Piráti opouštějí vládu. Kluci jdou s námi, tvrdí Bartoš

Premiér Petr Fiala dnes oznámil, že navrhne Bartošovo odvolání z funkce ministra pro místní rozvoj a vicepremiéra pro digitalizaci. Podle něj Bartoš nebyl dlouhodobě schopen manažersky zvládnout klíčový problém a klíčovou věc, a to je digitalizace stavebního řízení. Zdůraznil, že Piráty z vlády ale nikdo „nevyhazuje“. Učinil tak tři dny poté, co Pirátská strana utrpěla další porážku v krajských a senátních volbách a Ivan Bartoš v neděli rezignoval na post předsedy strany.

„S Bartošem jsem to hodinu řešil a pak mu sdělil rozhodnutí,“ popsal na večerní tiskové konferenci představitelů SPOLU předseda vlády dopolední schůzku s Bartošem.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bartoš uvedl, že z dnešní schůzky s premiérem přitom odcházel přesvědčen, že mají dohodu. „Nebyl tam žádný náznak toho, že se něco děje,“ komentoval v pořadu Interview ČT24 dosluhující šéf Pirátů Ivan Bartoš.

„Myslím, že vzhledem k otočce mezi naším ranním rozhovorem ten tlak asi z té strany byl dlouhodobý na premiéra. Asi, když se podíváme na výsledky koalice SPOLU nebo samotné ODS, tak nebyly takové, jaké očekávali. Podle mě tam byl tlak z vnitřní strany ODS. Mám informaci, že jihočeská ODS chtěla svolávat mimořádný sněm někdy teď. Ty tlaky na toho premiéra měli,“ pokračuje Bartoš.

„Kdyby se postupovalo podle nějakých standardních rozumných pravidel, ne tak, jak to udělal Petr Fiala, tak se setkáme, řekne, že toto je v plánu, a dá se bavit o nějakém aranžmá.“

„Předpokládám, že Piráti v této vládě končí. Protože vykopnout Piráty a vykopnout předsedu během dvou hodin od nějaké schůzky, to není slušnost, to není férové jednání, proto jsem použil slovo ‚podraz‘,“ dodal Bartoš.

O situaci se bavil s ministry Janem Lipavským i Michalem Šalomounem a vnímají to prý stejně jako on. „Pokud premiér řekne předsedovi koaliční strany končíš, je to vzkaz Pirátům: ‚Končíte.‘ Je to vykopnutí Pirátů z vlády, pokud jdou Piráti z vlády, tak kluci jdou s námi,“ dodal Ivan Bartoš.

