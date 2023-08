Pirátův kágébák? Kterak pražský radní ušil pravidla na míru podnikateli z Ruska

reklama

Pirátský radní Hlavního města Prahy Adam Zábranský, do jehož gesce patří pražský městský majetek, se snaží změnit pravidla pro reklamu v historickém centru.

Konkrétně jde o specifické poutače, fungující v režimu „nosičů kulturních sdělení“ v památkových zónách metropole. Ty mají dle pražských stavebních předpisů speciální podmínky. Hovoří se o nich též jako o „nízkonákladové reklamě“, jejímž účelem je propagovat kulturní události v hlavním městě.

Nejzásadnější z těchto podmínek je rozměr, který nemá překročit 4 metry čtvereční. Právě tuto podmínku však návrh prolamuje.

Zábranského návrh by povoloval v historickém centru pouze reklamu definovanou jako „maloformátová“. Maximálně ve formátu A0, bez jakéhokoliv podsvícení, a pouze na určených místech. To by znemožnilo jakoukoliv konkurenci standardních reklamních nosičů.

Jde zejména o společnost JCDecaux, jejíž mediální zástupce firmy Jiří Chvojka pro IDNES.cz uvedl: „Konkurenci zde nabízí možnost zúčastnit se soutěže na reklamním trhu ve třetí lize, možná spíše okresním přeboru.“ Praha podle něj tímto krokem zjevně posiluje pozici reklamních ploch na zastávkách MHD, které nebudou muset tato omezení splňovat. Zastávky dříve provozovala právě JCDecaux, nyní je město nechalo vyměnit za vlastní přístřešky.

Zajímavostí je, že o podobnou změnu se už v minulém volebním období pokoušel radní Petr Hlaváček. Ten je i u současného návrhu coby náměstek spolupředkladatelem.

Nová pravidla, která radní Zábranský již podal jako tisk návrhu, jsou navíc šita na míru jednomu provozovateli. Tím je společnost MF reklama, která jako jediná provozuje reklamní sloupy a panely pro kulturní účely, které mají rozměry splňující nová pravidla.

Vzor pro nosiče, „sloup“ a „panel“, které radní Zábranský začlenil do svého návrhu, dokonce přesně odpovídají konstrukcím, které na svých stránkách společnost MF reklama představuje.

Takto konkrétní rozměrová a konstrukční definice, která odpovídá nabídce jednoho dodavatele, je samozřejmě porušením soutěžního práva.

Právě Piráti přitom v minulosti proti reklamě v městských ulicích vehementně bojovali. Říkali jí reklamní či vizuální smog. „V městských prostorách už nebude turistický kýč a další ohavnosti,“ sliboval v lednu 2020 Zdeněk Hřib, jejich tehdejší primátor a dnešní první náměstek.

Radní Zábranský osobně proslul svým bojem proti reklamním nosičům v ulicích. Ještě na začátku srpna se na sociální síti chlubil seznamem poutačů v centru, které nechá odstranit. „Se samostatně stojícími reklamními nosiči do budoucna nepočítáme. Často vytvářejí zbytečné překážky pro chodce či cyklisty a vizuální smog,“ sdělil novinářům.

V případě nosičů pro nízkonákladovou reklamu ale jeho striktní postoj neplatí.

Ruský houslista a zadlužená firma

Ještě zajímavější ale je v kontextu pirátských politických proklamací pozadí společnosti MF reklama. Ta se prezentuje jako strážce kulturních tradic a charity v ostrém reklamním světě. „Ve světě dravé a drahé venkovní reklamy má levná reklama plakáty svůj význam zejména pro nízkorozpočtové a neziskové organizace se zaměřením na kulturu, sport a veřejně prospěšnou činnost,“ píše na svých webovkách.

Jejím majitelem je pan Boris Monoszon, z Ruska pocházející houslista a podnikatel, též ale spolupracovník StB a KGB. Dokonce měl být prvním, komu byla prokázána činnost ve prospěch KGB na československém území.

Což je o to pozoruhodnější, že pirátský ministr zahraničí Jan Lipavský prosazuje v dnešní době striktní postoj vůči Rusku zahrnující zákaz vstupu do republiky pro sportovce i umělce, jakkoliv s touto zemí spojované.

Je pravdou, že společnost MF reklama na svých stránkách viditelně deklaruje, že vyjadřuje nesouhlas s ruskou invazí na Ukrajinu. Tu ale vyjádřila operní pěvkyně Anna Netrebko či tenistka Anastasia Pavlučenkovová, kterým oběma byla odepřena možnosti vystoupit v ČR.

Boris Monoszon dorazil z SSSR do Československa v sedmdesátých letech jako mimořádně talentovaný houslista, který vystupoval s Doležalovým kvartetem. To často vyjíždělo na Západ, a zřejmě proto si Monoszona vyhlédla KGB, aby při těchto výjezdech pronikl do kruhů sovětské emigrace. Za tuto činnost byl řídícími orgány oceňován a dokonce finančně odměňován.

Po roce 1989 se zjistilo, že pan Monoszon byl agentem KGB i československé StB. O jeho zpravodajských aktivitách existoval zápis o rozsahu více než sto stránek. V seznamech spolupracovníků však jeho jméno nebylo.

Uspěl totiž se žalobou na ministerstvo vnitra, kterou se domáhal vymazání svého jména ze seznamů. Jako důkaz uváděl, že písmo na vázacím aktu není jeho. Následně před písmoznalcem předvedl školácký rukopis, který ale soudní znalec uznal jako odlišné písmo. Jiní písmoznalci, kterým pak vzorek ukázala Česká televize, došli k závěru, že komolený rukopis měl pouze zakrýt ten skutečný.

Po medializaci případu, včetně několika reportáží ČT, se jméno Boris Monoszon do seznamů vrátilo.

Celých 33 let někdejší koncertní primárius v Česku čile podniká. Zejména v oblasti reklamy na kulturní akce, dokonce se stal zakladatelem Asociace plakátování nízkonákladové reklamy v Praze (která v Praze sídlí na stejné adrese, jako jeho firma).

Základem jeho reklamního podnikání je společnost MF reklama, ve které figuruje od roku 2012.

Tato společnost, věnující se inzerci kulturních akcí, se prezentuje jako „nejlevnější maloformátová reklama v Praze“. Poskytuje „legální a nejlevnější výlep“ a rovněž spravuje mobiliář v podobě reklamních nosičů. Chlubí se portfoliem 4000 plakátovacích po celé Praze.

Za společnost sídlící na Žižkově od jejího zapsání do rejstříku roku 2010 jednala paní Olga Lomakina, od května 2012 vystupuje jako její orgán Boris Monoszon.

Jak navíc upozornil iDNES.cz, firma minimálně od roku 2018 hospodaří se ztrátou. Za poslední uzavřený rok 2022 uvádí ztrátu ve výši 109 tisíc korun.

Ten vlastní i několik dalších firem, které spojuje sídlo v ulici Baranova na Žižkově.

ParlamentníListy.cz oslovily s žádostí o vysvětlení vztahu k této firmě radního Zábranského i náměstka Hlaváčka. Odpovědi jsme prozatím neobdrželi.

Případ agenta KGB, který dostává od pirátského radního zakázku na míru, ale budeme dále sledovat.

Psali jsme: „Bordel. Proč to město podporuje?“ Pirát v noci vyrazil na kontrolu podniků Primátor Svoboda: Fungování Pražské plynárenské se zjednoduší a zprůhlední Nejdřív kapři, teďka krávy. Po krachu jednání se pirát rozjel Vánoční kapři: „Masakr!“ Pirát nechce, abyste je nakupovali živé

