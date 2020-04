Politici i s příznaky viru chodili do práce. Asi uhodnete, k čemu pak došlo

reklama

Pozitivně testovaný hejtman Josef Bernard (ČSSD) totiž tím, že stále vykonával svoji funkci, „poslal do karantény“ většinu vedení krajského krizového řízení včetně špiček záchranného systému nebo hygieny. Jak uváděl na svých facebookových stránkách, nechal se testovat minimálně čtyřikrát. I když nemám přesné informace, obávám se, že ani britský premiér Boris Johnson neměl tak časté testy jako šéf plzeňského hejtmanství.

Odkud virus vane?

Do toho pak přišla krajská radní pro ekologii, šéfka městské regionální Hospodářské komory Radka Trylčová (ODS), která údajně i s příznaky „kovidu“ docházela do svého úřadu. A protože jsou podle našich informací s prvním nemocným senátorem Jiřím Karpíškem spolu k sobě velmi, velmi blízcí, přenesl se vir buď z pana poslance na paní radní, nebo naopak. Anketa Měla by vláda v létě otevřít hranice alespoň do některých zemí, pokud to půjde? Ano 16% Ne 84% hlasovalo: 22557 lidí

O senátoru Karpíškovi, bývalém starostovi jedné obce na severním Plzeňsku, se v kuloárech vyprávějí legendy, a to i mezi novináři. Je mu vyčítána práce nikoliv v rukavičkách – což se prý také potvrdilo při senátních volbách, kdy nevybíravým způsobem tlačil nejen na bývalou exhejtmanku a exministryni za ČSSD docentku MUDr. Miladu Emmerovou, ale snad ještě více na kandidátku za ANO Lucii Odkolek Groene. V Senátu i ve znalé veřejnosti se povídá jeden vtípek na adresu této „šedé eminence“ ODS, že jen díky koronaviru se o něm hovoří a lidé si uvědomí, že je na senátorském postu.

Pojďme se ale podívat, co se dělo v budově bývalého západočeského krajského národního výboru ve Škroupově ulici v Plzni, kde je od začátku nového krajského uspořádání Plzeňské hejtmanství. „Kolem poloviny března jsem se už vystříhával kontaktů třeba v obchodních centrech, takže je pravděpodobné, že jsem se nakazil na Radě Plzeňského kraje, ale prokázat to nemohu,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz krajský radní pro sociální oblast Zdeněk Hons. „V radě je nás devět a po deseti dnech, tedy ve čtvrtek ráno 26. 3., přišel od paní Trylčové e-mail, že se nám omlouvá, ale že nás musela nahlásit všechny na hygienu, protože se u ní objevily lehké příznaky. Je to tedy pravděpodobné, ale potvrdit to nemohu.“ To uvedl radní, který je nyní s téměř minimálními příznaky koronaviru v domácí karanténě.

Další dotčenou osobou je zástupkyně hejtmana, radní pro ekonomiku Marcela Krejsová (ODS). I ta musela odejít do domácí karantény.

Partaj, nepartaj, „našinec“ už není srdci milejší…

Krajské zastupitelstvo tedy bylo živé – náměstek pro ekonomiku a evropské fondy, dlouholetý sociálnědemokratický matador Ivo Grüner ze severního Plzeňska se podle Honse pustil do hejtmana. Vysvětloval svůj slovní atak tím, „… že má staré rodiče a nechce domů do Žihle, kde bydlí, něco zanést“.

Jurečko vyzýval krajské zastupitele k nějakému konání, protože v hejtmanově tvrzení zaznamenal vážné disproporce. „Člověk by měl dodržovat platný zákon a ne hop sem a hop tam,“ konstatoval.

„Politický boj bych zcela vyloučil,“ odmítá atak na hejtmana kvůli letošním krajským volbám radní Hons. „Ale vím, kdo to médiím řekl, a to byla pěkná prasečina, kdo mne označil, že jsem pozitivní. Vědělo to pouze pět lidí z rady a čtyři vylučuji. A ten pátý mne naprášil. Novinářům jsem odpověděl, že svůj zdravotní stav neperu na veřejnosti. To ale hejtmanovi nevadilo. Už před 15. březnem jsem se snažil dořešit resty a čekal jsem, že nastanou období, kdy do domovů sociálních služeb bude omezený přístup. A nikam jsem nejezdil,“ svěřuje se radní Hons. „Vím, že senioři v domovech i hendikepovaní jsou na COVID-19 velmi citlivá skupina, a proto jsem tam nejezdil. Ale ne z důvodu, abych tam něco chytil, ale abych tam tohle nepřitáhl. Ředitelům jsem říkal, aby nebrali nové klienty, a pokud se jim vrací klient třeba z nemocnice, tak aby přijížděl výhradně s negativním testem a pak jej ještě dali na jistou dobu do izolace.“

Každý proti každému?

Situace na krajském úřaděu je na bodu mrazu. Takovéto vztahy tam nepamatují jak za prvního hejtmana Zimmermana (ODS), ani za docentky MUDr. Emmerové (ČSSD) nebo bývalého ministra vnitra Milana Chovance (rovněž za ČSSD).

Stejná otázka jako pro sociálnědemokratického Zdeňka Honse je i na „pravou i levou ruku“ plzeňské ODS Romana Jurečka: nezačal tímto předvolební boj? „Ne! Vždyť pan hejtman řekl, že v žádném případě nebude kandidovat za ČSSD. A tato strana jej několikrát vyzvala, aby ozřejmil, jestli bude kandidovat vůbec. Já si nemyslím, že to je předvolební boj, když vím, že všichni ostatní svého lídra mají. Hejtman se nevyjádřil a slyšel jsem, že kandidovat nechce. Ale pak dodá, že za ČSSD. Prostě, to je jeho typické chování. On není nikoho ani ničeho lídr. To je takové jeho zaklínadlo, které si půjčuje od jiných – jak říká pan Babiš, kterého on nemá rád, tak používá jeho zaklínadlo, že je to politický boj. Ale já nevím v čem. A myslím si, že jej vyzývají jeho členové, ČSSD a on má svého ministra Hamáčka. Tak ať na něj vyzkouší ten chytrý telefon nebo karanténu a ať jde příkladem,“ směje se Jurečko. Kupodivu, po koalici ČSSD a ODS je, zdá se, veta. Nebo jsou to jen mimikry? Či snad boje skupin uvnitř těchto dvou partají. Z nichž vždy jedna na kraji nebo zase ve městě Plzni vyhraje a druhá hraje „druhé“ housle a po volbách, lhostejno jak dopadnou, je to naopak. Prostě si posty prohodí a jede se dál. Takto se ve městě piva a amerických veteránů odstavilo vítězné ANO. „Není důležité zvítězit, ale vyhrát,“ uvedl v jednom z našich minulých rozhovorů „Richelieu“ Roman Jurečko. Anketa Jak zatím hodnotíte výkon Stanislava Křečka jako ombudsmana? (Ptáme se od 15.4.2020) Dobře 95% Špatně 5% hlasovalo: 16030 lidí

Kdo hraje první, druhé housle, kdo jenom ladí basu a kdo tahá za nitky?

„On je jenom sólista,“ hodnotí hejtmana Jurečko. „Krejzová, Hons, ti byli v karanténě. Mne zajímá doba až do 3. dubna. Já nikomu nepřeji, ani panu hejtmanovi, že je pozitivní. Ale jestliže je tady na stole i ve vzduchu karanténa a v kuloárech bylo slyšet, že mu nebylo dobře, tak nevím, proč nezůstane doma. A on si běží dělat PR k maskám nebo k respirátorům, které stejně nepřišly,“ dští oheň Jurečko.

A hned přidá příslovečnou síru: „My jsme se v teplárenské již měsíc nesešli s řediteli ani s generálním, a to není jednoduché, ale protože jde o strategický podnik, tak to dodržujeme doslova. Vždyť na počátku jeden z ředitelů pochybil a šel z kola ven,“ pochlubí se zmáklou situací v Plzeňské teplárenské Jurečko. „Já jsem svého třiaosmdesátiletého tátu neviděl měsíc, jenom si telefonujeme. Podívejte u nás v Plzni na primátora, jak to tam mají rozdělené, každý něco dělá – Zrzavecký, Zarzycký, Baxa, dokonce to mají tak rozdělené, že náměstek Šindelář je mimo, kdyby se něco stalo, tak aby toho člověka nahradil,“ pyšně vypočítává „kmotřík s tváří“, aktivní i v městské nadaci s přiléhavým názvem Plzeňáci sobě.

„Vezměte si, že hejtman byl pozitivní a nezavolal to ani tomu Grünerovi, ani své první náměstkyni Krejsové. Takové mezilidské vztahy si tam vypěstovali sami. Když byl hejtman 31. března negativní, tak pak do pátku 3. 4. by mne zajímalo a chtěl bych vědět, kdy byl na těch čtyřech odběrech. Když tam budete chtít vy, tak se tam samozřejmě nedostanete, hovoří o tom, jak by měli být všichni transparentní, a najednou má za pět dní čtyři náběry!“ Kuje žhavé železo Jurečko.

A Jurečko pokračuje: „Zkuste si tam zavolat z titulu své funkce, tak vám řeknou – počkejte si tři dny doma, pak vás odebereme, pak pět dní budete čekat na výsledky a on má tolik odběrů. Ale pak by nemohl hlasovat pro to, aby se vyvěsila tibetská vlajka. V tom už vidím populismus. Mně to přijde divné, když naopak ředitel nákupu v teplárně, který je sice šajba, ale proti hejtmanovi nic, tak ten pochybil v uvozovkách jen tím, že jak vyhlásil Babiš karanténu, tak jel z Itálie do Rakouska s tím, že to trochu ošulí. V pondělí byl šest hodin v práci. Okamžitě šel na testy, byl bez prémií a šel na hodinu. A to nejsou malé peníze. A ještě napsal lidský dopis, ‚… nezlobte se, jsem vůl, že jsem vás ohrozil‘.“

Po zádech se hezky leze, aneb socan socanovi vlkem

„Když toto dokáže udělat obyčejný ředitel, tak já jsem to chtěl jenom porovnat. Vezměte si, že svému kolegovi z ČSSD Ivo Grünerovi, který je u socanů dvacet let a hejtman jen čtyři roky díky tomu, že mu všichni ustoupili a on je pak poslal do hajzlu. Nu a tomu Grünerovi zavolá až v době, kdy mu řekne, že na něj podá trestní oznámení za nactiutrhání. Nezavolal mu, že je pozitivní, aby to převzal, oblékl si červený svetr a zavolal Hamáčkovi a rozdával respirátory. To by ČSSD pomohlo. To hejtman neudělá, ale zavolá mu, že na něj dává trestní oznámení,“ je téměř k nezastavení Jurečko. Anketa Souhlasíte s odstraněním sochy maršála Koněva? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 18147 lidí

„Baxa i já jsme ve straně (ODS – pozn. autora) léta, strana tvoří nás, my tvoříme ji. Hejtman si ČSSD propůjčil před čtyřmi lety, vyšplhal se po zádech jiných a nyní bojuje proti Babišovi. Jenže Babiš na rozdíl od Bernarda na to má, hejtman ne. A kraj si bere jako rukojmí a to mi s…e. Já nevím, za co tedy bojuje. Vezme si placeného šoféra a asistentku z kraje, jede na Václavák rozbíjet hrnečky ‚my ten bordel uklidíme‘. Tak když mám ‚svého‘ ministra Hamáčka, tak to řeším a jdu za ním a nerozbíjím ukázkově hrnečky. Já taky nechci, aby se tady prodávaly hrnečky s Hitlerem,“ odkazuje Jurečko na další kauzu, která se vrší na hejtmanství.

„A pak je Rada Plzeňského kraje a jemu se to nehodí, když hlasovali pro to, aby byla vyvěšena tibetská vlajka, tak on pro to nehlasoval. A já mám svůj kruhový objezd a tam si mohu dát třeba padesát vlajek,“ zapýří se s odkazem na jednu dopravní stavbu, která je s ním neodmyslitelně spjatá, Jurečko.

Hejtman přenašeč?

A tepe Bernarda dále: „To není politický boj, tohle, co dělá hejtman. V regionální televizi ZAK podle mých zpráv natáčel dvacet minut a do dnešního dne se neomluvil reportérovi, se kterým dělal rozhovor,“ vytahuje další hejtmanův problém Jurečko. A není poslední: „Proč udělal mítink, kdy nyní šéf záchranky, hygieny a další jsou v karanténě. Jakou má tedy zodpovědnost? Tenhle člověk má udávat tón, to není běžný chatař nebo chalupář, kteří když se sejdou na štamprdli, tak maximálně vyblokují dvě rodiny.“ A také jel k hrůze sociálního odboru do Domova seniorů v Janovicích nad Úhlavou. Opět údajně kvůli piáru – tak mluví opozice i „kamarádi z bývalé party“.

A tady momentálně skončíme. Jednání se teď na krajském úřadě vedou přes videokonference, asi bude i další „zástupko“ touto formou – je otázka, jestli bude archivováno, tak jako záznam z klasického jednání. Bývalý olympijský vítěz Jan Kůrka, krajský zastupitel za SPO, nevidí na hejtmanovi zase až tak velkou chybu. Ukazuje na ODS, která nyní hraje nečitelnou, možná koaliční hru s topkou. Hejtman byl podle něj už jen obětí nakažení od dvojice Trylčová – Karpíšek.

Hejtmana se nám v této věci nepodařilo kontaktovat. Což ale není nic divného, protože reaguje na určitá média a hodně věcí publikuje na svém facebookovém profilu.

Na čerstvé informace ohledně případného nakažení klientů v domově seniorů v Janovicích nad Úhlavou si budeme muset počkat. Pokud se tam ale něco ukáže, stejně jako v regionální televizi ZAK, je roznašeč předem identifikován – hejtman Josef Bernard. A to je v době velké opatrnosti docela síla… krajský úřad sice není paralyzován, ale ochromen jistě. Strach obchází rozlehlé chodby. Kdo „to má“ a kdo ještě ne. O kauzu se zajímá i policie. A začalo to docela nevinně – hejtmanovým tweetováním, jak je na tom kraj dobře. Tedy z hlediska koronaviru, protože z pohledu bezpečnosti se už dávno propadl na chvost.

