Petr Pavel: Mladí nedospívali za oponou komunismu. Necítí vděk za demokracii

„Vznik samostatného státu vnímáme jako šťastnou událost. Jako velký dar pro všechny následující generace. Proto by 28. říjen měl být také příležitostí připomenout si, jakého daru, ale také odpovědnosti se nám dostalo. Je to privilegium vlastní země, vydobyté osobní odvahou a vytrvalým úsilím, ale také hrdinstvím a mnoha oběťmi. Toto privilegium bylo potvrzeno před pětatřiceti lety, kdy naše společnost, svazovaná dobou totality, dokázala prosadit touhu po svobodě,“ započal prezident Petr Pavel svůj projev před předáním státních vyznamenání.

„Je to také dar, že na rozdíl od mnoha jiných částí světa žijeme v historicky nejdelším období svobody, bezpečí, klidu a ekonomické prosperity. Zároveň máme to štěstí, že se můžeme inspirovat a nechat se hodnotově vést lidmi, jejichž činy, vytrvalost, dobročinnost, umělecké nebo sportovní nadání nebo celoživotní práce jsou v tento den oceňovány,“ dodala hlava státu s tím, že je to zároveň ujištění, že demokratická republika je především společenstvím občanů, konkrétních lidí a jejich konání.

„Slavíme vznik státu, který byl vybudován na myšlenkách suverenity, svobody, humanity, na úctě k člověku i k mezinárodnímu právu. Mnozí z nás dnes vnímají, a docela pochopitelně, taková privilegia jako samozřejmá. Mladí lidé a lidé ve středním věku nedospívali za železnou a informační oponou komunismu,“ řekl s tím, že se nediví, že pro řadu z nich není demokracie předmětem vděku, nebo dokonce obav, že bychom o ni mohli přijít.

Musíme si proto nejen dnes více připomínat, jak křehká ve skutečnosti demokracie je a že o ni musíme vytrvale pečovat. Jak složité, dlouhodobé a často bolestivé bylo vybudovat ji a uhájit a jak snadné a na první pohled nepozorované může být ji opět ztratit, pokračoval prezident.

„Nemusíme se, bohužel, dívat daleko za hranice, abychom si uvědomili, s jakou lehkostí a rychlostí může docházet k erozi základních kamenů demokracie,“ dodal v proslovu Pavel. „Nemusíme ani složitě hledat příklady agresivního porušování mezinárodního práva, ani příklady států, jejichž vedení ohrožuje budoucnost vlastní země, mnohdy jen ve jménu osobního prospěchu a prestiže či zachování tváře,“ pronesl Petr Pavel s tím, že by šlo o nejsmutnější scénář pro Českou republiku, pokud by se vydala stejným směrem.

„Oslavujme tedy i to, že svou zemi i svou budoucnost máme ve vlastních rukou. Formujeme ji tím, jak jednáme. Podle jakých hodnot a kritérií se rozhodujeme, o co usilujeme a s jakým odhodláním za tím jdeme,“ uvedl prezident.

„Až příliš často slýcháme, že chceme věci protichůdné, že naše představy o světě nás rozdělují na dva nesmiřitelné tábory. A já stále věřím, že to není pravda. Ve skutečnosti je jen málo témat, která by českou společnost rozdělovala na půl,“ nechal se slyšet Petr Pavel, který přislíbil, že bude usilovat o to, aby jich ve veřejné debatě nepřibývalo a abychom se vyvarovali nenávisti. „Nenávist a lež nám totiž opravdu nesvědčí,“ doplnil.

Prezident také v projevu ocenil, že se při povodních opět projevila solidarita české společnosti. Pochválil také tradiční média: „Většina z nás se spoléhala na tradiční média, která na rozdíl od sociálních sítí kontinuálně přinášela relevantní, spolehlivé a kvalitní informace,“ uvedl. Zaráží ho ale motivace lidí, kteří bez erudice a odpovědnosti šíří lži a různé polopravdy. „Oslabují důvěru v instituce, vědu, fakta. Činí tak naši společnost méně odolnou, protože důvěra založená na zkušenosti, že systém funguje, je klíčová, a to pro všechny krize,“ řekl prezident, že na těžké situace musíme být lépe připraveni.

O to více to platí o hrozbách, o jejichž existenci naopak dobře víme: „Jsou to hrozby globální, klimatické, zdravotní, migrační, energetické, bezpečnostní nebo technologické. Takové, pro které žádná jednoduchá řešení neexistují, a přesto bychom si měli pokládat nepříjemné otázky, co a jak budeme dělat, až na nás ještě silněji dopadnou, a na možné scénáře se připravovat,“ poukázal prezident.

„Hledejme pro vedení země osobnosti, jež se zabývají skutečnými problémy a mají vize a plány, ne ty, kteří vytvářejí umělá bitevní pole nad věcmi nepodstatnými, pomíjivými. Takoví politici pouze vyčerpávají naši pozornost. Zkusme hledat ty, kteří nabízejí životaschopné vize a mají konkrétními fakty podložené plány k jejich naplňování, nikoli ty, kteří stavějí vzdušné zámky a vedou prázdné souboje,“ uvedl také prezident Pavel. Česko podle Pavla potřebuje reformu důchodů, zdravotnictví, justice, školství, ochrany životního prostředí, digitalizace, daní nebo veřejné správy. To vše označil za složité úkoly, které jsou nutným předpokladem pro to, aby se nesnižovala kvalita života.

„Nebudu proto podporovat politiky, kteří nabízejí snadná řešení a jdou cestou nejmenšího odporu. Naopak s mou podporou mohou počítat ti, kteří budou s odvahou a odpovědností přistupovat k řešení nepopulárních otázek. Oceňujme politickou odvahu, která je vedena snahou vypořádat se s naléhavými problémy naší země. A věřme, že odpovědný přístup nakonec zvítězí,“ dodal prezident.

V loňském projevu 28. října, který měl ve funkci hlavy státu Petr Pavel poprvé, před udílením vyznamenání řekl, že důvodů ke zdravému sebevědomí máme mnoho, ale máme tendenci se podceňovat. „Máme na to, hrát ve světě první ligu. Jsem hrdým Čechem, ale mám sounáležitost s Evropou,“ zdůraznil Pavel, který zároveň varoval před populismem a nacionální nesnášenlivostí.

Letos prezident Petr Pavel obdržel téměř 550 nominací na státní vyznamenání, to je zhruba o 150 více než loni. Loni prezident ocenil 62 osobností.

Prezident Petr Pavel vyznamenal 56 osobností z oblasti sportu, kultury, umění či vojáky a další osobnosti, celý seznam naleznete ZDE

Ocenění v podvečer státního svátku tradičně převzaly ve Vladislavském sále desítky osobností. Mezi navrženými byli například spisoval Milan Kundera, zesnulý psychiatr Radek Ptáček, bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera nebo členové protinacistického odboje.

Zatímco exprezident Václav Klaus má do Vladislavského sálu dorazit, Pavlův předchůdce Miloš Zeman se předávání státních vyznamenání ve Vladislavském sále na Pražském hradě dnes večer neúčastnil. Podle deníku svou účast odmítl a Den vzniku samostatného československého státu slaví doma.

