Pavel nemá důvod nejmenovat Hladíka, pokud na něm Fiala bude trvat

Pokud nevyvstaly nové okolnosti a premiér Petr Fiala (ODS) si je jistý nominací Petra Hladíka (KDU-ČSL) na ministra životního prostředí, nemá nově zvolený prezident Petr Pavel důvod ho nejmenovat. Pavel to dnes řekl v rozhovoru pro Českou televizi (ČT). Zeman začátkem roku oznámil, že má k Hladíkovi výhrady a není připraven ho do vlády jmenovat.

Lidovci navrhli Hladíka jako nástupce odcházející ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL) loni v říjnu. U jeho nominace setrvali i poté, co policie v rámci kauzy přidělování městských bytů v Brně zasahovala i v Hladíkově kanceláři, z ničeho jej ale neobvinila. Fiala poslal návrh na Hladíkovo jmenování Zemanovi koncem roku poté, co počkal na případný posun v kauze.

KDU-ČSL označila Zemanovo rozhodnutí Hladíka nejmenovat za protiústavní. Pokud by zbýval delší čas do konce jeho mandátu, trvali by lidovci na kompetenční žalobě. Pavel by mohl Hladíka po březnovém nástupu na Hrad jmenovat. "Pokud nevyvstaly nové okolnosti a premiér Fiala si bude jist, že je to jeho volba, nemám důvod ho nejmenovat. Je to odpovědnost premiéra," řekl dnes Pavel ČT.

Zeman také naznačil, že uvažuje o jmenování nového předsedy Ústavního soudu, ačkoliv mandát současného šéfa soudu Pavla Rychetského končí několik měsíců po tom jeho. Pavel předpokládá, že se se Zemanem v dohledné době setká. "Určitě to zmíním," uvedl. Pokud by Zeman nového předsedu Ústavního soudu jmenoval, dal by Pavel podnět k přezkumu Nejvyššímu správnímu soudu.

