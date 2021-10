Pnutí u Pirátů. Už i Pekarová připustila, že to není úplně v pohodě

Pirátům koalice se Starosty v letošních volbách kvůli kroužkování výrazně uškodila, aspoň co se počtu poslaneckých mandátů týká. Pnutí, které mezi oběma politickými subjekty nyní panuje, podle pravděpodobné budoucí předsedkyně Poslanecké Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) zasahuje i do jednání o nové vládě. V rozhovoru pro Novinky připouští, že vládnutí bude složité. Promluvila o možné deaktivaci článku 66 Ústavy o zbavení prezidenta pravomoci.

Koalice Spolu (ODS,TOP 09 a KDU-ČSL) a koalice Pirátů a STAN se dohodly, že chtějí utvořit vládu, která bude čítat až pět stran. Z vlád, jež vedla ODS, kromě jedné, žádná nedotáhla čtyřleté období do konce.

Nebojí se Pekarová Adamová, že je potká podobný osud? „Složité to samozřejmě bude. Zejména z toho hlediska, že přebíráme zemi v opravdu katastrofálním stavu a máme před sebou mnoho obtížných úkolů,“ zmiňuje pandemii covidu, nepřipravenost na předsednictví EU, krizi bydlení, energetickou krize či obří zadlužení.

„Lakonicky řečeno, máme prázdnou státní kasu, rozbujelý covid a celou řadu dalších věcí. Proto bude vládnutí složité. Jinak si ale myslím, že vzhledem k tomu, že už před volbami jsme utvořili dvě koalice, které našly jasné programové průniky a byly schopné spolupráce, tak jsme prokázali, že se umíme dohodnout, dospět ke kompromisu – a o nich politika je,“ řekla Pekarová Adamová.

Na otázku, zda budou Piráti se svou naštvanou členskou základnou kvůli volebnímu propadu nejslabším článkem v koalici, uvedla: „To je otázka na ně, jak se s tím vyrovnají. Pnutí, které je v Pirátské straně a které je pochopitelné, nás netěší, protože se projevuje už teď při jednání o vládě,“ připouští znepokojeně.

A dodává: „Na druhé straně jsem od začátku jasnou zastánkyní toho, abychom ke koalici PirSTAN přistupovali tak, jak k ní přistupujeme. Nikdo neměl tendenci se spoléhat na 104 hlasů a ignorovat čtyři pirátské poslance.“

„Už před volbami jsme říkali, že nás čeká nelehké volební období. Celá řada problémů, které zmiňujete, už tu byla, včetně enormního zadlužení. Babišova vláda se dá jednoznačně definovat heslem „po nás potopa“, to byla jejich taktika vládnutí. Jednoznačně se nyní ukazuje, že nám chtějí situaci co nejvíce ztížit i z hlediska covidové pandemie. Proto bude důležitá i schopnost všech politiků z vládnoucích stran vysvětlovat opatření, která přijdou. Musíme hovořit jasně a nezastírat realitu, zároveň k tomu přistupovat s maximální citlivostí. Občané snad chápou, že situace je v mnoha ohledech náročná,“ doufá Pekarová Adamová.

Co se týká zdravotního stavu hospitalizovaného prezidenta Miloše Zemana a aktivace článku 66 Ústavy, který by ho zbavil pravomoci, sdělila, že jsou připraveni mu je po jeho uzdravení vrátit zpět. „Panuje tu dezinterpretace samotného aktu, že by se mělo jednat o trvalé odebrání prezidentských pravomocí, nebo dokonce o odvolání prezidenta republiky. Dezinformátoři šíří, že se jedná o puč. Jedná se o legální, ústavní kroky,“ tvrdí. Dodejme, že Jan Kysela, tajemník senátní komise pro Ústavu, kterému naslouchá Miloš Vystrčil, již dříve řekl, že pokud by chtěl Miloš Zeman po případné aktivaci článku v budoucnosti pravomoci nazpátek, musel by sám způsobilost „přesvědčivě doložit“, a to nikoliv vlastním tvrzením, ale dokumentem od lékařů.

„Opravdu se může jednat jen o dočasnost a my se připravujeme i na deaktivaci článku 66, tu bereme jako součást celé této debaty. Tento týden se setkali zástupci všech nově zvolených politických stran do Sněmovny s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem a většinově, nikoli jednomyslně, jsme se shodli na tom, že by se měla zřídit pracovní skupina, která bude společně diskutovat mimo jiné i přípravu deaktivace článku 66,“ přiblížila Pekarová Adamová.

