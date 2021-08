Pavel Novotný: Miloš Zeman je intelektuál. A taky zrůda

Již téměř pravidelné fotbalové okénko s řeporyjským starostou? Novotný by Spartu za rasismus vyloučil ze všech pohárů. Opičky z fotbalových hráčů nikdo prý dělat nesmí. „Smrt Spartě!“ Když mu připomněli Zemana, strhla se mela. Velký kritik prezidenta otočil. Slavii údajně vždy fandila inteligence. Další bomba přišla od známého youtubera. Prý ublížený tmavý milionář si nemá na co stěžovat. „Bizarní zážitek.“

K chování fanoušků Sparty už promluvil i trenér týmu knížectví Niko Kovač. „Jsme všichni zhrození z toho, že ve 21. století se taková věc na hřišti stane, neřkuli ve společnosti. Jsme si všichni rovni a jsme tu, abychom hráli fotbal. Musím říci, že jsem hrdý na své hráče, protože reagovali správně. Byli situací zaskočeni a zklamáni, ale řekl jsem jim: Jsme tady, abychom hráli fotbal. Zaskočilo vás to a vím, že je to těžké pochopit, není to dovolené, ale musíme hrát dál,“ uvedl Kovač.

„Byli jsme rozhodně podráždění a hráči si toho říkali hodně mezi sebou. Víte, není nic tak zraňujícího jako slova, která slyšeli. Mohou bolet víc než rána do obličeje. Jedna rána bolí den, ale ta slova s vámi zůstanou dlouho jako jizva. Rád bych věděl, jak by se tito lidé cítili, kdyby se dostali do stejné situace. Chtěl bych znovu vyzdvihnout obdivuhodné chování mých hráčů v této situaci,“ poplakával dál monacký trenér.

K výsledku Sparty a k chování jejích fanoušků se neváhal vyjádřit i řeporyjský starosta a známý příznivec Slavie Pavel Novotný. Ten opovržlivě napsal: „Jen Sparta Praha dokáže najednou udělat ostudu na hřišti i v hledišti.“

Na to mu uživatel Václav Rajek sarkasticky napsal: „Jak to má v hledišti vypadat, nám ukazuje Slavia Praha,“ a popisek doplnil fotografií Miloše Zemana v hledišti pražského Edenu. Na to Řeporyjec jen s klidem opáčil: „No, fandí jí prezident republiky. Inteligence vždy fandila spíše Slavii.“

No, fandí ji prezident republiky. Inteligence vždy fandila spíše Slavii. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) August 4, 2021

Dále v diskuzi mu kdosi namítnul, že mu pojmy inteligence a prezident nejdou příliš dohromady. To se starosta už musel Zemana zastat. Po svém, ale zastat. "prosím? Miloš Zeman je sice zrůda, ale jednoznačně intelektuál, sorry jako, je to MIMOŘÁDNĚ inteligentní člověk." napsal skoro pochvalně komunální politik.

Anonymní uživatel pod jménem KOZA takovou kritiku Sparty rovněž Novotnému vyčetl. Rasimus prý není doménou jen klubu z Letné, ale také oblíbenou kratochvílí červenobílých. Že by Kúdela? „Vážně si na tohle stěžuje fanoušek týmu, kvůli kterýmu nás má celá Evropa za rasisty? Pavlíku, Pavlíku,“ napsala KOZA.

Vážně si na tohle stěžuje fanoušek týmu, kvůli kterýmu nás má celá Evropa za rasisty? ???? Pavlíku Pavlíku???? — _K.O.Z.A_ (@KOZA78903727) August 4, 2021

Novotný se dále v diskusi nechal slyšet, že by Spartu za chování jejích fanoušků nejradši vyloučil z evropských pohárů. „Smrt Spartě,“ psal komunální politik zase jinde. Novotný má prý také starost, aby se o údajném sparťanském rasismu nepsalo v zahraničí. To by totiž jistě Českou republiku poškodilo.

Já bych je vyloučil z pohárů — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) August 4, 2021

Známý český youtuber Ondřej Tesárek se v diskusi pod příspěvkem nad podstatou celého incidentu zamyslel o něco víc. Nic podle něj neotočí hospodu plnou dospělých lidí v rasisty víc, než když „ublížený milionář tmavé pleti stěžující si, že mu cápek s platem 20k v hledišti říkal rasistické věci“. A doplnil: „Byl to včera vskutku bizarní zážitek.“

Nic neotočí hospodu plnou dospělých lidí ve 100% rasistů víc než ublížený milionář tmavé pleti stěžující si, že mu cápek s platem 20k v hledišti říkal rasistické věci.



Byl to včera vskutku bizarní zážitek. — Ondřej Tesárek (@bratricek) August 4, 2021

