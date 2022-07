Peníze navíc? Chceme vidět čísla. Ministr Baxa ČT zklamal

reklama

„Hospodaření České televize, to téma má dva klíčové rozměry. Často se mě novináři ptají, co říkám těm návrhům generálního ředitele Dvořáka, jak se spoří. A já jako ministr kultury k tomu nemůžu říct nic. Protože od toho si Parlament volí Radu České televize, a to se nám podařilo. Aby Rada České televize s generálním ředitelem řešila rozpočet a dlouhodobý plán České televize. Od toho jsou radní a s nimi pan generální ředitel Dvořák má vést debatu. Moje role jako ministra kultury vlády a Parlamentu je potom taková, abychom politickou shodu na financování České televize obtiskli do nějakého zákona. Tam by se muselo dát zvýšení koncesionářských poplatků, nebo nějaká jiná cesta,“ dodal Baxa.

„Krátkodobá cesta podle mě nyní spočívá v tom, aby Rada České televize, kterou naše koalice v Parlamentu dovolila o lidi, kteří – a to je důležitá věc: do Rady České televize byli dovoleni lidé, kteří věří v poslání veřejnoprávní televize, ale současně chtějí naplňovat to, co je v zákoně. To znamená: vést jasnou, srozumitelnou debatu s generálním ředitelem, jak vypadá financování České televize. Já nezpochybňuji fakt, že poplatky se za dlouhou dobu nezměnily, inflace od té doby postoupila, ale jako zodpovědný politik před tím, než uděláme nějaké kroky, které povedou ke zvýšení příjmů České televize, chceme vidět jasná čísla o hospodaření a také nějaký plán. Co Česká televize má vlastně zajišťovat. Pan generální ředitel Dvořák vlastně načrtl nějakou svou představu toho, co je důležité, to já nechci komentovat, nepřísluší mi to,“ zmínil Baxa.

Následně zdůraznil, že vůbec nezpochybňuje roli veřejnoprávního média v Česku. „Ale musíme si říct, že jsme teď v nějaké obtížné situaci, kdy Česká televize ústy svého generálního ředitele říká: máme málo peněz, nedokážeme naplňovat to, co jsme v současné době naplňovali. To chci podotknout,“ řekl Baxa.

„Generální ředitel říká, že je připraven vést diskusi. Nebyl toho schopen, a nedivím se mu, v tom minulém volebním období, kdy se k němu chovala tehdejší nedovolená Rada ČT často šikanózním způsobem. Dneska je terén přehledný, Rada ČT je dovolena lidmi, kteří věří ve veřejnoprávní média. A ta debata se povede,“ dodal.

Řeč pak byla i o filmových pobídkách. „Podstatné je, proč ten systém přestal fungovat. Přestal fungovat proto, a to už jsme v našem minulém rozhovoru říkali, že dramatická proměna audiovizuálního trhu znamenala v Česku masivní nástup poptávky po natáčení seriálů, řeknu-li zjednodušeně, které produkují velké platformy, a tím, že v Česku jsme v tom dobří, infrastrukturně, personálně, technologicky i právně, tak vlastně ty rychle rostoucí poptávky po těch velkých seriálech vlastně zahltily a následně zablokovaly ten pobídkový systém,“ míní Baxa. Filmové pobídky podle jeho slov nejsou dotací ve vlastním slova smyslu. „Je to investiční nástroj,“ řekl.

