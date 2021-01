Pokud Rusové Navalného opět zavřou... Do ČT přišel člen lobbistického spolku Evropské hodnoty. A sršely návrhy trestů

reklama

Úvodní otázka směřovala právě k zatčení Alexeje Navalného a k tomu, zda kvůli tomu Evropská unie vyhlásí další sankce proti Rusku. „Řekl bych, že to je velice pravděpodobné, protože stejným způsobem vlastně EU uvalila sankce na osoby, které měly podíl na předchozí otravě Alexeje Navalného loni v létě, a některé státy Evropské unie už vyzvaly EU, aby tyto sankce byly uvaleny. Jmenovitě to byly baltské státy a někteří politici včetně politiků německých tak začali mluvit o tom, že reakce Evropské unie by měla být, řekněme, ráznější, důslednější, takže v případě, že Alexej Navalnyj nebude v dohledné době propuštěn a vlastně koncem ledna bude odsouzen opět k vězení, bezpodmínečnému vězení, tak si dovedu představit, že EU uvalí další sankce. Budou to osobní sankce na konkrétní lidi, bude jim zakázán vstup do EU, bude jim případně zmrazen majetek, který mohou mít na území Evropské unie,“ míní analytik.

Podle jeho slov se mimo jiné očekává, že Evropský parlament schválí ve čtvrtek rezoluci k Alexeji Navalnému. „Ten tlak ze strany evropských činitelů tam bude. I když to nebude oficiální bod jednání, ale asi se tam objeví,“ zmínil.

Sankce by nyní podle jeho slov mohly mířit na představitele soudní moci, některé členy pohraniční stráže, osoby, které se nějakým způsobem podílely na zadržení Navalného a soudním procesu.

A pokud Evropská unie sáhne k sankcím, může to mít nějaký efekt? „Spíš to bude mít symbolický efekt. Bude to fungovat jako jakási morální podpora těm lidem, kteří Navalného podporují, bude to takový jakoby vzkaz, že jsme na tyto opoziční skupiny nezapomněli, ale takový zásadní průlomový politický efekt to mít nebude,“ míní Stulík.

„Vsadil všechno vabank. Z druhé strany máme stárnoucího prezidenta Putina, který vlastně postupem času je unavený, společnost ho čím dál méně podporuje a začínají se objevovat různé diskuse o tom, kdo by ho mohl nahradit, nebo jaká by mohla být změna toho režimu. A to samozřejmě Navalnyj do toho vnáší určitý neklid. V současné době je on ten hlavní opoziční představitel. A máme vlastně na dvou stranách jedné barikády dva stejné, řekněme, náturou, politiky – Putina a Navalného, a teď je to kdo s koho,“ dodal Stulík. Navalnyj si pak podle jeho slov výborně vybral načasování návratu – v době, kdy dochází v USA k předání vlády od jednoho prezidenta k druhému, v Německu se mění vedení vládní CDU, dostavuje se Nordstream 2. „A nyní on je ten, kdo nějakým způsobem rozdává karty. A samozřejmě že věděl, že bude dříve nebo později zatčen,“ uzavřel.

