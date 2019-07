Pohrdá šéf ÚOHS Rafaj soudem? Zaznívá

Krajský soud v Brně 15. května pravomocně rozhodl, že se předseda ÚOHS má znovu a řádně zabývat námitkami Kapsche proti mýtnému tendru. Každý řádný občan nebo firma co nejrychleji naplní soudní rozsudek, aby se nevystavovali dalšímu postihu a nenarušovali právní stát. Rafajův úřad využil možnost podat proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS), ale ta nemá – jak ví každý student práv – odkladný účinek na rozsudek samotný.

Předseda ÚOHS požádal NSS spolu s kasací o takzvaný odklad vykonatelnosti rozsudku, ale tomu soudci vysoké instance nevyhověli s tím, že má předseda ÚOHS rozsudek zrealizovat. Co na to Rafaj? Rozhodl se, že pranic nezáleží na mínění soudců, a vykonatelnost si stejně odložil. Zahájil totiž řízení o námitkách Kapsche, ale okamžitě ho přerušil do doby, než se NSS vypořádá s jeho kasační stížností.

Maření spravedlnosti? Pohrdání soudy? Jak dlouho v tom může Rafaj pokračovat. Zatím to nejvíce vyhovuje ministru dopravy Kremlíkovi, který neustále opakuje, že se s výběrovým řízením nic nového neděje a že normálně vše pokračuje beze změn.

Ostře Rafaje nedávno kritizoval nedávno také místopředseda sociálních demokratů Ondřej Veselý. „Dva miliony korun v hotovosti nejasného původu, které u pana Rafaje našli policisté. Zaměstnávání příbuzných. Kontroverzní rozhodnutí antimonopolního úřadu v případě mýta nebo opakované rušení zakázek na nákup policejních aut,“ vypočítal pro iROZHLAS.cz. „Už jen to vyvolává otazníky, zda je šéf ÚOHS na svém místě.“

Stát by neměl spoléhat na obstrukce ÚHOSu a měl by řešit, jak vybírat mýto od příštího roku. Podle některých by se paradoxně mohl ocitnout v lepší situaci, než je dnes. Stát totiž vlastní a ovládá plně funkční mýtný systém, do nějž investoval miliardové prostředky a jehož současná hodnota se stále pohybuje v řádech miliard korun. Požadavky na jeho rozšíření o silnice první třídy se ukázaly jako spíše účelový požadavek byznysových skupin v pozadí tendru. Stát ani kraje dnes zpoplatnění silnic první třídy nechtějí a v požadavcích výběrového řízení byl tudíž zcela zbytečně. Pokud ovšem neměl hned od začátku zcela záměrně znevýhodnit jednoho z uchazečů o veřejnou zakázku. Kdyby došlo k zákazu plnění ze smlouvy se společností Czech Toll/Sky Toll, stát může více než 10 let dále využívat svůj současný mýtný systém a nevyhazovat ho do šrotu.

Psali jsme: Volové... Chlastáte, hulíte, už je líp. Topolánek se rozkřikl na národ Greenpeace: Výjimku pro Chvaletice bude řešit ministerstvo, účastníci z řad spolků a obcí se odvolali Zdechovský (KDU-ČSL): Mým cílem rozhodně nebudou nějaké další regulace ČMKB: V 1. pololetí bylo zobchodováno téměř 5,5 milionu MWh energií, více než za tři čtvrtletí loňského roku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: red