Pekarová po střelbě na Trumpa: Kdo zasévá vítr, sklízí bouři

Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová ocenila, že Donald Trump po atentátu zmírnil rétoriku: „Myslím, že je oceněníhodné, že Donald Trump zvolil smířlivou rétoriku. Snaží se situaci zatím spíše uklidnit. Doufám, že to vydrží i v dalších týdnech a měsících. Ne vždy jeho reakce na násilí vůči jeho konkurentům byly takové,“ uvedla v pořadu Interview ČT24.

Po atentátu Trump vyzval Američany, aby se sjednotili: „V tuto chvíli je důležitější než kdy jindy, abychom seč spojili a ukázali svůj skutečný charakter jako Američané, zůstali silní a odhodlaní a nedovolili zlu zvítězit,“ prohlásil Trump po atentátu.

Pekarová Adamová dodala, že Trump v minulosti vyzýval k určitým násilným krokům. „Útok na Kongres byl vyvrcholením těchto aktivit. Ukazuje se, že kdo zasévá vítr, sklízí bouři,“ konstatovala.

„To bychom měli mít na paměti všichni,“ dodala předsedkyně Sněmovny důrazně. „Je strašně smutné, že až ve chvíli, kdy dojde k takové bouři, projeví dotyční, že dříve dělali nešťastná vyjádření, která nejdou vzít zpět,“ podotkla.

Pokud budeme nahlížet na dění ve Spojených státy, které by měly být pilířem i naší bezpečnosti, nejedná se o zásadní změny i pro nás? „Určitě je to znepokojivé. Na druhou stranu my politici, nejsme tu od toho, abychom byli něčím znepokojeni, ale abychom jednali. Abychom byli rozhodní a odvážní ve svých činech i ve svých prohlášeních a abychom přecházeli takovým situacím. Myslím, že není jenom naším úkolem tu situaci analyzovat, ale zejména se snažit o to, abychom nepřilévali olej do ohně, ale chovali se rozvážně,“ řekla Pekarová Adamová.

Souhlasí s názorem Donalda Trumpa, že jako Evropa bychom měli vzít bezpečnost do vlastních rukou: „V čem dlouhodobě souhlasím s Donaldem Trumpem, je, že bychom jako Evropané měli svoji bezpečnost vzít do vlastních rukou, a nespoléhat se na to, že se někdo za velkou louží o nás postará bude naším bezpečnostním deštníkem,“ řekl Pekarová Adamová s tím, že to ale neznamená, že nemáme být spojenci v NATO. „Je to vážný úkol pro nás Evropany. V tomto Evropa zaspala, ze spánku ji probudil až Vladimir Putin,“ doplnila šéfka TOP 09 a vyzdvihla že Fialova vláda nepodceňuje nebezpečí, které podle nám podle ní hrozí.

Zároveň zdůraznila, že rozdílnost názorů k demokracii patří. „Je přirozené, že nás rozdílné názory svým způsobem nějak rozdělují. Ale nesouhlasit se dá i slušně a s respektem,“ uvedla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová /TOP 09/ v Interview ČT24.

