Podvody s covid testy! Falšují je, aby mohli do kina... Youtuber prozradil, co se dozvěděl

O možném konci spalovacích motorů hovořil v youtubovém podcastu Brocast Matěj Dvořák z @Ukaž Káru Official. „Budu zdaněnej jak hovado, budu mít červenou tečku, prostě auto, budu ten nejzlejší člověk, který tady ničí planetu a budu to mít strašně drahý... To je ta varianta, nebo nám to zakážou úplně, ale to si nemyslím,“ popsal mimo jiné v souvislosti se spalovacími motory Dvořák.

„Jde o to, jestli se zakáže výroba, jestli se zakáže provoz. Nebo do měst. Já jsem si třeba koupil ten osmiválec kvůli tomu, že bych ho třeba měl jako delší dobu a už se třeba nebudou vyrábět tahle auta, ale já nebudu mít zakázáno s tím jezdit. To je za mě nejdůležitější. Budu zdaněnej jak hovado, budu mít červenou tečku, prostě auto, budu ten nejzlejší člověk, který tady ničí planetu a budu to mít strašně drahý... To je ta varianta, nebo nám to zakážou úplně, ale to si nemyslím,“ popsal Dvořák.

„Audi, Volkswagen řekly, že v roce 2035, nebo já nevím, přestanou s vývojem spalovacích motorů. Jenomže ten vývoj spalovacích motorů měly strašnou dobu před tím, takže ony z něj můžou čerpat ještě dalších 30 let,“ dodal Dvořák s tím, že vlastně ale ani není co vyvíjet, že oni vlastně skončí vývoj na konci.

„Myslím si, že za deset let ta elektromobilita a vůbec všechny ty alternativní pohony budou úplně jinde. Teď si o tom nějak povídáme, máme na to nějaký názor. Často v hospodě, na vesnici se řekne, že by člověk nejezdil v elektromobilu, ale nikdy v tom kurva neseděl, ty vole!“ rozčílil se Dvořák, že on sám seděl ve spoustě aut a není to vůbec špatné.

V jiném z dílů pak Dvořák hovořil i o podvodech s covidovými testy a s tím, jak si je lidé různě falšují, aby mohli například do kina. „Už jsem taky slyšel, že: Hele, známej mi píše, podepisuje mi covid testy. Říkám: Ty vole, proč? My jsme prostě národ Pepíků, kterej se snaží všechno ochcat. A v tom jsme vynikající, si myslím, jako,“ popsal Dvořák.

Podle jeho slov by měly být také vyšší pokuty. „Snažím se neporušovat zákony,“ podotkl Dvořák, že i když má rychlé auto, nechce „vychcávky“ typu antiradar. „Jestli to někde jednou poseru, tak ať si to vypiju,“ sdělil.

