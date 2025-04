Americký novinář Glenn Greenwood upozorňuje, že už i liberálně orientovaný deník New York Times přiznává, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má autoritářské sklony. Přitom celý západní svět brání domnělou ukrajinskou demokracii proti ruským tyranům.

„Dokonce i NYT nyní přiznává autoritářské, a dokonce diktátorské kroky ukrajinského prezidenta Zelenského. Zatímco neustále slyšíme, že musíme Ukrajinu financovat a vyzbrojovat, abychom ubránili ‚demokracii‘, on stále více potlačuje jakýkoli nesouhlas a opozici,“ tvrdí Greenwood.

Even the NYT is now acknowledging the authoritarian and even dictatorial moves of Ukrainian President Zelensky.



