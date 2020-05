Pekarová v Respektu: Nemáme euro, tak jsme o deset procent zchudli. Jsem hrdá, že jsme nejzelenější v parlamentu

reklama

zhodnotila Pekarová Adamová v rozhovoru pro server Respekt spolupráci uvnitř své partaje. Ta se zdála velmi vyhrocená zejména před volbou nového předsedy, kdy jejího protikandidáta Tomáše Czernina podporovali i bývalí předsedové Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg. Straně prý mohla napomoci i koronavirová krize, jelikož dle ní se TOP 09 umí dobře pohybovat zejména v ekonomických tématech.



Preference přisuzující straně 6% úspěch u voleb nepovažuje za dostačující. Napomoci by však dle ní mohla jasná čitelnost strany. „Jsme čitelní – pro euro, řešení klimatické krize, v počínající ekonomické krizi držíme nad vodou podnikatele a živnostníky, na něž vláda kašle,“ osvětluje.



Problém spatřuje zejména v cílení starostů, lidovců i ODS na často stejnou skupinu voličů. „Měli bychom být schopní předvést společnou sílu: ukázat i těm, kteří by nás samostatně nevolili, že jsme alternativou,“ podotýká. Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



I ona „společná síla“ však má své hranice. Ohledně možnosti, že by pomohla dalším stranám a rozhodla by se se svojí stranou nepřetahovat voliče, to odmítla, takovouto variantu si nepřipouští. Na dotaz Respektu, zdali nechce napodobit slovenské prezidentské volby, kde „odstoupil jeden z demokratických kandidátů a podpořil budoucí vítězku Zuzanu Čaputovou a bez tohoto velkorysého kroku by možná nevyhrála“, rázně odvětila: „Taková srovnání se slovenskými prezidentskými volbami jsou složitá. Nepřipouštím si, že bychom nekandidovali v příštích volbách do Poslanecké sněmovny.“



Její strana toho má prý mnoho k nabídnutí. Zejména proevropskou politiku a jasné stanovisko v tom, že chtějí přijmout euro. „Teď v krizi jsme o deset procent zchudli kvůli tomu, že máme korunu, takže o to víc pociťujeme na vlastní kůži, že euro je velké téma, které by pomohlo naší prosperitě. Měl by to být jeden z našich cílů pro příští volební období, povede k oživení české ekonomiky. Potom je to jednoznačně ochrana přírody, jde o celý komplex věcí včetně klimatu, tolik skloňovaného sucha, nedostatku vody, hospodaření v krajině a lesích. Občas nás titulují, že jsme zelení aktivisté, ale já jsem na to hrdá, že jsme nejzelenější stranou v současném parlamentu,“ pronesla.



Naopak proti čemu by se chtěli ohradit, je Rusko. To se dle ní dlouhodobě snaží oslabit Evropskou unii a NATO. „Ruští zpravodajci z ambasády se samozřejmě věnují sběru citlivých informací, řídí odtud operace i vůči jiným evropským státům – a nyní je ideální příležitost reagovat na ruskou agresi razantně, tedy výrazně snížit počet ruských ‚diplomatů‘ u nás,“ podotkla. Odvetný krok Ruska nás dle ní nemůže odradit, „pokud si chceme zachovat suverenitu a chovat se jako sebevědomý stát“. Uvítala by též větší reakci proti Rusku ze strany vlády, a to zejména ohledně rizika, jemuž prý čelí její spolustraník, starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, který nechal odstranit sochu sovětského maršála Koněva a nyní je pod policejní ochranou. Fotogalerie: - S Karlem neuhneme

S hrůzou sleduje i zvolení nových radních ČT. Do 15členné Rady České televize Sněmovna zvolila ekonomku Hanu Lipovskou, novináře Pavla Matochu a moderátora Luboše Xavera Veselého. „Česká televize i Český rozhlas jsou dlouhodobě nejdůvěryhodnější média u nás. Jejich zpravodajství splňuje kritéria nestrannosti a objektivity a jeho podoba se odvíjí od etických kodexů. Nezapomínejme ani na to, že Česká televize je jedním z posledních ostrůvků investigativní žurnalistiky u nás. Poslancům ANO, SPD, KSČM a Trikolóry, kteří vítězné kandidáty zvolili, to nevyhovuje. Chtějí mít servilní televizi, nejlépe nekritickou a poslušnou,“ jímá podezření Pekarová Adamová.



