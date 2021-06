Pirát se odvázal nad pálivým pokrmem: My nejsme komunisti, nechceme lidi mučit ve sklepě. Korektnost musí bejt, jinak je svoboda anarchie

Trpící pirátský poslanec Radek Holomčík nevyloučil, že budou zvedat daně, když sestaví vládu. „Mohl bych teď říct, že v žádném případě nebudeme zvyšovat daně, ale já to neřeknu, protože to je blbost,“ pověděl. „Člověk by měl mít právo říct svůj názor, myslím si, že Piráti jsou v tomhle až radikální. Na druhou stranu není v pořádku někomu vyhrožovat. Není v pořádku vědomě říkat věci, které nejsou pravda a o kterých vím, že mohou toho člověka poškodit,“ vyjádřil se o svobodě slova.

Hostem Mr. Kubelík show, tedy rozhovoru, kde moderátor i host jedí postupně pálivější a pálivější pokrmy, byl pirátský poslanec Radek Holomčík. Na úvod chtěl moderátor dostat odpověď na to, co se v Česku za poslední rok a půl dělo. „Co to je za bordel?“ ptal se. Dějí se tu prý dvě věci, kdy jednou z nich je covid a druhou pak je bujení rakoviny jménem Andrej Babiš do státu. „Tyhle dvě linky se tak vzájemně prolínají a ten bordel je kombinace tohoto,“ pověděl poslanec.

Není prý pravda, že by Piráti nic nedělali. Posílali i Miloši Zemanovi seznam věcí, které se snažili prosadit. „Ten náš systém je postavený tak, že Parlament, pokud se nemá vůli rozpustit, tak to poslední slovo má v podstatě prezident. My můžeme vyslovit nedůvěru a schyluje se k tomu (rozhovor byl natáčen na konci května) někdy na začátku června, ale pokud se pan prezident rozhodne, že nechá vládu dovládnout, tak ji prostě nechá,“ shrnul Pirát.

Jak se postoupilo k pálivějšímu jídlu, tak se přešlo k teoretické otázce, jak budou řešit covid Piráti, pokud vyhrají volby a jestliže Babiš nechá kvůli volbám rozvolněné Česko. „Viděli jsme to loni před volbami,“ poukázal poslanec na to, že to vlastně není tolik nereálné. „Základní věc je komunikace a vysvětlovat lidem, aby podnikatelé mohli nějak plánovat, aby lidi tušili, co se na ně chystá, alespoň rámcově. Vidíme to i na těch otvíračkách, kdy v pondělí se má otevřít něco a v pátek odpoledne se teprve dozví, jak to vlastně má být. Druhá věc je odborná instituce jako Kochův institut, která plánuje celou tu epidemii a všechna ta opatření, tak aby nedocházelo k těm různým zmatkům, že se v pondělí něco řekne a v úterý je pravý opak,“ vysvětlil Holomčík.

Následně dostal otázku na to, jak to chtějí financovat, když je rozpočet v obřím schodku. „Mohl bych teď říct, že v žádném případě nebudeme zvyšovat daně, ale já to neřeknu, protože to je blbost. Primárně, máme to taky v programu, jde o podporu růstu toho pocovidového nadechnutí se. Velikost výběru daní není jenom o tom, jak vysoké jsou daně, ale i o tom, jaké je HDP, jak frčí ekonomika, to je pro nás ta primární věc, podporovat fungování ekonomiky a zvyšování té přidané hodnoty.

Druhá věc jsou úspory na straně státu. Digitalizace je cesta, jak ušetřit řádově desítky miliard korun. Velký prostor vidíme například v těch skupinách, na které se zapomíná s prací, potřebují například částečné úvazky, maminky, tatínkové na rodičovské, takže je to tahle skupina úspor a pak samozřejmě daně. My v tom programu to máme na posledním místě, nejsme nějací zběsilí socialisti,“ zarazil poslanec odpovědí Kubelíka. „Nejste? To vám často je vytýkáno, dokonce máme i otázky z publika, tam se několik jich ptá, jak prokážete, že nejste novodobí komunisti?“ zeptal se moderátor za hosty.

„To budu celou dobu přemýšlet, jak se prokazovat, že člověk není novodobý komunista. Že nechceme střílet lidi na hranicích nebo je mučit někde ve sklepě?“ odpověděl zaražený politik.

„Co teďka ten váš návrh na ten základní nepodmíněný příjem?“ zeptal se moderátor. Prý jde o věc, kterou mají Piráti v dlouhodobém programu jako možnost do budoucna, jak řešit sociální systém. „Je otázka, co udělá s trhem práce automatizace, robotizace, průmysl 4.0,“ pověděl poslanec, jde tedy prý o hypotetickou možnost do budoucna.

„Hele, a to mi ještě řekni, Radku, není to blbost? Že by všichni dostávali paušálně pět tisíc, a to mi třeba zavání už tím socialismem. Všichni všem,“ namítl moderátor. Když se však prý člověk podívá na současnou strukturu sociálního systému, tak transakční náklady spojené s vyplácením dávek jsou obří. Poslance rozčilovalo i to, že nemohou hned otevírat nějakou diskusi, protože je prý někdo v tom okamžiku označí za bolševiky a novodobé komunisty. Přitom si prý tím často zavřou diskusi a možnost dojít k nějakému řešení, které může být i dobré.

Následně se přešlo k novodobé cenzuře. Podle Kubelíka by měla být diskuse nijak necenzurována. „Mám právo v té diskusi, dokud není uzavřená, říct jakýkoliv názor,“ myslí si moderátor. S tím souhlasil i poslanec. „V tomhle narážíme na další velké téma, o kterém se diskutuje, to je politická korektnost. Jde o věc, na kterou lze nazírat více způsoby. Pro mě zdravá politická korektnost v podstatě spočívá v tom, že se snažíme zbytečně neurážet. Samozřejmě to může přejít až do té hranice, kdy se člověk strašně bojí, aby náhodou někoho neurazil, že vlastně začne cenzurovat sám sebe, začne cenzurovat okolí, a to je potom blbý,“ uznal.

„To téma svobody slova, když to otevřeme. Jaký k tomu máš ty názor? Jaký na to máte názor, když bys mluvil za Piráty?“ otevřel téma Kubelík.

Podle Holomčíka je politika o vyvažování věcí, kdy jsou různé principy, které jdou proti sobě, a cílem politika je najít určitou rovnováhu. „Svoboda znamená zodpovědnost. Svoboda bez zodpovědnosti je čirá anarchie v tom negativním slova smyslu. Člověk by měl mít právo říct svůj názor, myslím si, že Piráti jsou v tomhle až radikální. Na druhou stranu není v pořádku někomu vyhrožovat. Není v pořádku vědomě říkat věci, které nejsou pravda a o kterých vím, že mohou toho člověka poškodit. Je to o tom vyvažování. Člověk by měl mít právo říct svůj názor, měl by mít právo prezentovat, to co si myslí, ale musí tam být nějaká hranice. Musí tam být to, že názor není fakt,“ poukázal poslanec.

Kubelík s tím částečně souhlasil s tím, že ta zmiňovaná hranice je pro něj zákon. „Já jsem prostě devadesátkový kluk a v devadesátkách to, co bylo protizákonné, to byla hranice a do té doby sis mohl říkat cokoliv a já si třeba myslím, že podle mě by to měl stanovovat zákon a jinak by to mělo být nechané na lidských mravech, když se do toho začne zvrchu něco uměle cpát, tohle můžeš, tohle nemůžeš, prostě setkáš se s debilem, ten ti řekne něco ošklivého. Ty mu můžeš dát facku nebo se s tím nějak poprat. V okamžiku, kdy on to nemůže z principu říct, tak tam je pro mě problém.“

Podle Piráta to je velmi těžké téma. „Řešíme případ kolegyně Olgy Richterové, kdy v podstatě nejmenovaní lidi šířili vědomě lež, docela drsnou lež, která vedla k tomu, že jí chodily výhrůžky smrtí. U té výhrůžky to je jasné, přes to nejede vlak, to vědomé šíření té lži, která vede k těm výhrůžkám, je vlastně strašlivá prasárna. Mělo by být posuzované stejně jako ty výhrůžky,“ myslí si. Moderátor ještě závěrem této otázky dodal, že se mu líbilo, že v devadesátkách byli lidi ostřejší, pevnější a nehroutili se z toho, když jim někdo řekl, že je debil.

Dále dostal dotaz na to, co si myslí okolo kauzy fotbalistů Kúdely a Kamary. „Nevím, co si řekli, ale jestli dostanu za prokázané fyzické napadení menší trest než za něco, co bylo řečeno, tak je to prostě špatně. Rasismus je humus, do sportu to nepatří, do sportoviště to nepatří, ale fyzické násilí je fyzické násilí,“ zhodnotil poslanec. S tímto souhlasil i moderátor.

Se svobodou slova na internetu souvisí i Facebook a Instagram. Podle moderátora cenzurují to, co se jim zlíbí, jsou soukromé společnosti, prý však mohou ovlivnit to, co se děje. „Chystáte se v tom něco dělat, třeba aby u nás platily daně?“ zeptal se. Holomčík upozornil na to, že jde o dvě různé věci. To, že by firma měla platit daň na území státu, kde generuje zisk, je jedna věc.

„Tady je zase to vyvažování. Jedna věc je, že když člověk přijde, tak je to prostor soukromé firmy, kde odklikne souhlas s obchodními podmínkami. To je věc, že souhlasí, že bude dodržovat ta pravidla. Pokud dodržuje tato pravidla, tak by mělo být nepřípustné mu zasahovat,“ odpověděl legislativec. „Myslím si, že na člověka by se měla vztahovat pravidla, která platila v době, kdy s tím souhlasil. Mělo by probíhat minimálně to, že změnili jsme tohle a tohle, souhlasíte s tím? Měli bychom to říct způsobem, aby bylo jasné, co se mění. Tohle bych považoval za slušný základ, takovou normální komunikaci,“ dodal.

Jak se rozhovor blížil k závěru, docházelo ke konzumaci nejpálivějších jídel. Řešila se tedy složitější témata, kdy jedním z nich byla ekologie. „Jaký je tvůj názor na globální oteplování?“ zeptal se moderátor. „Globální oteplování je téma, které hýbe světem, hýbe politikou a já si myslím, že je vlastně dobře, že to hýbe politikou. Otázkou je, jestli správným směrem, a je to určitě věc, kterou musíme řešit. Jediná věc, která mi na té debatě o globálním oteplování vadí, není to samotné globální oteplování nebo klimatická změna, ale je to, když se podíváš na výstupy světových vědeckých organizací, tak ty hovoří o třech ekologických problémech. Je to klimatická změna, razantní úbytek biodiverzity a je to toxikace životního prostředí,“ vyjmenoval poslanec. Vadí mu, že se upřednostňuje problém klimatické změny a zbylá témata se upozaďují. Byl by rád, kdyby se o těchto věcech bavili v jednom balíku.

Na závěr přišla nejpálivější část rozhovoru – sušená paprička mrazem bismarck red. Tématem bylo zvedání daní. V klubu se často bavili o rušení některých daňových výjimek. Holomčík vypadal, že díky snězení papričky velmi trpí, doléval si často mléko a příliš mnoho nemluvil. Snížení výjimek tedy nezvýší daňovou kvótu, ale rozšíří okruh plátců. „Co nám přijde třeba naprosto neuvěřitelné jsou poplatky za těžbu nerostných surovin, kdy firmy, které těží nerostné suroviny, ty peníze, které z toho jdou státu, který je vlastníkem těch surovin, tak ty poplatky jsou strašně malé. Diskutuje se daň z nemovitosti z komerčních subjektů, ale obecně ty daně z nemovitostí jdou obcím.“ To, že by plánovali zvýšení daně pro bydlení, je údajně hoax.

„Kam cílíme, je zajištění nějaké kvality veřejných služeb. To je ta základní věc a udržení schodku státního rozpočtu pod třemi procenty HDP. To jsou pro nás ty dva cíle. Ty daně jsou možnost, pokud nebudou stačit další opatření, která jsem tady zmiňoval. My si nechceme hrát na to, že tady naslibujeme pět procent do vzdělávání a dvě procenta na armádu, seškrtáme toto a nebudeme zvyšovat daně, ono to sice nesedí, ale budeme se tvářit, že jsme ta velká pravice. Tohle my prostě nechceme. Je pravděpodobné, že daňové výjimky se budou rušit z důvodů, abychom udrželi veřejné služby, abychom udrželi zadluženost pod třemi procenty HDP, není to pro nás ta priorita, je to prostě věc, ke které budeme přistupovat maximálně opatrně, protože jsou to daně, jsou to peníze, které musí někdo vydělat. Nechceme to lakovat narůžovo, hrát si na nějaké supermany,“ vysvětlil.

