Pochody hladových. Langer dal Fialovi povel proti EU

Bývalý ministr vnitra ve vládě Mirka Topolánka a nynější předseda správní rady Vysoké školy CEVRO Institut Ivan Langer se zamyslel nad tím, jak by využil českého předsednictví v Radě Evropské unie, kdyby byl v pozici premiéra Petra Fialy. Postupoval by dosti odlišně. „Věděl bych, že tento boj s rudozelenými ideology nemohu vyhrát… Řekl bych jim: ‚Green Deal se změní. Až pochody sytých ulicemi měst vystřídají pochody hladových. Nebude to změna k lepšímu. Zelenou vystřídá Hnědá!‘“ naznačil, že by nebyl k politice EU ani zdaleka shovívavý jako současný předseda vlády.

„Řekl bych narovinu, co chci, co umím, co můžu. Doma, v Evropě, ve světě. Řekl bych, že v tom třetím nemůžu nic. V tom druhém nic moc víc. V tom prvním o trochu víc. A za to bych převzal odpovědnost,“ dává najevo.



Píše, že by tak coby premiér nebral na sebe odpovědnost za druhé a už vůbec ne za to, co by nemohl ovlivnit, a o čem by nemohl rozhodnout.



„Hledal bych cestu k nalezení evropského řešení problému, a kdyby mi ji zbytek Evropy neumožnil, nebral bych to za svoji prohru. Prohra po boji má větší cenu, než kapitulace bez boje,“ nastínil v době, kdy je premiérovi mnohými vyčítáno, že si pochvaluje výsledek jednání rady pro energetiku jako „úspěch českého předsednictví“, přestože body původně podporované Českem podporu nenašly.



Němcům by prý také „připomněl jejich létaletoucí objímání se s Rusem a pohrdání východem Evropy" a Rakušanům by „v paměti osvěžil jejich odmítání jádra a cucání našich uhelných i jaderných wattů“ a k Francouzům by pak dodal, že „jejich představa o frankogermálním ovládnutí Evropy nestojí na ústřicích, vínu a sýrech, třebaže jsou zatraceně dobré“.

„Karbonovou ideologii“ Bruselu by z podstaty přirovnal k čínskému Velkému skoku vpřed a sovětské Nové ekonomické politice, „tedy vytvoření nové společnosti a nového člověka“.



Vzkaz by měl i pro šéfku Evropské komise: „Kdybych byl premiérem České republiky (a předsedal Evropské unii), řekl bych Ursule, že kdyby nejen německé, ale i evropské tanky měly jezdit na elektrické baterky a s sebou vozit přebalovací pultíky pro kojence a na tom všem by měla stát bezpečnost Evropy a její náhrada NATO, vytřel by si s námi Vladimír Vladimirovič zadek, plínu, vložku.“



Evropskému parlamentu i Komisi by prý vzkázal, že „není řešení problému“, nýbrž jeho příčinou. „Přidal bych: ‚Stejně jako komunisté, nadřazujete ideologii fyzikálním i sociálním zákonům!‘ A užil bych si pak jejich pískot a vřeštění,“ píše.



Langer by rovněž jako premiér řekl, že „čelíme krizi ohrožující liberální demokracii a samotnou podstatu evropské civilizace, že příčinou krize jsou regulace omezující svobodu a ničící tržní podstatu liberální demokracie“.

„A dodal, že regulace regulací není řešením, že pachatel nemůže být soudcem – rozhodcem. A ve všudypřítomné hysterii by přidal: ‚Jsme tam, kam jsme se sami dostali. Viníkem není nikdo jiný, než my sami.‘ A jako návdavek doplnil: ‚Výsledkem budování EU blahobytu budou studené radiátory v bytě a studená voda ve sprše!‘“



Věděl by prý, že „tento boj s rudozelenými ideology“ nemůže vyhrát. „Tím spíš, jsou-li jejich kmotry ti, kteří vědí, že regulace a dotace dokáží víc, než tanková divize,“ dodává s varováním, že se zelené ambice EU změní „až pochody sytých ulicemi měst vystřídají pochody hladových“ a nebude to změna k lepšímu, jelikož: „Zelenou vystřídá hnědá!“



Jako premiér by prý dělal vše, co by mohl a to „s plnou odpovědností za tuto i za příští generace“ a možná by prý prohrál volby, ale „byla by to prohra po boji“. „Stejná jako kdysi u Thermopyl…“ přirovnává situaci Langer ke slavné bitvě v níž se Sparťané odhodlali bojovat i přes silnou perskou přesilu a u vědomí, že nejspíš padnou, a své zamyšlení uzavírá se slovy: „Je fajn nebýt premiérem!“

Celý text Ivana Langera si můžete přečíst zde:



