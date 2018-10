Pět milionů za zvolení Zemana! U Soukupa řešili ČSSD, přišel i David Rath a někdo to zle schytal

Včerejším tématem pořadu Jaromír Soukup LIVE na TV Barrandov byl ústup levice z české politické scény. „Odliv voličů od levice musí být asi větší, než si myslíme, protože si ho dokonce všiml i šéf sociálních demokratů, Jan Hamáček,“ uvedl téma Jaromír Soukup lehkým rýpancem. Hosté byli opět kontroverzní, byla to Tereza Čechová za Mladé komunisty, Vladimír Franta z webu Sputnik, Radek Hlaváček z Mladých sociálních demokratů, Stanislav Grospič, místopředseda KSČM, novinář Štěpán Kotrba, jehož názory vám občas přinášíme, Jana Volfová z České suverenity a trestně stíhaný bývalý kandidát na senátora a zastupitel v Hostivicích David Rath. Otloukánkem pořadu byl Hlaváček, který schytal všechny útoky na Hamáčka, Sobotku a sociální demokracii vůbec. Hlaváček se zase trefoval do Adama B. Bartoše v publiku. „Bezvýznamný český nácek,“ komentoval mladý sociální demokrat.

Hned zpočátku Soukup konstatoval, že se bude mluvit hlavně o sociální demokracii vzhledem k tomu, že na lavičkách seděli hned tři bývalí členové a jeden současný zástupce mladého křídla. Kotrba uvedl, že už se těší a Jana Volfová se málem urazila, když ji Soukup zmínil jako poslední. „Proboha, když někdo zakládal sociální demokracii a dostal do ní Miloše Zemana, tak o ní dodnes něco ví,“ ozvala se politička a bývalá poslankyně.

Soukup se přiznal, že toto nevěděl a vybídl Volfovou, ať vypráví. Volfová prohlásila, že Jozef Wagner při zakládání strany řekl, že by bylo dobré, kdyby do strany vstoupil Miloš Zeman, a Volfová za ním zašla se slovy: „Pane Zemane, pojďte do sociální demokracie, uděláme z vás předsedu.“ „My to vymysleli a Jana Volfová to zorganizovala s Jozefem Wagnerem a zbytek už byl na realizačním týmu,“ potvrdil její slova Kotrba. To, že Zemana do sociální demokracie přivedla, Volfové prý někteří členové nemohli zapomenout, a proto byla dle svých slov „zlikvidována ze sociální demokracie“.

„Ten systém byl jasný, Miloš Zeman vyžadoval práci, vyžadoval skutečně, aby ty lidi dřeli třeba 16 hodin denně, no a pak tam byli ti, co se vezli,“ svěřila se Volfová o Zemanovi. „Ti se vezli báječně, naučili se, že matka strana je odkojí, Stanislav Gross byl přesně ten typ, mladí sociální demokraté hned za to, že zvolili Zemana, si nechali dát 5 milionů, a přesně tak to bylo,“ vytahovala kostlivce předsedkyně České suverenity.

Pak přešla řeč na komunisty. Čechová ke komunálním volbám řekla, že je to částečně chyba komunálních kandidátů a částečně souhlasila se Soukupem, že značka KSČM už tak nefunguje. Zmínila, že je potřeba témata cílit i na mladé lidi. „Ono stačí nechodit v tesilovém saku,“ okomentoval to Štěpán Kotrba. „Vybavení jazykové některých komunistů je jak z poloviny osmdesátých let, myšlenkové taky, dodneška nepochopili, proč to v osmdesátém devátém prohráli a nepochopí to ani o příštích volbách, až prohrají definitivně,“ kul železo, dokud bylo žhavé, Štěpán Kotrba. „Absence schopnosti reflexe reality,“ popsal dotyčný důvod poklesu preferencí KSČM.

Stanislav Grospič se bránil, že ústup od levice je vidět v Evropě všude a že se jim stále nedaří přesvědčit lidi, že to, co slibují pravicové strany, je podmíněno hospodářskou konjukturou, která nebude pořád. „Témata levice zase budou živá,“ zadoufal poslanec. Další, kdo se do KSČM trefoval, byl David Rath. Ten zmínil vtip, že svět se zbláznil a Němci obchodují a Židé válčí, načež prohlásil, že vedení KSČM je spíše obchodní korporací než politickou stranou a u sociální demokracie je tomu stejně, ale u komunistů to trvá déle. Prý už se hlavně obchoduje s podporou a funkcemi a ani jedna strana není levicí, natož pak revoluční levicí. „Tam se ztratily jakékoliv ideály,“ uvedl zastupitel z Hostivic. Pak se vrátil ještě ke vtipu a doplnil ho na „oligarcha, multimiliardář Andrej Babiš je revolucionář a komunisté obchodují“.

Grospič řekl, že je jim stále předhazována minulost, ale že se profilovali z idejí komunismu v devadesátých letech, ale snaží se hledět do budoucnosti. „Já budu soudruhu Grospičovi předhazovat budoucnost, to bude horší,“ neodpustil si Kotrba.

Podle Radka Hlaváčka sociální demokracie ztratila hlavně jako značka a je nesmyslné obviňovat konkrétní osoby jako třeba: „Může za to Sobotka.“ S tím definitivně nesouhlasil opět Štěpán Kotrba. „Konkrétní sociální demokraté s konkrétními jmény mohou za konkrétní prohry,“ vypálil novinář. David Rath pak ještě doplnil, že „šedí aparátčíci“ zradili při volbě Miloše Zemana a také vyštvali Jiřího Paroubka. Hlaváček prohlásil, že je velice těžké se bavit o budoucnosti levice s bývalými členy ČSSD, kteří odešli zhrzení.

V publiku seděl také Adam B. Bartoš z Národní demokracie. Ten jako důvod odchodu voličů od ČSSD uvedl, že jim strana nutí témata, která prý nikoho nezajímají, jako multikulturalismus, gender nebo inkluze. Od Radka Hlaváčka se ozvalo: „Ježíši Kriste...“ Když se dostal ke slovu, tak si Hlaváček kopl, že zde bude o budoucnosti levice mluvit antisemita a „bezvýznamný český nácek“, za což sklidil potlesk publika. Bartoš prý neviděl program sociální demokracie ani z vlaku, protože tam dle Hlaváčkových slov nic o „multikulti“ ani jiných nálepkách použitých Bartošem není a problém spočívá v poškozené značce.

Kotrba do debaty vnesl dle svých slov „trochu sociologie“. Podle výzkumu CVVM prý počet levicových voličů osciluje kolem 45 až 47 procent populace. Nicméně u voličů KSČM se průměrný věk prý pohybuje na 80 letech pro voliče a 84 let pro členy a strana má 500 lidí, kteří jsou mladší 35 let. Tudíž věk existence komunistické strany v politickém systému podle Kotrby končí a radikální roli v 21. století převezme někdo jiný.

David Rath diagnostikoval problém, že levicoví politici se nechovají levicově, a uvedl příklad, že ministr Toman chce obchodům zakázat slevové akce na potraviny a předsedové KSČM a ČSSD mlčí, ačkoliv by měli tropit povyk. „Tady máme dalšího milionáře, pana ministra Tomana, který je v podstatě velkostatkář, a tenhle velkostatkář chce v zájmu velkostatkářů zakázat slevové akce,“ řekl Rath s tím, že slevové akce vyhledávají hlavně důchodci, tedy potenciální voliči levice. „Rozdíl mezi levičákem a populistou je ten, že o tom nějak hlouběji přemýšlí,“ prohlásil Hlaváček, načež se Volfová s Rathem začali hlasitě smát. „To vede k těm koncům,“ odpověděl Rath s dovětkem: „Přemýšlíte dlouho, ale nikdo vás nebude volit.“

Pak přišla řeč na autentičnost politiků. Hlaváček tvrdil, že Jan Hamáček autentický je, že názory nemění. Zmínil Hamáčkův původ z Mladé Boleslavi, takže je mu prý blízká Škodovka a problémy zaměstnanců. Autentická je údajně i Jana Maláčová a Hlaváček opět tvrdil, že problém je ve značce a sociální demokracie musí zaujmout jasný postoj k tématům 21. století, jako je např. digitalizace nebo bydlení. „Po patnácti letech ve vládách už by bylo načase s tou digitalizací něco dělat,“ rýpnul si opět Kotrba. David Rath zase podotkl, že on v Hostivicích se svým škraloupem dopadl lépe než Hamáček v Mladé Boleslavi a přirovnal Hamáčka k bývalému předsedovi Evropské rady Van Rompuyovi, o kterém se také říkalo, že má charisma hadru na podlahu. Kotrba popsal také vývin sociální demokracie. Prý to byla federace tří partají. „Dřív bylo Grossovo křídlo, Zemanovo křídlo a mlčící střed,“ popsal je novinář. Nyní je to údajně konfederace, není tam taková blízkost.

David Rath se po současné sociální demokracii vozil, že byla teď ve vládě, ale témata jako odliv kapitálu do zahraničí nebo exekuce zůstala neadresovaná. „Jenže jim jde o ta korýtka, ne o exekuce, ne o zdanění těchto odlivů zisků, ne o zbídačování České republiky, prostě jim to nevadí,“ sepsul současnou ČSSD.

Celý záznam pořadu ZDE

autor: kas