Pavel Novotný: Putin je prase. Kubera mě teď sere. Babiš je vychcánek. Vaši diváci jsou kreténi. Miloš žere a chlastá jako oni, je jejich

„Proslul mimo jiné i tím, že používá sprosté výrazy a ukázal holý zadek,“ představila Bobošíková hosta. „Hezký medailonek, Jano,“ poděkoval Novotný.

Prvním tématem byla Trikolóra, nový politický projekt, který již odčerpal několik politiků ODS. Novotný věří, že „houfně“ straníci k mladému Klausovi přecházet nebudou. „To hnutí poměrně zaboduje, získá v příštích volbách 3,8 procenta,“ prorokoval Trikolóře. ODS se podle něj nemusí této strany obávat.

Pak chválil předsedu Fialu za slova: „takových už bylo“, pronesená na adresu Trikolóry. „Je to chytrý postoj. Pan předseda Fiala moc dobře ví, co říct a kdy,“ ocenil. Jako odborník na komunikaci by řekl to samé.

„Já jsem Vaška Klause vždycky měl celkem rád,“ vyznal se. I když se prý názorově neshodnou v ničem, tak je velmi vtipný společník. „Nemáme z toho radost, že to Vašek udělal, ale tak nějak jsme s tím počítali, když jsme ho vyhazovali,“ dodal ódéesák.

Pokud jde o program, tak Klaus podle něj předstírá, že je větší euroskeptik, než je ve skutečnosti. „Něco jako vy,“ popíchl bývalou europoslankyni a kritičku bruselského establishmentu Bobošíkovou.

Klaus je podle něj „chytrý člověk, který dobře ví, co říká, takže další populista“. Novotného baví to pozorovat. „Je to tak pravičácká rétorika, až je mi odporná,“ dodal.

Pak hnutí Trikolóra rozebral z pohledu odborníka na marketing. Více se mu prý líbí marketing hnutí ANO, Trikolóra podle něj spíše „dělá, co může“. Všiml si, že Václav Klaus váží každé slovo a snaží se mít marketing propracovaný. „Líbí se mi to, jako profesionál ho musím pochválit,“ ocenil Václava Klause. Všiml si, že po odchodu z ODS Klaus junior trochu zmírnil rétoriku, kterou k sobě dříve poutal pozornost. Hovoří jasně a přesně ví, na jaké skupiny cílit.

„Na to, že nemá Prchala a dělá to na koleně, tak to dělá velice dobře,“ uzavřel marketingový rozbor Václava Klause a jeho projektu. Bude za to podle Novotného odměněn tím, že získá 3,8 procenta, do Sněmovny se nedostane, ale dostane miliony na státním příspěvku.

Klaus si také pochvaloval, že má v Trikolóře pěkné ženy. „Vůbec na tom nezáleží, to tak možná v Itálii,“ ušklíbl se starosta. Podstata podle něj je „mít dobrého markeťáka“. Uznal, že dámy v Trikolóře skutečně oplývají půvabem, až na jednu, která je prý „ošklivá jak Roman Berbr“.

Vizuální stránka Trikolóry je podle něj zajímavá. Novotný nesnáší útoky na Václava Klause kvůli jeho vzhledu a svým způsobem jej obdivuje, že neváhá nastavovat svou tvář a vůbec se netrápí tím, jak vypadá.

Celkově ale podle Novotného na vzhledu v politice nezáleží. „Podívejte se, jaká jsem já zrůda, a dělám starostu v Řeporyjích,“ usmál se na Bobošíkovou.

Pak Novotný začal vysvětlovat svou podporu pro Milion chvilek pro demokracii.

„Stranou toho, že jsme si toho Babiše zvolili, tak je to samozřejmě čiré zlo,“ vysvětloval kořeny svých sympatií. Líbí se mu, že lidé proti tomu vycházejí do ulic, a líbí se mu i způsob, jakým je to organizováno. Oceňuje i dramaturgii demonstrací.

Babiš, v podstatě „zloděj a vychcánek“, podle něj soustředil takovou moc, že je důležité proti tomu protestovat. „I když samozřejmě dopadnou jak sedláci u Chlumce,“ zklamal posléze chvilkaře.

A i když Prchala jako marketingového experta vychválil, tak prohlášení o tom, že lidi šli na koncert, bylo podle něj velmi neuvážené.

Bobošíkovou zajímal jeho pohled marketéra, zda Milion chvilek používá marketing a manipulaci, nebo je to hnutí autentické a spontánní. Novotný místo odpovědi vypálil: „Zpochybňování toho všeho je typická rétorika médií, jako je to vaše.“

Když se Bobošíková ohradila, že se pouze ptá, tak Novotný ještě přiložil. „Je to rétorika médií vašeho typu a názor vašich čtenářů, takže názor kreténů,“ pravil. Bobošíková mediálního experta taktně upozornila, že televize nemá čtenáře, ale diváky. „Tak diváky, ale jsou to vesměs pitomci,“ opáčil Pavel Novotný.

Podle něj Milion chvilek není nijak organizovaný, je spontánní. „Já nevím, jestli jste někdy organizovala demonstraci, chtěl bych vás vidět,“ utrhl se pak na Bobošíkovou. Takže hnutí je podle něj spontánní, ale „nepřekvapuje mě, že pitomci naskakují na tuto rétoriku“.

Milion chvilek podle něj „není uměle hnaný práškama“ a stejný nesmysl je, že by jeho lídr Mikuláš Minář mířil do politiky.

„Je to spontánní. To je oficiální stanovisko městské části Praha-Řeporyje,“ dodal starosta na vysvětlenou.

Novotný se při své mediální kariéře často zabýval šoubyznysem. Takže Bobošíkovou zajímalo, co podle jeho názoru přivádí umělce na pódia demonstrací. „Je to podle mě strašná chyba,“ myslí si Novotný. Uznává, že drtivá většina z vystupujících umělců jsou „rozumní lidé“, kteří to asi myslí upřímně. Organizátoři demonstrací si to ale podle něj bohužel neuvědomují, jak to působí směšně.

„Ten póvl, co oni se snaží oslovit, na ty umělce není zvědavej,“ obává se.

A pak se přiznal: „Já když tam vidím tu Čvančarovou, tak mi to taky přijde směšný. Že mají ti umělci pravdu, to je jedna věc. Ale my s těmi pitomci, co volí Babiše nebo Okamuru, musíme především trpělivě mluvit, nemůžeme je urážet tak jako pan Novotný,“ radil. Tito lidé si podle něj neuvědomují, že jsou obětí klamu, a štve je, když jim to umělci z demonstrací, byť pravdivě, říkají.

„Připustit si, že jsem kretén, kterej osm let volil Okamuru, no tak to se člověk může jít zabít,“ vysvětloval odpor veřejnosti proti umělcům z Václaváku a Letné.

„Kdybych já byl pořadatel, tak bych hned na štábu řekl: Už žádní umělci, hlavně ta Čvančarová,“ radí Mikuláši Minářovi.

Podle něj to nakonec poškodí i samotné umělce. „Vždycky se u toho zesměšní a nic nového nezískají,“ vysvětlil.

Opozice se podle něj má akcí účastnit. A Novotný nechápe, proč jim je pořád vyčítáno, že „jedou jen antibabiše“. Novotný nechápe, co jiného by měli „jet“. A pokud jde o demonstrace, tak ty by podle něj měl podporovat „každý slušný člověk“ bez ohledu na stranickou legitimaci.

ODS, zejména pan „budoucí premiér Fiala“, podle Novotného i mimo demonstrace proti Babišovi skutečně pracuje a dává otevřeně najevo, co si o něm myslí.

„Je prostě správně říci, já s tím nesouhlasím. Bez ohledu na stranickou příslušnost. To je o charakteru, paní Bobošíková,“ podíval se přísně na moderátorku. I umělcům, včetně Jitky Čvančarové, se podle něj musí nechat, že charakter mají.

Od antibabiše pak přešel k Babišovi. Premiér už podle něj občas viditelně nezvládá tlak, který se na něj valí. „Tuhle bouchnul jak ta islandská sopka,“ glosoval, načež se neúspěšně pokusil islandský název vyslovit. V takových situacích, které nemá Marek Prchal pod kontrolou, podle Novotného dochází ke kolapsům. Marketingové oddělení ANO to podle něj musí velmi trápit, protože se toho objevuje čím dál více. Na druhou stranu Novotný oceňuje, že když Andrej Babiš ve své osobitosti takový lapsus spáchá, tak marketingové oddělení jej obvykle velmi dobře dokáže uhasit. Ukazuje se prý, že Babišův tým je skutečně špičkový. „Takový bych přál každému populistovi a vychcánkovi,“ dodává.

Demonstrace na Letné (rozhovor byl natáčen ještě před nedělí) bude podle něj „přísná“ a tým Babišových poradců velmi prověří. Nejvíc premiérovi podle Novotného hrozí tlak se zahraničí. Takže odhaduje, že se mu to „tak do roka sesype“.

Milion chvilek naopak vypadá, že vydrží. Peněz mají podle Novotného dost.

Bobošíkovou zajímalo, co si Pavel Novotný představuje pod pojmem „sesype se to“, zda předčasné volby, nebo něco jiného. Novotný si skutečně myslí, že předčasné volby přijdou.

„Ještě nás čeká takové zvláštní období, kdy ti socani vypadnou a naskočí Okamura. Ten bude chvilku ministr školství, a ten váš oblíbenec z politbyra, Vojta Filip, bude ministr zahraničí, a pak se to sesype. Myslím, že se dočkáme předčasných voleb. Tak už aby byl pan Fiala premiérem,“ těší se.