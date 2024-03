Po paty v ministerské řiti. A pak přišla sprcha... Vidlák k zemědělcům, kteří chtěli „jednat“

reklama

Agrární komora ČR (AK ČR) vydala prohlášení, v němž konstatuje, že ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) je nepřesvědčil, jelikož nic nevyjednal a nebyl schopen prosadit požadavky na záchranu českého zemědělství. Spolu se Zemědělským svazem vyzvali zemědělce, aby zahájili přípravu na protestní akce proti vládě, a to 7. března v Praze.

Pokud ministr zemědělství Marek Výborný předloží konkrétní návrhy na podporu zemědělství, protest se konat nemusí, uvedli zástupci organizací po čtvrtečním jednání se šéfem resortu.

Vyjádření Daniela Sterzika, známého jako Vidláka, srovnalo tuto sitaci s prvním protestem „traktorů v Praze“.

„Když odvážnější zemědělci za šílených mediálních manipulací protestovali 19. února proti vládě, tak to šli prezident AK ČR Jan Doležal a prezident Zemědělského svazu Martin Pýcha ministrovi na ruku a mají lví podíl na ministerské aroganci, se kterou exprezidentovi Agrární komory ČR Janu Velebovi ani ruku nepodal a nechal v pondělí, v úřední den, zavřenou podatelnu, vzpomíná Vidlák.

Doležal s Píchou přitom během jejich vlastní protestní akce, v týdnu, kdy protestovali zemědělci, uvedli, že „protestují na podporu vládě“ a že jejich protest je jen symbolický. Ministr Výborný si tehdy pochvaloval, že má od Agrární komory mandát a že budou společně jednat.

Psali jsme: V pondělí stříkal v Bruselu hnůj, v úterý přišel nový zákon: Obnova ekosystémů. Co zemědělství?

Rusnok tepal zemědělce: Menšina vydírá většinu společnosti. Dotací co nejméně

„Moc pěkně to vyjednali, moc pěkně. Hoši, jaké to bylo, být až po paty zaražení v ministerské řiti. Jaká byla ta studená sprcha, když vám Výborný oznamoval, že on za nic nemůže, protože nesehnal koaliční podporu. Mocinky se snažil, ale prostě to nešlo, kluci. Máte ze sebe radost? Jste spokojení, že jste se distancovali od pondělního protestu a tím jste ho pomáhali rozbít? Už víte, proč jsme měli v požadavcích ‚stop této nekompetentní vládě‘? Už víte, proč jsme tam měli Green Deal, vyděračské praktiky obchodníků? Už víte, proč jsme mluvili o levných energiích a proč jsme tam měli ‚stop posilování evropských kompetenci na úkor těch národních‘?“ uvedl Vidlák.

„Už před naším protestem čekských zemědělců schválila rada velvyslanců při EU prodloužení bezcelního dovozu zemědělských produktů z Ukrajiny. To je ten přebytek komodit na trhu, jak jste to devótně pojmenovali ve vašich prioritách. My jsme to řekli natvrdo, neslovíčkařili jsme, proto se také Nora Fridrichová tak pustila do Jandejska, že je proruský, proto Fiala lhal, až se mu od huby prášilo a ani se nezačervenal,“ dodal Vidlák. A připomněl i výrok europoslance Vondry (ODS), že organizátor zemědělských protestů a bývalý prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek je „proruský kolaborant“.

„Teď voláte, aby se zemědělci spojili a podpořili vás. Kde jste byli, když politici plivali na vaše statečnější kolegy? Kde jste byli, když novináři říkali nehorázné lži o Jandejskových dotacích? Kde jste byli, když vaši kolegové stáli na magistrále a před ministerstvem? Leštili jste kliku panu ministrovi a měli jste radost ze stávkokaze. Pěkně jste Výbornému přikyvovali a on si pak mnul ruce, že se to vládním spindoktorům zase povedlo a mohou pokračovat ve své rozvracečské politice. Dávno už bylo rozhodnuto o tom že se nic měnit nebude, dopředu jste mu odkývali, že se nebude měnit redistributivní platba a dali jste mu bianco šek, tedy nic nedělat,“ uvedl Vidlák.

„A co vy zemědělci? Jaké to bylo, symbolicky protestovat na podporu vládě, která si s vámi vytřela zadek. Akorát mezitím uběhlo čtrnáct cenných dní a jarní práce se zase přiblížily. Myslíte, že tentokrát to bude jiné? Agrární komornik a zemědělský svazák už řekli, že když bude ministr jednat, tak protest zase odvolají. Jen vyhlásili protest, už se zase namazali lubrikantem od hlavy až k patě. Nic se nezměnilo. Jasně, že Výborný bude zase jednat, posune to zase o čtrnáct dní a ti dva ho budou zase devótně podporovat a zase si zalezou do jeho smraďáků a teplíčka, a pak budou mít protažené obličeje, jako když nyní museli oznámit, že ministr nic nevyřešil,“ dodal Vidlák s tím, že to už bude skoro pozdě na nějaké protesty.

„Copak nevidíte, že je to záměr? Párkrát se ještě projedete s traktory, a pak budete muset na pole. Pokaždé se dozvíte, že ministr nesehnal dostatečnou podporu a tak holt přijdete o živobytí, protože tak to EU chtěla. Už nikdo nedodá, že právě lidovečtí europoslanci a vládní zmocněnci hlasovali v EU pro všechna ta zvěrstva, která se vám dějí. Doležal i Pícha neslouží českému zemědělství, ale slouží eurohodnotné vládě, která se ani netají tím, že vás chce zničit. V praxi jste viděli, jak to celé funguje, viděli jste, jaké kurvy pracují v České televizi a čeho se blyštivý Péťa alespoň na chvíli bál. V přímém přenosu jste viděli, jak s vámi zacházejí a že se neštítí čehokoli jen aby své záměry dotáhli do konce.

Už víte, že bezcelní dovoz ukrajinské pšenice bude pokračovat, že vám nedají ani tolik, kolik v uplynulých rocích, že Green Deal se tepre rozjíždí. A také už víte, že Doležal s Píchou se k ministrovi lísají, místo aby štěkali a občas ho i kousli,“ vzkázal Vidlák zemědělcům, aby přemýšleli o tom, kdo to s nimi opravdu myslel dobře a nebál se postavit mediální masírce, šel s kůži na trh a obhajoval proti přesile skutečná zemědělská stanoviska, kdo za ně bojoval – a naopak, kdo ve stejné době dělal ministerského lokaje.

Psali jsme: Docent: Mír na Ukrajině? Až po drtivém vítězství jedné ze stran. Těch globálních „Rychle prozřel!“ Fiala urazil zemědělce, pak spěchal točit na farmu. Pozdě! Výprask je tu To nepěstuj... Dotace jsou pro zemědělce náhrada za škody. Proto křik. Jakl má jasno Lidé dávají ruce pryč od Rohlik.cz. „Zmatený“ Čupr: Vždyť už jsme to jednou udělali a prošlo to

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE