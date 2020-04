Pistolník Kalousek do vazby? Alkohol, podělané spoďáry... „Ozbrojený odpor“ pokračuje, ale „ratatatatata“ je jinde. Probral se totiž Babiš. To je aféra!

Pobavení i pohoršení dnes vyvolal svým výrokem o třech revolverech a ozbrojeném odporu poslanec Miroslav Kalousek. Někteří Kalouskově odhodlání nevěří, jiní už chystají trestní oznámení. „Realita by mu asi zasvinila spoďáry,“ mínil poslanec Foldyna. Ale Metnar už se omlouvá, že zadání na tento text dostalo ministerstvo v roce 2015. A co na to Andrej Babiš? Potěšen nebyl.

Jak píše deník Aktuálně.cz a Respekt, ministr Metnar předložil předkládací zprávu, ve které se počítá s tím, že v případě neakceschopného Parlamentu by krizové rozhodování přešlo na vládu. A kdyby byl nefunkční i kabinet, rozhodoval by jen premiér. „V neodkladných situacích, za nichž by se nemohl/nestihl sejít Parlament České republiky, by mohl být vyhlášen stav ohrožení státu: vládou na návrh předsedy vlády, přičemž Parlament České republiky by toto rozhodnutí při nejbližší příležitosti potvrdil, nebo zrušil; v případě okolností opravňujících k vyhlášení stavu ohrožení státu by v neodkladné situaci tento stav mohl vyhlásit také předseda vlády, přičemž vláda by jeho rozhodnutí musela do 48 hodin schválit a Parlament České republiky by jej potvrdil, nebo zrušil s konečnou platností na nejbližší schůzi,“ cituje Respekt z předkládací zprávy, která není návrhem zákona. Obě periodika uvedla tuto zprávu jako návrh, který posiluje pravomoci premiéra na úkor Parlamentu.

Anketa Kalousek je připraven na ozbrojený odpor proti Babišově vládě. Šli byste s ním? Ano, dokážu si to představit 4% Ne, ani náhodou 96% hlasovalo: 20407 lidí

Kdyby tohle chtěla vážně vláda prosadit, tak to je přesně ten okamžik, kdy v souladu s Ústavou mají občané právo postavit se na ozbrojený odpor. Pokud to vláda prosadit nechce, ať premiér okamžitě odvolá ministra Metnara. https://t.co/5cQCOAVlhx — Miroslav Kalousek (@kalousekm) March 30, 2020

Mám pouze tři revolvery. V takové situaci mi bude ctí stát s nimi vedle Vás. Doufám ale, že k tomu nedojde. Nicméně jsem připraven. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) March 30, 2020

Do Kalouska už se pustil komentátor a publicista Josef Provazník: „Jsem zvědavý, jestli se ‚hrdina‘ Kalousek postaví v rámci toho jím vzývaného ozbrojeného odporu vůči vládě do první linie. Nebo bude podporovat revolucionáře s neruskou láhví chlastu v ruce a zabalen do tibetské vlajky v bezpečí svého domova pomocí zničujících tweetů a fejk komentů? Nechme se překvapit. Když tak pozoruji, jak Kalda na sociálních sítích v posledních týdnech vyšiluje, tak očekávám, že brzy vyhlásí válku Klingonské říši, Darth Vaderovi a Jamambě najednou.“ Dodal, že návrh ministra nehodnotí.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček jen dodal klasickou repliku z parodie westernů Limonádový Joe: „Chceš-li pistolníkem býti, musíš Kolaloku píti.“

Chceš-li pistolníkem býti, musíš Kolaloku píti! pic.twitter.com/2Fv4Ke5z3W — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) March 31, 2020

Ale trestní oznámení už prý chystá právník Jiří Vyvadil . Dle něho by měl být Kalousek vzat do vazby Policií ČR. „To s čím přišel, už je teroristický útok. A víme, že je v poslední době čím dál tím více agresivnější. Tři revolvery a útok na vládu? Ať nikdo potom neříká, že to nemohl tušit. Policejní prezident by už dávno měl jednat. A Hamáček jakbysmet,“ tvrdí právník.

Ujišťuje, že podá trestní oznámení. „Ale známe ty procedury. Než to někomu přidělí, může být povražděno několik ministrů. Jedné poslankyni neprojde slovní hříčka na invazivní druh rostlin a Kalouskovi projde, že chce vyvraždit vládu. Varuji i premiéra. chce se každému zavděčit. Ale tady se bojuje proti šílenci. Národ by mu zatleskal,“ rozjel se Jiří Vyvadil.

Naopak poslanec Foldyna, bývalý člen ČSSD, nemá o Kalouskově odvaze velké mínění: „To jsou ti hrdinové internetu. Realita by mu asi zasvinila spoďáry,“ směje se.

Vyjádřil se také bývalý hejtman Michal Hašek. Ten Metnara zkritizoval, že nechal politický cit doma ve skříni. „Zbytečná chyba, ovšem zbytečné i hysterické reakce opozičních politických matadorů. Díky nim tak víme, kdo má doma 3 revolvery, a tomuto držiteli zbrojního průkazu (neb doufáme, že je nedrží na černo) jenom připomínáme, že rovněž u zbraní a střeliva je NULOVÁ tolerance k alkoholu,“ rýpl si Hašek do předsedy poslaneckého klubu TOP 09.

Nicméně, Miroslav Kalousek se třemi revolvery a odhodláním k ozbrojenému odporu chlubil zbytečně, protože ministr Metnar už bere zpátečku. „Přiznávám, že načasování vložení doporučujícího úvahového dokumentu do vládního systému bylo nešťastné, rozhodně nechci v dané situaci oslabovat moc Poslanecké sněmovny! Pokud by v budoucnu k něčemu mělo dojít, musí k tomu být široká politická shoda!“ uznává Metnar na Twitteru.

Přiznávám, že načasování vložení doporučujícího úvahového dokumentu do vládního systému bylo nešťastné, rozhodně nechci v dané situaci oslabovat moc Poslanecké sněmovny! Pokud by v budoucnu k něčemu mělo dojít, musí k tomu být široká politická shoda!https://t.co/aSQaZFMNj2 — Lubomír Metnar (@metnarl) March 31, 2020

Dle Ministerstva obrany se jedná o materiál , který je „doporučením odborné skupiny (složené ze zástupců ministerstev obrany, vnitra, zahraničních věcí, spravedlnosti, Úřadu vlády, konzultačně se podíleli i odborníci na ústavní právo), projednala ho BRS a nyní byl předložen vládě k projednání pouze v informativním režimu s tím, aby jej vzala na vědomí jako úvahový dokument“.

„Plníme úkol uložený vládou v roce 2015, jehož řešení započalo již v roce 2005 usnesením vlády č. 1214. Jde o pouhé doporučení meziresortní odborné skupiny, jak řešit připadnou krizovou situaci. Nechceme oslabovat Parlament, chceme o všem vést diskusi napříč politickými stranami, což je v dokumentu jasně uvedeno. Načasování do současné mimořádné situace je náhodné a nešťastné,“ říká ministr Metnar.

„Odborníci zkoumali varianty, jak postupovat v krajní situaci, kdy nebude usnášeníschopná Sněmovna nebo vláda. Stát musí mít stanovené kompetence a být připraven na tyto hypotetické situace, které mohou nastat. Proto vznikl tento úvahový dokument, o kterém chceme dále diskutovat napříč politických spektrem,“ říká za zpracovatele Radomír Jahoda, náměstek ministra obrany pro řízení sekce obranné politiky a strategie.

K návrhu už se vyjádřil Andrej Babiš a ministra Metnara nepochválil. „Absolutně s tím nesouhlasím, zastavil jsem to a projednávat to SAMOZŘEJMĚ nebudeme. Nevím, proč teď Ministerstvo obrany vytáhlo dokument, který jim zadala vláda už v roce 2015. Tohle se kolegům fakt nepovedlo,“ zhodnotil Metnarovo faux pas.

Absolutně s tím nesouhlasím, zastavil jsem to a projednávat to SAMOZŘEJMĚ nebudeme. Nevím, proč teď @ObranaTweetuje vytáhlo dokument, který jim zadala vláda už v roce 2015. Tohle se kolegům fakt nepovedlo. https://t.co/JCwidilyno — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 31, 2020

O tom, že ministra Metnara nečeká nic příjemného, svědčí i to, jak se Andrej Babiš zachoval minule, když se řešila v únoru kauza s údajně předraženými pasivními radary a rušičkami. „Samozřejmě jsem řval celý týden, když jsem četl, co píšou v médiích, a ptal jsem se, co to tam má ministr Metnar za pitomce, když jsou schopni dát pro info vládě neaktuální cenu a o té správné se neobtěžují vládu informovat a dozvídám se ji z médií?“ uvedl Babiš na Facebooku. A následně se z ministerstva poroučel náměstek Řeha.

