovat, to si nemůže dovolit, kór ještě ke všemu ke mně, nemůže si to dovolit, prostě,“ uvedl.

Zahradil si podle něho začal statusem, že „kde nic není, ani tohleto nebere“. Čímž straníka údajně urazil. „Pane Zahradile, já bych vám chtěl říct, že jsem byl loni psychiatricky zkoumán znalecky, a že mám určitě vyšší IQ než vy. Dal bych si bacha, mám na to papír,“ vzkázal na kameru. A dodal, že pak Zahradil ještě napsal, že si Novotný hraje na historika a nenechá ho zničit stranu. Což je dle něho provokace, aby stranu opustil. „To se ti nikdy nepodaří, Zahradile,“ hrozil starosta.

„Já jsem mluvil asi s polovinou strany, protože mě to sralo, pardon, štvalo, co si to Zahradil dovoluje, a já jsem prostě půlce strany fňukal, že Zahradil mě zastrašuje. A půlka strany mi vysvětlila, že to je smutný a že Zahradil neni vůbec strašidelný.“ Novotný pak řekl, že zadání v ODS je nehrotit situaci, což tímto rozhovorem asi porušil. „Je uklizenej v Bruselu, tam je mu nejlíp, vůbec se s ním nerozčiluj, jenom se tě snaží vyprovokovat, rozjebat, nemá tě rád, je to prostě oportunista stranický,“ komentoval dále europoslance. „Všichni jsou rádi, že je v Bruselu,“ doplnil. O Zahradilovi prohlásil, že je národovec a představuje křídlo ODS s názory SPD nebo DSSS. Potvrdil, že by chtěl být poslancem, pokud ho strana pustí na kandidátku, a stranu 'trošku' změnit.

Moderátor se vrátil k předsedovi KSČM Filipovi a zeptal se, zda je vhodné ho nazývat všemi slovy, které vůči němu Novotný použil. A starosta mínil, že je to naprosto v pořádku. „Opravdu říct o panu Filipovi, že je bolševická svině, je naprosto v pořádku. I před dětma. Děti, pan Filip, strejda Filip, je bolševická svině,“ otočil se Novotný na kameru. „Vždyť je to pravda,“ trval si na svém. Poslankyně Kořanová z ANO si prozměnu vysloužila přízvisko 'husa' a Novotný jí vynadal, že mlčením kryje rozkrádání státu 'estébákem'. A ocenil ty poslance ANO, kteří mlčí a nic mu nepíší. Zmínil jednu cestu, jak by se ho strana, potažmo Jan Zahradil, mohli zbavit v jedné vteřině. Tím, že by začala spolupracovat s ANO.

