Pekarové u Moravce povolily nervy: Já jsem pomáhala neziskovým organizacím, vy jste se věnoval lichvě

Radek Vondráček hned v úvodu pořadu konstatoval, že cenu obědů ve Sněmovně nepovažuje za důležitou. Postavil se tak proti tomu, že šéf hnutí ANO tematizoval ceny obědů ve Sněmovně. „Tohle je pozice pana Babiše, on si za tím stojí. Já to úplně nesdílím. Já to vidím trochu jinak,“ podotkl s tím, že nejde o stravování specificky pro poslance, ale pro pracovníky Sněmovny i pro návštěvníky. „My nejsme sekta, my můžeme mít každý svůj názor,“ pokračoval Vondráček.

V obecné rovině však poznamenal, že hnutí ANO bude věnovat pozornost tématům, která zajímají lid, čili latinsky populus, a v tomto smyslu prý hnutí ANO je populistické. On osobně si ale myslí, že hnutí ANO je spíše konzervativní a čelí progresivistům.

Markéta Pekarová Adamová pravila, že šéf hnutí ANO Andrej Babiš zase jednou přišel do práce a rozhodl se zvednout téma cen obědů ve Sněmovně. Pár slov řekla i k úsporám chystaným ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS), který slíbil najít úspory ve výši 70 miliard.

„My bychom měli být opravdu ambicióznější, než je těch 70 miliard, Nám to nestačí. My bychom chtěli cílit na 100 miliard. Těch 70 miliard je to minimum, na kterém se koalice shoduje. My jednoznačně musíme zatáhnout za záchrannou brzdu. Dopadne to na všechny a my se musíme postarat o to, aby to na některé skupiny nedopadlo víc než na jiné,“ zmínila Pekarová Adamová.

Vondráček se poté ve studiu rozkašlal. „Něco mě dráždí, omlouvám se,“ ozval se.

„Doufám, že já to nejsem,“ pousmál se Moravec.

Vondráček poté upozornil, že Andrej Babiš nechodí do práce, když se neprojednávají „jeho tisky“. „Kdybyste víc projednávali jeho tisky, tak on by tam musel být,“ upozornil Vondráček.

Hned přidal další poznámku. Zmínil návrh Babiše na zmrazení platů politiků a připomenul, že i prezident Petr Pavel volal po tom, aby si politici sáhli na své platy a aby ukázali, že i oni se dokážou podílet na solidaritě.

„Když koalice označila návrh poslance Babiše za ryze populistický, tak víte, co to znamená, že totiž máme prezidenta populistu. Tak možná už je čas přehodnotit tu rétoriku. Pojďme se o tom pobavit, jak dál, když tady důchodci přišli o peníze,“ pravil Vondráček.

„Politika je o symbolech, a to, že platy nám jako poslancům vzrostly, zatímco jinde se snižují, tak to je symbol,“ pokračoval Vondráček.

Pekarová Adamová upozornila, že za vlády Andreje Babiše se rozhodlo na čas o zmrazení platů politiků, ale po omezení platy politiků poskočí. Opozice tady proto podle Pekarové Adamové nehraje čistou hru, když volá po dalším zmrazení, protože platy politiků by po uplynutí příslušné lhůty opět poskočily.

I ona má však za to, že politici na to musí nějak reagovat. „Ta doba není dobrá a není možné být rovnější mezi rovnými. Je to symbol,“ uznala Pekarová Adamová.

A hned vyrazila ke slovnímu útoku. „Daňoví poplatníci tady platili exministryni financí Schillerové byt v Pařížské a drahé stolky, které si tam nechala koupit. Já vím, že o mě budou poslanci ANO říkat, že jsem arogantní. Ale já žiju ve svém bytě v Libni. A zatímco já jsem pomáhala různým neziskovým organizacím, tak pan Vondráček se tady věnoval lichvě,“ neodpustila si poznámku směrem k poslanci a k jeho právnické praxi v Kroměříži.

Pekarová tvrdila, že „Sněmovna pod jejím vedením šetří na energiích, ale i v jiných oblastech“.

Vondráček hned Pekarové Adamové její slovní ránu vrátil. „Vy mluvíte o nějakých úsporách, ale taky tu máme situaci, kdy máme 6 místopředsedů Sněmovny, a je tu klub poslanců, který má 4 členy, ale má svůj aparát a to něco stojí. Tady ty statisíce vyletěly komínem. Koalice je pětičlenná, postavená na programu Antibabiš a ono se ukazuje, že to nefunguje,“ nechal se slyšet Vondráček.

„Koalice má Babiše, vy máte Pekarovou Adamovou...“ ozval se Moravec v narážce na fakt, že opoziční poslanci zvažují navrhnout odvolání Markéty Pekarové Adamové z postu předsedkyně Poslanecké sněmovny. Vondráček si je prý vědom toho, že opozice nemá dost hlasů k jejímu odvolání, ale vyjádřil naději, že Pekarová Adamová po tomto varování snad svou komunikaci zlepší.

„Já se poctivě snažím nahlížet na to, jak vedu Sněmovnu, jak dělám svoji práci, a myslím, že bychom k tomu každý měli přistoupit, ale myslím, že opozice tady zakrývá svou neschopnost jednat, když tam došlo dokonce i k okupaci řečniště. Víte, naše opozice nebojuje s vládní koalicí, ale mezi sebou,“ pronesla Pekarová Adamová s tím, že Andrej Babiš po prohraných prezidentských volbách vyhlásil útok na SPD, a ve Sněmovně to vyvrcholilo tím, že Babiš odmítal opustit řečniště. Tak to vidí Markéta Pekarová Adamová.

„Já jsem se taky kdysi vymlouvala na sourozence nebo na spolužáky, když jsem něco provedla. Ale to mi bylo tak deset let. Toto je ukázková neschopnost přijmout odpovědnost za své jednání. Oni tam dokonce volali po tom, pošlete pro nás policejní antony. Oni ze sebe chtěli udělat mučedníky, o to jim šlo,“ vyjádřila se Pekarová Adamová.

Radek Vondráček kontroval, že chyba je na straně koalice, která nekomunikuje s opozicí. „My prostě cítíme, že paní předsedkyně má stranické tričko,“ shrnul svůj pohled Vondráček.

„Takové množství obstrukcí nebylo nikdy v minulosti. Každá opozice má jedno, dvě, tři témata, která obstruuje, ale vy jste si vybrali deset témat: korespondenční volbu, pandemický zákon, ekonomika,“ vypočítávala Pekarová Adamová v protireakci. A připomněla, že když koalice ANO a ČSSD zarazila obstrukce kolem zákona o EET, předseda ODS Petr Fiala „sice s utnutím debaty nesouhlasil, ale tehdy z řečniště, na rozdíl teď od Andreje Babiše, odešel,“ podotkla.

Vondráček kontroval, že koalice chtěla Andreji Babišovi odebrat slovo, i když má jako předseda strany právo vystupovat přednostně. Totéž platilo i o Petru Fialovi v případě obstrukcí kolem EET.

Moravec poté přehodil debatní výhybku ke zpomalení valorizace penzí.

Vondráček dal najevo, že by od prezidenta Pavla očekával, že zákon nepodepíše, pokud k němu sám vyjádřil výhrady. Zdůraznil přitom, že by bylo jednodušší, kdyby to k Ústavnímu soudu dojít nemuselo. Ale když už prezident zákon o zpomalení růstu penzí podepsal, bude podle Vondráčka potřeba tento zákon poslat co nejrychleji k Ústavnímu soudu. Co nejrychleji podle Vondráčka znamená asi tak za měsíc, protože sepsat kvalitní podání k Ústavnímu soudu ČR nějaký čas trvá.

Pekarová Adamová konstatovala, že je právem opozice obrátit se na Ústavní soud ČR, ale to že nic nemění na tom, že „opozice se nemůže změnit v destrukci“ a že menšina nesmí donekonečna brát většině právo rozhodovat a vládnout.

Moravec nakonec věnoval pozornost i chystané cestě Markéty Pekarové Adamové na Tchaj-wan, ke které dojde za pár dní.

„Máme budovat spojenectví s demokratickými zeměmi a nemáme se hrbit před těmi autoritářskými,“ prohlásila Pekarová Adamová s tím, že se rozvíjejí vztahy Tchaj-wanu a Česka v oblasti moderních technologií a to je z hlediska budoucnosti České republiky zásadní.

Vondráček oponoval, že cesty politiků na Tchaj-wan jsou spíš gestem, u kterého však nevidí reálné ekonomické výsledky.

Psali jsme: Půlnoční vzpomínka na sněmovní noc s Pekarovou: Musel zasáhnout premiér Pekarová a Nerudová na jeden mikrofon: Špinavá politika, špinavá kampaň... Pekarová jednala s americkým velvyslancem. V květnu jede do Washingtonu Zeman pro PL: Toto může vést k pádu vlády. Vracíme se před listopad 89

