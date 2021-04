Pavel Novotný: Mlátit náplavku pendrekem! Jsou to vrazi

reklama

Slunečné počasí v posledních dnech vylákalo celou řadu obyvatel Prahy ven. Mnoho z nich se začalo seskupovat na veřejných místech, jako jsou parky, Hostivařská přehrada či náplavka. Již jsme psali o raziích, které v posledních dnech v Praze proběhly. Ty se konaly z důvodu, že mnoho lidí porušovalo vládní opatření o zákazu shlukování, neměli nasazenou ochranu dýchacích cest, popřípadě mnoho z nich pilo na veřejnosti alkohol.

„Nejdříve městská, která dorazila údajně okolo deváté hodiny večerní a upozorňovala bavící se na to, že porušují vládní nařízení pitím alkoholu, přítomností venku po 21. hodině a také absencí ochrany úst a nosu. Někteří se odebrali domů, jiní zůstali. Zůstavší začala řešit speciální pořádková jednotka, která kontrolovala totožnost a také upozorňovala, aby lidé nosili ochranu dýchacích cest,“ psali jsme.

„Prakticky celé odpoledne řešili pražští policisté desítky oznámení o porušování vládních nařízení, ať už to byla nějaká hromadná posezení či otevřené restaurace. Večer pak vyrazili na náplavku, kde se nacházely stovky lidí,“ řekla serveru mluvčí policie Eva Kropáčová. Nebyla to ovšem jen náplavka, kam policisté jeli řešit občany porušující vládní nařízení. Dle Týdeníku Policie zasahovali policisté i v Žižkovských zahrádkách, kde se také údajně „shlukovali lidé“.

Ke shlukování se vyjádřila celá řada politiků. Například primátor Prahy Zdeněk Hřib z Pirátů má za to, že Pražané zaplnili parky či náplavku z důvodu uzavření okresů, jelikož Praha, Prahazápad a Prahavýchod jsou samostatné okresy. Lidé tak prý nemají jinou možnost kam vyrazit do přírody. „Proto opět apeluji na propojení Prahy s okresy Praha-východ a Praha-západ. Pomohlo by to rozptýlení lidí do většího prostoru,“ vzkázal ministru vnitra Janu Hamáčkovi na twitteru.

Pražané zaplnili pražské parky a náplavku, protože nemají jinou možnost kam vyrazit v těchto skoro až letních teplotách do přírody. Proto opět apeluji na propojení Prahy s okresy Praha-východ a Praha-západ. Pomohlo by to rozptýlení lidí do většího prostoru, @jhamacek. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) March 31, 2021

Praha o takové opatření žádala již dříve, ale neúspěšně. Podobnou výjimku přitom dostali například Brňané. Městské části Brno-město a Brno-venkov jsou pro účely vládních opatření brány jako jeden okres. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka se nic měnit nebude. „Pan primátor nepochopil, v čem je problém. Problém není, že tam byli lidé, problém byl, že neměli roušky. Pokud se budou chovat takto, bude jedno, kam jedou,“ řekl dle Seznam zpráv Hamáček.

Našli se však i takoví veřejní činitelé, kteří by se nebáli použít na porušující občany násilí. Jedním z nich byl například starosta Řeporyjí a člen ODS Pavel Novotný. Ten reagoval na novináře Českého rozhlasu Jiřího Štefla, který psal o tom, že policie ve středu večer dorazila. Ten radil lidem, že klidně mohou jít ven, ale vyzval je, aby alespoň měli nasazené roušky a nepili alkohol na veřejnosti. „Jsou to debilové a Policie se s nimi (je to jen můj osobní názor) moc maže. Ta bezohlednost je nekonečná,“ napsal známý politik ODS.

Uživatel Hynan však upozornil starostu, že on sám přece sdílí fotky z různých setkání, kde venku žádnou roušku nenosí. „A co jako nebo? Jako že jsem pokrytec? Mlátit celou náplavku pendrekem! Vrazi,“ odpověděl mu Novotný.

