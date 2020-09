Petice proti cenzuře. Sepsali Kechlibar a Vávra, podepsali lidé, nad kterými ani kavárna nemůže mávnout rukou

reklama

Upozorňují, že absolutní moc nad sociálními sítěmi drží nadnárodní korporace s dominantní pozicí na trhu a jednotlivé názory nemají stejnou šanci být publikovány.



„Správu obsahu vykonávají podle neprůhledných, vágních a nekonzistentně aplikovaných pravidel. Zcela legitimní názory běžných uživatelů (již dávno nejde jen o kontroverzní ‚radikály‘) odstraňují tyto firmy ze společenské diskuse bez možnosti se bránit. Cenzurují se už i prostá historická fakta. Transparentnost, které se v moderním světě nevyhne ani starosta malé obce, v případě těchto obřích korporací stát nevyžaduje,“ pokračují v textu. Fotogalerie: - Dezinformace a mediální manipulace

Signatáři považují za nepřijatelné, aby o tom, co je pravda, nebo lež, rozhodovali špatně placení zaměstnanci z Filipín, kteří „mnohdy ani neovládají příslušný jazyk a spoléhají se na automatické překlady“.



„Je nepřijatelné, aby anonymní studentský brigádník určoval, který politický názor je možné šířit, navíc podle neznámých instrukcí,“ odmítají.



Narážejí tak třeba na neziskovou organizaci Demagog.cz, která se podílí na vyhodnocování fake news v České republice na Facebooku. Psali jsme: Vzpomínáte na server Demagog? Teď dostal zakázku pro Facebook, bude říkat, co je pravda Fotogalerie: - Umělecké dílo na Smetanově nábřeží

„Je možné mluvit o svobodném přístupu k informacím, demokratické politické soutěži a svobodě slova, jestliže nadnárodní korporace rozhodují, které příspěvky potlačí a které čtenářům úplně odfiltrují? Jestliže zasahují již i do obsahu soukromých zpráv a při vyhledávání upřednostňují vybrané politické kandidáty?“ táží se dále.



Kupříkladu největší vyhledavač Google má s takovýmito praktikami bohaté zkušenosti, v roce 2017 mu za to byla udělena pokuta i od Evropské unie.



Na pozoru by se podle autorů měl mít každý, jelikož i nyní ražené proudy po určité době mohou upadnout v nelibost: „Pravidla, podle nichž zasahují platformy autorům do obsahu, jsou přitom velmi vágní, a dokonce retroaktivně se mění podle momentální nálady v určitých kruzích společnosti. O účet tak může přijít kdokoliv, a to i za několik let starý příspěvek, který byl v době svého vzniku nekontroverzní.“ Fotogalerie: - Média a moc

Varují, že pokud přistoupíme na argument, že soukromá firma si může stanovit jakákoli pravidla diskriminující klienty pro jejich názory, pak se časem může objevit také odmítání zákazníků na základě pohlaví, náboženství, národnosti nebo barvy pleti.



„Jestliže nadnárodní gigant určuje, jaké informace se dostanou k uživatelům, může snadno ovlivnit volby tím, že bude systematicky potlačovat pozitivní zprávy a upřednostňovat ty negativní o jednom kandidátovi, zatímco o druhém naopak. Podobně může preferovat vybrané politické strany či názorové proudy,“ nastiňuje dále petice, přičemž ukazuje hrozbu, že by to mohlo ovlivnit i samotnou demokracii postavenou na svobodných volbách.



„Mnozí si donedávna mysleli, že je to jen problém radikálů a podivínů a jich se netýká. Nyní vidíme, že se totéž děje světoznámým osobnostem, respektovaným intelektuálům, univerzitním profesorům a politickým kandidátům. Potlačování svobody projevu se tedy stává běžnou praxí,“ líčí tvůrci a jako jeden z příkladů ukazují třeba na nedávnou zkušenost časopisu Reflex. Jeho šéfredaktor se za obálku s podobiznou Adolfa Hitlera černé pleti znelíbil Facebooku, a ten jej tak zablokoval. Psali jsme: Černý Hitler na obálce týdeníku: Cenzoři Facebooku zválcovali šéfredaktora. „S*áči,“ přisadila si zuřivá aktivistka Fotogalerie: - Za svobodný internet

Na konci textu petice leží výzva na zákonodárce, aby zahájili veřejnou debatu s účastí široké veřejnosti o tom, jak zabránit omezování svobody projevu na sociálních sítích, vytvořili parlamentní komisi se zastoupením všech parlamentních stran a odborníků z oblasti práva, která by se zabývala případy občanů i právnických osob, jejichž účty byly blokovány a příspěvky smazány.



Dále by pak zákonodárci měli po globálních platformách žádat formou zákonné povinnosti, aby zde působila odpovědná osoba pro řešení případů, kde mohl být porušen zákon.



Herní vývojář Daniel Vávra zdvihl varovný prst před konáním takzvané cancel culture ve Spojených státech i v nedávném rozhovoru pro deník Echo. „Dneska v Americe napíše člověk něco na Twitter, něco nevhodného olajkuje a vyhodí ho z práce. Přijde o reputaci, dokonce o bankovní účty, zruší mu účet na PayPalu. Nejsou to hezké poměry,“ popsal Vávra. Prý něco podobného začíná u nás. „Máme náš text dobře ozdrojovaný, co se kde komu už stalo, a snažíme se upozornit politiky, že to je hrozba i pro ně,“ uvedl.



Popsal, že zkušenosti má i on sám. Vše se stalo poté, co napsal svůj vlastní názor ohledně demonstrací v Bělorusku. Okamžitě prý „nějaký aktivista“ vytrhl pár vět z kontextu, přiložil k tomu logo firmy, kde pracuje, aby mu v práci způsobili problém, a vypustil tuto koláž na sociální sítě. Tu měli podle Vávry šířit i profesor z Karlovy univerzity či novinář CNN Prima News.



Dodal, že jejich iniciativa není pouze pro pravicové konzervatisty, chtějí jít odprava doleva. Cancel culture prý již požírá své vlastní děti, jako příklad uvedl Vávra J. K. Rowlingovou, která po výroku, že menstruují přece ženy, schytala tvrdou kritiku. Psali jsme: Přituhuje: Útlak, tajné seznamy, skryté praktiky. V Česku akce proti cenzuře internetu

Daniel Vávra se pak cenzuře a tomu, jak s ní bojovat, věnoval i ve svém nejnovějším videu:

Kechlibar k petici sepsal, že současné sociální sítě mají za výsledek kakofonii navzájem nekompatibilních požadavků z různých koutů světa na to, co se má tvrdě potlačovat a mazat. „Rasismus, ruská propaganda, karikatury Mohameda, vtipy na adresu thajského krále, zprávy o účinnosti roušek, zprávy o neúčinnosti roušek atd. atd,“ jmenuje.



Nejvíce mu na dnešní situaci prý vadí, jak velké firmy zneužívají svého ohromného tržního podílu a síly, a jejich neprostá neprůhlednost. Psali jsme: Jourová: Ne, v EU nejsou státní média jako v Rusku. Obnažíme, kdo šíří dezinformace. Bude dohled Přituhuje: Útlak, tajné seznamy, skryté praktiky. V Česku akce proti cenzuře internetu Cenzura se vrátila, říká Dan Landa. Jde do tvrdé akce Brutální cenzura v ČT! Jan Kraus, jak ho neznáte: Špinavé zákulisí

