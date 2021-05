Pořád tu bude někdo udávat a buzerovat. Rudí Piráti a to jejich béčko z TOP 09... Xaver s prezidentem Klausem rozjeli show

Prezidentu Václavu Klausovi se nechce věřit, že máme tak hloupou politickou elitu, že by byla ochotna se rozhádat se světovou velmocí, jakou podle jeho názoru je Ruská federace. Navíc kvůli vrbětické kauze, kterou považuje za uměle vytvořenou. „Vypadáme před světem jako blázni,“ míní exprezident. České občany podle jeho názoru trápí úplně něco jiného. Trápí je prý, co na ně šijí Piráti, které Klaus popsal jako novodobé „Rudé Khmery“. Jeho osobně pak trápí, jak snadno se lidé vzdávají svobody.

reklama

Anketa Chcete, aby sněmovna vyslovila nedůvěru vládě Andreje Babiše? Ano 12% Ne 84% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 11826 lidí

Moderátor internetové televize XTV představil nový pořad. Pravidelně bude zpovídat druhého českého prezidenta Václava Klause.

„Pořad ‚Pane prezidente‘ je novým formátem XTV, ve kterém budeme pravidelně každé tři týdny s panem Václavem Klausem komentovat politické dění u nás i ve světě. První díl se velmi vydařil a měl úspěch i u diváků, z čehož mám radost,“ uvedl pro server ParlamentníListy.cz Veselý.

A pak rozjel třicet minut trvající rozhovor s matadorem české politiky.

Klaus hned na úvod odpálil kauzu Vrbětice. Podle jeho názoru jde o umělý problém, kterým nemá mysl se zabývat.

„Kauza Vrbětice je podle mého názoru pouze uměle vytvořená kauza, která je virtuální zpravodajskou hrou, a je to něco, co se prostě vůbec netýká normálních lidí. A já taky myslím, že je škoda se na tak kvalitním kanálu, jako je ten váš, touhle umělou a uměle vytvořenou hrou vůbec jako zabývat. Lidi v naší zemi trápí něco jiného, zabývají se úplně jinými věcmi, a tohleto jim některá média a někteří politici stále vnucují a vsugerovávají,“ začal zostra Klaus.

Veselý oponoval, že je důležité se zabývat i kauzou Vrbětice, protože ovlivňuje vztah České republiky k jedné ze světových velmocí. A Klaus se rozzlobil.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„To jako chcete říct, že máme hloupou vládu a hloupou politickou elitu, která umožní, aby se tak totálně rozhádala s jednou velmocí, navíc s hloupou nadějí, že ty jiné velmoci tomu budou nadšeně tleskat. ... My, takoví velikáni světového formátu, tak že ostatní budou tleskat a budou nás všemožně podporovat. Já myslím, že jak Spojené státy, tak EU, o Číně nemluvě, daly jasně najevo, že, teď abych řekl ten ruský výrok: ‚Éto váše dělo‘, je to vaše věc, do toho nás nezatahujte. Protože nevypadáme důvěryhodně. Je to nešťastná věc a vypadáme před světem jako blázni, že si hrajeme politicko-zpravodajské hry, a nedoceňujeme ten jejich širší rozměr,“ pravil Klaus.

Celý rozhovor naleznete zde

Má strach, že část veřejnosti tuto umělou kauzu bere vážně. Politici takto podle Klause činí kvůli blížícím se volbám. Ten, pro koho volební prognózy vypadají špatně, se podle exprezidenta snaží vytřískat body alespoň z vrbětické kauzy. „Protože to v tuhle chvíli nejvíc špatně vypadá pro ČSSD, no tak nejšílenějc se chová určitě pan Hamáček,“ zhodnotil situaci Klaus.

Sám je zvědav, jestli kauza Vrbětice dokáže překrýt i podivné zatajování majetku ministrem zdravotnictví za hnutí ANO Petrem Arenbergerem.

„Vrbětice je česko-česká kauza, která nemá s Ruskem vůbec nic společného. To si spolu hrají jedni politici s druhými, jedny zpravodajské služby s druhými, jedni novináři s druhýma novinářema. My vypadáme ve světě jako blázni,“ pravil Klaus s tím, že jsme uškodili především sami sobě. „Navíc jsme se rozhádali, což je tady vždy latentně připraveno. Já myslím, že Rusko se musí trošku pousmát a nechápat, do čeho se to montujeme,“ doplnil druhý český prezident.

Občany trápí, co na ně chystají Piráti

Občany České republiky však podle Klause trápí jiné věci. Trápí je nekončící koronavirová pandemie, narůstající nezaměstnanost a rostoucí inflace.

„Najednou slyší, co nám Piráti hrozí s daněma, takže to se těch lidí a těch jejich životů týká,“ zdůraznil Klaus.

Pokud jde o koronavirus, ten si podle Klause dělá, co chce, a neposlouchá opatření ani české vlády, ani jakékoli jiné vlády. Kroky české vlády podle Klause českým občanům jednoznačně uškodily.

Pochybuje o tom, že zaměstnanci restaurace mají právo vyžadovat po hostech důkaz o tom, že prodělali covid.

A pak je tu další problém.

„Že pořád někdo bude udávat, že pořád někdo bude buzerovat, i když toto není slovo z mého slovníku. Když já jdu po ulici, tak jsme ukázkovou obětí, protože jsem známý, a mě nepřetržitě někdo udává, i když jdu po stejné ulici, a tam devadesát procent lidí nemá žádnou roušku, tak mě nahlásí okamžitě na linku 158. To je můj život,“ prozradil exprezident.

Pokut kvůli nenošení respirátorů a roušek prý musel Klaus řešit hned několik. Za jedno vejití do hospody dostal pokuty dokonce dvě, jednu od pražského magistrátu ve výši tři tisíce korun, kterou zaplatil, ale za čas přišla pokuta od pražské hygieny, podle Klause za tentýž přestupek, a to už ve výši deset tisíc korun.

Další problém, který trápí českou společnost, je zavření škol, které trvalo takřka rok. Na to podle prezidenta tvrdě doplatíme. Další katastrofa se na nás valí v podobě rostoucího státního dluhu, který vláda Andreje Babiše stále navyšuje. A to, že budeme muset dluhy splácet, bude znamenat, že nebudeme moct dát víc peněz na školství, na infrastrukturu a tak podobně.

„Ale není důvod, abychom strašili lidi. Já myslím, že nás dostatečně straší naši politici tím, co hrozí, jak dopadnou volby a že nám Piráti, jak jsem už naznačil, začnou zvyšovat daně, dělit auta, abysme je shareovali, že chce soudruh Hřib zavést mýto v Praze po vzoru Londýna, a Praha je s Londýnem hodně nesrovnatelná, teda,“ kroutil hlavou Klaus.

„To mi někdo psal: ‚Já jsem dlouho pátral, co jsou to ti Piráti, a já myslím, že to je nová verze Rudých Khmerů‘. A pak mi někdo psal, co je TOP 09: ‚To je béčko Pirátů.‘ Já myslím, že ta jejich šéfka je ještě zaměnitelná s tou pirátskou místopředsedkyní,“ řekl Klaus.

Doufá, že v některých stranách možná ještě nastane puč, který obrátí politickou situaci k lepšímu.

Dokonce už i já chodím z práce domů, to je ostuda

Osobně ho trápí, jak snadno se Češi smiřují se ztrátou svobod.

„To mě velmi zneklidňuje. Fenomén, který mě děsí v poslední době, je jistá rezignace české společnosti... To smíření se s tím, že už bude prostě takhle. To já nevím, jak se bude prostě vracet. To sedmileté dítě se možná oklepe, ale ti starší lidé už ne. Já musím říci, že i já už jsem si zvykl, že jdu z práce domů, a to je ostuda. Člověk má lítat po světě,“ pravil Klaus.

Psali jsme: Ne! Fialo, zlý konec. Svržený Babiš? Jeho odpůrce zděšen „Chybí vám uvědomění.“ Tomáš Klus: Lid musí pochopit, co k němu umělci chtějí dostat Vrbětice! Kdo tu co hraje a proč? Šéf BIS chválí vládu? Ten má být neviditelný. Z Klausova institutu vyletělo podezření Zeman znevěrohodnil Česko, řekl Moravec. A začal kolotoč

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.