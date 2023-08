Pirátka Richterová naříká. Orbán je „riziko“. Mluví totiž o Slovensku

reklama

„Nejprve zmíním Slovensko. To je pro Orbána evidentně stále Felvidék = odtržené historické území, kdysi součást Uherského království. Přesně v tomto duchu hovořil před pár dny, 22. července, v rumunském městě Băile Tu?nad na setkání maďarské komunity. Právě tam označil Slovensko za odtrženou část země. Bratislava si k vysvětlení předvolala maďarského velvyslance,“ upozorňuje Richterová na nedávná Orbánova slova.

Orbán mimo jiné v projevu mobilizoval maďarskou menšinu na Slovensku před tamními zářijovými parlamentními volbami slovy o „práci pro vlast na odtržených územích“. Pro Orbána fungují podle Richterové Maďaři v zahraničí jako atraktivní volební podpora a přeshraniční mocenský nástroj. „Vzhledem k množství financí, přitékajících z Maďarska zejména ve volebních letech, se hovoří o jakési Orbánově prodloužené ruce ovlivňující dění na jižním Slovensku,“ tvrdí Richterová.

Richterová připomíná, že Orbán ve zmiňovaném projevu mluvil také o České republice, která se prý již ocitla v zajetí evropských federalistů. „Slovensko údajně podle Orbána zatím váhá, což lze číst jako jasný odkaz na tamní blížící se volby. Fidesz by jistě uvítal podzimní vítězství populistů a nacionalistů, kteří z not Viktora Orbána často čerpají,“ má jasno Richterová.

Orbánovy sny o Velkém Maďarsku ale pobouřili i slovenskou krajní pravici, která prý jinak Orbána velebí. „Následovaly odsuzující reakce paradoxně od zástupců slovenské krajní pravice. Právě oni totiž Orbánovu nacionalistickou rétoriku mnohdy velebili a své zemi přáli obdobné vedení. Viktor Orbán byl totiž pro svou nelítostnou antimigrační rétoriku, pro-ruské vystupování a pověst domnělého ochránce národa a tradičních hodnot vzorem mnohých národovců a extremistů. Nyní však své slovenské podporovatele postavil do schizofrenní pozice. Nemohou uznávat někoho, kdo zpochybňuje hranice jejich země,“ tvrdí Richterová.

Nejde navíc o první případ, kdy Orbán provokoval narážkami na Velké Maďarsko. „Nechvalně známým se stalo jeho revizionistické gesto s šálou Velkého Maďarska, kde Maďarsko zahrnuje celé současné Slovensko, Zakarpatí, Rumunské Sedmihradsko a další území na Balkáně. I když politický význam svého módního doplňku tehdy odmítl, v minulosti přesně takto ‚náhodně‘ k bývalým maďarským državám odkazoval,“ vzpomíná Richterová.

„Stejná mapa Velkého Maďarska byla promítána i na celorepublikovém sněmu Fideszu, premiér ji použil jako ilustraci k přání štěstí maturujícím z dějepisu, a objevila se i na koberci při prvním maďarském předsednictví v Radě EU. Virální se stala i dřívější fotografie, kde totožnou velkoformátovou mapu ukazuje svému polskému protějšku. Orbán zkrátka tyto provokace využívá systematicky a s rozmyslem,“ je přesvědčená místopředsedkyně Poslanecké sněmovny.

Jako bezpečnostní riziko toho jednání Richterová označuje s ohledem na válku na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo s podobným ideologickým pozadím o návratu starých sovětských hranic. „Orbán a jeho vláda takto šíří nacionalistické myšlenky přehodnocení stávajících hranic do veřejného prostoru opakovaně a účelně. Taková komunikace vůči aliančním spojencům i vlastním občanům, jež podkopává suverenitu sousedních států, může snadno radikalizovat společnost. A radikalismus bezpečný nikdy není. V Maďarsku, ani jinde,“ pokračuje Richterová.

„A když si to řekneme na plná ústa: Orbán cíleně přiživuje sny o překreslování hranic – a to v době Ruskem vedené agresivní války, jejímž cílem je právě překreslit hranice. Jako by nestačila jeho ‚nepomoc‘ napadené Ukrajině. Touto nacionalistickou hrou může Orbán destabilizovat celý region, celou Evropu. To je to největší bezpečnostní riziko. Nepodceňujme ho,“ varuje Richterová.

