Podvod, darebáctví. Klaus odsoudil Flegra a spol. Vakcína? Zlá předtucha

Bývalý prezident Václav Klaus už několikrát vzbudil poprask svými názory na roušky a očkování. Ani v rozhovoru pro Reflex názor nezměnil. Kdyby aerolinky začaly očkování vyžadovat, tak létání prostě oželí. Varoval, že kromě boje s covidem zuří i boj o to, jaký bude svět po něm. Poučení je prý v roce 1948, ale pamětníci převratu už vymizeli. A ČT prý straší lidi, takže je pak mohou manipulovat politici. „Když si pustíte ČT24, dominantním obrazem je jehla vpichovaná člověku někam, téměř ve skafandru se pohybující lékaři kolem pacienta na jipce,“ postěžoval si.

reklama

Klaus pro začátek vyvracel, že by měl z koronaviru strach. Dokonce se nepovažuje ani za člena tzv. rizikové skupiny. „Průměrný věk dožití je v Česku 78 let a já jsem už o rok a půl starší. Průměrný věk zemřelého na covid u nás je 79 let. Z toho vyplývá, že jsem už statisticky dávno mrtvý. Pro nás by měli vymyslet úplně jinou kategorii,“ řekl se smíchem. Anketa Má BIS vydat Zemanovi jména ruských agentů v ČR, pakliže je prezident chce znát? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 995 lidí

K rouškám prohlásil, že četl velkou vědeckou studii z Británie o významu roušek. „Drtivá většina názorů je, že mají sporný efekt a jejich role je spíše symbolická,“ informoval o závěrech. Ani nechat očkovat se nehodlá, prý si vždy ťukal na čelo, když se lidé nechávali očkovat proti obyčejné chřipce. Padla i otázka, co by dělal, kdyby hypoteticky bylo očkování podmínkou pro cestování letadlem a Klaus odvětil, že teď v pokročilém věku si dokáže některé věci odpustit. „Navíc nejsem – a nikdy jsem nebyl – dovolenkář a odborné konference se teď stejně konají on-line,“ poukázal s tím, že kdyby mu nebylo tolik, asi by odpovídal jinak.

Klaus také doufá, že očkování nenařídí stát. Pokud ano, nastane podle něj to samé, co při prohibici ve Spojených státech, tedy že se potvrzení budou falšovat.

Fotogalerie: - Rozhovor s Klausem

Pro vládu měl na začátku pochopení, že jednala z vylekání, které ovšem dle Klause nemělo trvat tak dlouho. „Nemělo dojít k tomu prvotnímu velkému úleku. Na něj mylně navázaly plošné restrikce, s nimiž se musí zacházet jako se šafránem v kuchyni, jinak vám zničí jakýkoli pokrm,“ řekl bývalý prezident a dodal, že se tímto tématem zabývá i ve své knize Karanténa II. V ní popisuje i to, že na pozadí boje s covidem se odehrává i boj o podobu dnešního světa.

Ohradil se zejména proti názoru, že by pro hladký chod ekonomiky byl ochotný odepsat desetitisíce starých lidí. „To je takový podvod, že se snažím objasňovat, že takto otázka nestojí,“ řekl bývalý prezident a dodal, že to je „darebná argumentace pánů Flegrů, Hořejších a Kubků“. Dle Klause je to moralizace místo řešení skutečných dilemat.

Klaus byl dotazován i na mezigenerační konflikt, ale mezi mladými a starými podle něj dělicí čára nevede. „Naopak vidím pitomé staré i pitomé mladé,“ poznamenal. Nicméně, dnes prý panuje ve společnosti hodnotový zmatek, který naposled zažila generace po roce 1948. Klaus upozornil na to, že vzpomínka, jak proběhl únorový převrat a jaké bylo tehdy ve společnosti hodnotové zmatení, už není ve společnosti živá. „Proto se dnes objevují návrhy na radikální změnu politického systému a světa a nikdo proti tomu příliš nevystupuje. Když jsou otřeseny základní hodnoty, jako se to stalo během nouzového stavu, lidé začínají zmatkovat,“ pravil.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Během pandemie se řada činností přesunula ze světa reálného do světa digitálního. Klaus ovšem digitální svět nazval hrozbou pro civilizaci, která společnost rozděluje. „Odděluje nás, parceluje, vylučuje kontakt a setkávání lidí, upřednostňuje žití ve svých světech,“ mínil a dodal, že kvůli tomu mizí i společné hodnoty a společné myšlení. Což se dělo i před epidemií, ale ta tento fenomén prohloubila.

Čeho se bývalý prezident obává, je, že v české společnosti neexistuje dostatečná schopnost vzdorovat některým nesmyslným opatřením a také že tento stav ještě potrvá. Dodal, že „nestrukturovaný lid“ sám o sobě žádnou politickou poptávku mít nemůže a že žádná strana si toto téma nevzala za své. A místo toho strany vedou žabomyší války. „Jestli si myslí, že když bojují se Zemanem a Babišem, jsou opozicí, tak se mýlí. Jsou bojovníci jen za uchování existujícího režimu,“ prohodil bývalý premiér.

Fotogalerie: - Klaus, ,,Bobo" a Okamura slaví

Od Klause zazněla i kritika na Českou televizi. „To, co s veřejností například dělá Česká televize, je úděsná věc. Když si pustíte ČT24, dominantním obrazem je jehla vpichovaná člověku někam, téměř ve skafandru se pohybující lékaři kolem pacienta na jipce. Dalším dominantním obrazem je převoz pěti podivných pacientů ze Zlína do Prahy a dalším úžasným je stavba prázdné nemocnice v pražských Letňanech, kde žádný pacient zřejmě nikdy nebude. To je obraz světa, který nám nabízejí novináři České televize,“ řekl. ČT tak podle něj vyvolává strach, který politici využívají k manipulaci.

Nakonec se Klaus vyjadřoval ke snížení daně z příjmu a zvýšení slevy na poplatníka, které prošly Sněmovnou. Bývalý politik vytkl zejména chaotičnost celého procesu. Pokud jde o to, zda je snížení dobře nebo špatně, tak Klaus vzpomenul, jak se o tuto záležitost hádal se slavným ekonomem Miltonem Friedmanem, který tvrdil, že snížení daní dříve nebo později povede ke snížení výdajů a Klaus mu tehdy oponoval, že snižovat nemůže, když nemá plán, jak výdaje snížit. „Zásadně bych si přál, aby se totálně změnil pohled na státní rozpočet, abychom nastavili jeho zcela jinou strukturu nebo zastavili paní Maláčovou, než nás všechny zahubí – to je moje téma,“ uvedl Klaus s tím, že k jednomu úzkému hlasování se neumí vyjádřit.

Psali jsme: Vymažte mě! spílá ,,dezinformátor" Klaus Blatnému. Jeden detail vás zaujme A sakra: Kalousek a Klaus ml. se shodli. Jde o peníze Nový úder Fialovi. ODS by se měla probrat. Nebezpečí Klaus ml.: Mráz přichází z Bruselu. 3 z 10 poslanců chtějí zničit stát, předat moc EU. Změny v ČT má dělat Milion chvilek?





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.