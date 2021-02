Pekarová: Rusko tu nemá stavět ani ptačí boudu, natož elektrárnu

reklama

Pravicová opozice tlačí na vládu, aby z tendru na dostavbu Dukovan vyřadila Čínu a Rusko.

„Na jednání s premiérem jsme zopakovali požadavek, aby se dostavby Jaderné elektrárny Dukovany neúčastnily firmy z Ruska a Číny. A to ani ve formě konsorcia či subdodavatele. Stát se závislými na autoritářských režimech je extrémní bezpečnostní riziko, na které dlouhodobě upozorňuje jak česká Bezpečnostní informační služba, tak mnozí experti na bezpečnost. A kromě toho to jde i proti zdravému rozumu,“ napsala Pekarová Adamová na sociální síti Facebook už na konci ledna.

Připomněla také, že podle vládního zmocněnce pro energetiku Jaroslava Míla vyřazení Číny a Ruska z dostavby jaderné elektrárny nezvýší cenu projektu.

„Na cenu projektu má zásadní vliv dostatek času na předložení závazných nabídek a dále celková organizace a kvalita přípravy a provedení výběrového řízení podle mezinárodně uznávaných a standardně aplikovaných postupů. Nedostatek časového prostoru povede, s ohledem na potřebu vytvoření si značných rezerv na straně dodavatele, k předložení závazných nabídek navýšených o desítky procent. Celkovou cenu projektu také zásadním způsobem ovlivňují náklady financování, které jsou na počtu účastníků nezávislé,“ napsal Míl kabinetu. Z jeho dopisu citoval server Aktuálně.cz.

Ministr vnitra Jan Hamáček přesto vidí ve zmenšení tendru o dva uchazeče riziko.

Dal najevo, že by osobně uvítal, kdyby se čínské či ruské firmy mohly tendru účastnit, ale jen v rámci větších konsorcií, kde by prim hrály jiné než ruské a čínské firmy.



„Současně takovéto konsorcium, než by bylo připuštěno do toho tendru, tak by prošlo ještě vyhodnocením rizik toho daného konsorcia ze strany našich služeb,“ oznámil Hamáček na tiskové konferenci.

„Pokud by se ukázalo, že k tomu vůle není a že jediná možnost, jak to posunout dál, je omezení toho tendru na země, které nespadají do těch rizikových, tak nemám problém to podpořit také, ale tam mám obavu, že už by se ztratil ten efekt většího tlaku na výslednou cenu a vůbec schopnost dodavatele ten tendr realizovat,“ rozvedl svou myšlenku.

Šéfka TOP 09 posléze dodala, že nesmíme Rusku a Číně dovolit, aby nás přes projekt jaderné elektrárny v Dukovanech mohly vydírat.

O to víc se jí nelíbí, že kabinet nechce na požadavek pravicové opozice přistoupit.

„Jestli vládě skutečně záleží na bezpečnosti naší země, Rusko ani Čína se nesmí tendru na dostavbu jaderné elektrárny jakkoliv účastnit. Proč? Protože stát se vydíratelnými ze strany autoritářské země skrze klíčovou zakázku je reálné nebezpečí. A tomu se musíme za každou cenu vyhnout,“ zdůraznila.

„Pokud vláda nevyřadí z dostavby Dukovan Rusko a Čínu, ukáže nám vrcholnou míru bezpečnostní bezohlednosti. Čína nám vyhrožovala kvůli cestě na Tchajwan, Rusko kvůli Koněvovi. Takové země by u nás neměly stavět ani ptačí budku, natož jadernou elektrárnu,“ dodala na Twitteru.

