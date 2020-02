Petr Nečas si počte. „Domluvili se, aby to nikdo neslyšel.“ Šlachta si pustil pusu na špacír. Tohle se mnohým nebude líbit

reklama

Šlachta úvodem „utrousil“ poznámku k reorganizaci, k níž došlo v roce 2016, kdy ÚOOZ a protikorupční útvar byly svedeny pod jedno vedení. „Temné období,“ sdělil Šlachta, jenž tehdy kvůli tomu odešel k celníkům, nyní je již pak zcela v civilu. Pro stát pracoval 29 let.

„Teď tak nějak nepracuji. Nevím, jestli regeneruji, ale píšu knížku s panem Klímou. Už jdeme do finále,“ ukázal Šlachta, jak bude kniha 30 let pod přísahou vypadat. Kniha by měla vyjít v polovině dubna. „Bohužel, některé věci nemohu říkat celý život,“ sdělil.

Kraus následně dostal od Šlachty pár dárků, mimo jiné pouta. „Blíží se Valentýn," řekl Šlachta Krausovi za smíchu publika. „Myslíte si, že jsme příznivci tohoto druhu zábavy? Že já si vezmu pouta, Ivanka bičík a jdeme spolu někam na procházku," ptal se Kraus. Jeho dlouholetou životní partnerkou je herečka Ivana Chýlková. „Měl to někdo na ruce?" zeptal se pak Šlachty ještě Kraus, když ten potvrdil, že pouta se používala, odvětil: „Tak já budu říkat, že jsou po Krejčířovi."

Dostal pak ještě brýle a kuklu. „Jste jak kohout,“ smál se mu Šlachta. „To jsme nosili my, jako detektivové,“ uvedl Šlachta.

Poté již došlo na vážnější témata, konkrétně na slovenskou kauzu kolem vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. „Bezpečnostní složky tam přestaly naprosto plnit svoji roli, kterou měly,“ konstatuje k propojení všech Šlachta. A zda je tomu tak i u nás? „Mně už je to jedno. Snahy byly, snahy jsou. I ty kauzy, které byly – my jsme se to snažili poslancům říct v těch našich slavných dobách, protože se domluvili na tom, že to nechtějí vědět,“ uvedl Šlachta, jenž vzpomněl na to, že poslanci tehdy nechtěli, aby jim byla přednesena zpráva. „Oni řekli, že nás poslouchat nebudou. Že co si dovolují nějací plukovníci. Nechtěli slyšet a domluvili se tak, že slyšet nebudeme... a domluvili se tak, aby to neslyšel nikdo a zavřeli nás do vyšetřovací komise a tam jsme si to povídali mezi sebou, někteří trošku ovíněni, protože to bylo dlouhé asi, a nic z toho nebylo,“ dodal Šlachta. Ale dle jeho slov se snažili systém rozbíjet a tak to nedopadlo tak, jako na Slovensku.

A co kauza Nagyová? „My jsme nikdy pana premiéra nerozpracovávali, nikdy jsme s ním neměli nic společného, my jsme se věnovali úřednicii vlády, a jestli vláda stála na jedné úředníci, tak si můžu myslet, co je vláda. Ale my jsme neměli s vládou nic společného,“ vyjádřil se k tehdejší kauze, jež vedla k pádu vlády premiéra Petra Nečase (ODS). Jana Nagyová, milenka tehdejšího premiéra (dnes manželka) úkolovala dle jeho slov rozvědku. „Myslím, že ty tendence byly jako na Slovensku. Byli bychom tam, kde Slovensko,“ dodal.

