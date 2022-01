Piráti vypoví koaliční smlouvu v Plzeňském kraji

Piráti v Plzeňském kraji vypoví koaliční smlouvu. Koalici tvoří uskupení STAN + Piráti a ODS + TOP 09. Rozhodli o tom členové Pirátské strany. ČTK to řekl náměstek hejtmanky pro sociální věci Rudolf Špoták (Piráti). „Piráti nesouhlasí s tím, že ODS a TOP 09 si ‚na sílu‘ protlačily svého kmotra, Romana Jurečka, do představenstva Klatovské nemocnice,“ uvedli v tiskové zprávě. Mají ale i další výhrady. Roman Jurečko, jenž je místopředsedou krajské organizace ODS, řekl, že je pro něj postoj Pirátů těžko pochopitelný, označení za kmotra označil za nesmyslné.

O rozhodnutí členské základny budou Piráti informovat koaliční partnery ještě dnes, řekl Špoták. Náměstek hejtmanky pro ekonomiku, investice a majetek Pavel Karpíšek (ODS) ČTK v reakci na prohlášení Pirátů řekl, o nastalé situaci budou strany jednat. ODS a TOP 09 ale podle něj koaliční smlouvu neporušily.

Také podle hejtmanky Ilony Mauritzové (ODS) nyní začnou jednání. "Komunikuji situaci s předsedou našeho zastupitelského klubu panem Karpíškem a předsedou regionu Martinem Baxou. A budeme jednat i s naším dalším koaličním partnerem, hnutím STAN, a o této situaci musíme hovořit," řekla ČTK. Podle ní není v tuto chvíli jasné, jestli se schůzka uskuteční ještě o víkendu, nebo až v příštím týdnu. Možnosti omezuje i současná epidemická situace.

V Plzeňském kraji vládnou od předloňského listopadu uskupení STAN + Piráti a ODS + TOP 09. V zastupitelstvu mají 25 z 45 mandátů. ODS a TOP 09 obsadily pět z devíti krajských radních včetně hejtmanky, STAN s Piráti mají čtyři křesla. S vítězným ANO, které v předloňských krajských volbách zvítězilo s 12 mandáty, strany odmítly jednat. ODS a TOP 09, jež vytvořily koalici už před krajskými volbami, mají v zastupitelstvu 11 křesel, STAN a Piráti, kteří se spojili hned po sečtení volebních výsledků, po sedmi. SPD a ČSSD mají v zastupitelstvu po třech křeslech, KSČM dvě.

Při jednání pirátského fóra podle tiskové zprávy zazněla ostrá kritika vůči způsobu, "jakým si ODS a spřízněná TOP 09 prosazují své zájmy v radě kraje". "Nominace Jurečka je jen špička ledovce. Plzeňská ODS se chová, jako když jí kraj i město patří," dodali Piráti. Uvedli, že je pro ně rovněž neúnosná "dlouhodobá kumulace uvolněných funkcí zastupitelů ODS (Evy) Trůkové a (Jana) Šaška, což je v rozporu s Etickým kodexem zastupitele Plzeňského kraje". Podle Špotáka je možnost obnovení koalice ve stejném složení spíše teoretická. "Musela by být založena na jiných pravidlech," řekl dnes ČTK.

Náměstek hejtmanky Karpíšek z ODS uvedl, že strany budou o rozhodnutí Pirátu jednat. "Ze strany Pirátů je to krok A, mají-li připravený krok B, nevíme. Teprve podle toho budeme reagovat," řekl ČTK. Existují podle něj určité indicie, že by se Piráti mohli pokusit vytvořit koalici na jiném základě.

"Každopádně ODS a TOP 09 neporušily z koaliční smlouvy ani čárku. Dohodli jsme se, že si lidi nebudeme kádrovat a my jsme hlasovali i pro pirátské návrhy, i když jsme k některým lidem měli výhrady. V koaliční smlouvě jsou i postupy, jak případné spory řešit, ale Piráti je nevyužili," prohlásil Karpíšek.

Roman Jurečko (ODS) dnes ČTK řekl, že je pro něj je postoj Pirátu těžko pochopitelný. “Když jsme seděli u stolu s Piráty, nikdo neřekl, že pokud budu nominován do představenstva nemocnice, že to bude znamenat rozpad koalice. Pokud bych to věděl, možná bych to zvažoval. Ale v tuto chvíli si myslím, že jsem jen podružnou záminkou. Pro co, to ještě uvidíme,” uvedl Jurečko.

Označení za kmotra považuje za nesmyslné. “To by znamenalo, že nemám žádné funkce, ale já jsem zastupitelem města byl a je jen na mně, jestli bych chtěl být dál. Ale jinak jsem zvolený našimi orgány jako místopředseda regionu. A zastávám funkce předsedy představenstva Plzeňské teplárenské a předsedu dozorčí rady Čisté Plzně. To jsou dvě významné firmy města. A v jakékoli firmě ve městě jsem v posledních 15 nebo 20 letech byl, tak byly buď výborné nebo nejlepší. Takže si myslím, že já jsem jen záminka,” řekl Jurečko.

Pro STAN bylo dnešní rozhodnutí koaličních Pirátů překvapením. "Tuto informaci ještě nemám. Očekával jsem spíše, že budou další jednání," řekl ČTK náměstek hejtmanky pro dopravu Pavel Čížek (STAN, Zelení, PRO PLZEŇ). Podle něj se tak otevírají nové možnosti vzniku koalice v Plzeňském kraji, například spojením ANO a ODS + TOP 09 nebo ANO, Pirátů a ČSSD. "V tuto chvíli asi nejsme tím, kdo by měl zahájit jednání o řešení situace," podotknul Čížek.

Hnutí ANO by se mohlo za nových okolností stát významným partnerem pro jednání o nové koalici. Zastupitel Roman Zarzycky (ANO) ale na dotaz ČTK nechtěl nyní situaci komentovat. "Zatím je to interní věc koaličních stran. My jsme samozřejmě připraveni k jednání, ale musíme počkat. V současné chvíli máme nejsilnější klub v krajském zastupitelstvu, který čítá 15 nebo 16 členů, protože v nedávné době někteří zastupitelé, kteří kandidovali za jiné strany, se přidali do našeho zastupitelského klubu," řekl Zarzycky ČTK.

Pro pirátské zastupitele kraje je hlasování krajského fóra zavazující. Koaliční smlouva vždy podléhá jeho schválení. "My toto rozhodnutí členské základny respektujeme. V nejbližší době se sejde náš zastupitelský klub a budeme jednat o dalších krocích. Jsme odhodlání dál pracovat pro občany Plzeňského kraje, ať v koalici nebo v opozici," uvedl v tiskovém prohlášení pirátský náměstek hejtmanky Špoták.

"Nominace Jurečka je jen špička ledovce. Plzeňská ODS se chová, jako když jí kraj i město patří. 'Velcí kluci' si v zákulisí dál jedou svoje kšefty. Jestli si myslí, že jim za kus žvance budeme ustupovat, tak se přepočítali," uvedl Pavel Bosák, předseda Pirátů v zastupitelstvu města Plzně.

V krajských volbách v roce 2020 vyhrálo v kraji hnutí ANO, které získalo 22,5 procenta hlasů. Za ním skončila ODS s podporou TOP 09 a nezávislých starostů s 21,23 procenta hlasů. Třetí byla koalice STAN, Zelení PRO PLZEŇ s 14,9 procenta hlasů. Pirátská strana získala v Plzeňském kraji 13,56 procenta hlasů. Do zastupitelstva se dostali ještě zástupci ČSSD a KSČM.

