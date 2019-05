Poslance čeká spousta práce. Strhne se další bitva o EET

Sněmovna bude na nadcházející schůzi pokračovat ve schvalování novely zákona o elektronické evidenci tržeb (EET), která ji rozšiřuje do dalších oborů podnikání, uvedla ČTK.

Ve finále jsou také návrhy na dodatečnou státní dotaci České poště, na rozšíření pravomocí tajných služeb a na změny v ubytovacích poplatcích, které by se měly vztahovat i na pronajímatele bytů prostřednictvím digitálních platforem. Schůze dolní komory Parlamentu začne v úterý odpoledne.

Poslanci se na ní budou muset vypořádat také s desítkou předloh, které jim vrátil Senát. Sněmovna opětovně posoudí mimo jiné nová pravidla pro znalce a pro soudní tlumočníky a překladatele, zřízení Národní sportovní agentury a krácení odměn placených obecních funkcionářů, kteří jsou zároveň členy Parlamentu. Horní komora tyto návrhy zamítla.

S úpravami senátoři vrátili poslancům například novelu, jež vyjímá velkoobchod ze zákona, který zavírá vybrané prodejny o některých svátcích. Senát navrhl zrušení zákona jako celku. V novele o registru smluv, která by zrušila výjimku například pro společnost ČEZ nebo České dráhy, chtějí senátoři naopak přidat úlevu pro veřejné nemocnice.

Poslance čeká i opětovná volba zástupce ombudsmanky, v březnu nikoho z navržených kandidátek a kandidátů nezvolili. Prezident Miloš Zeman opět navrhl Stanislava Křečka, kterému skončilo funkční období zástupce veřejné ochránkyně práv v dubnu, a právníka Zdeňka Koudelku. Senát znovu nabídl právničku Markétu Seluckou a nově bývalého místopředsedu horní komory Jiřího Šestáka.

Schůze by mohla trvat tři týdny a s týdenní přestávkou pro jednání výborů by skončila ve druhé polovině června. Už nejbližší středu odpoledne se poslanci sejdou z podnětu pětice opozičních stran na mimořádné schůzi k financování sociálních služeb. Opozice tvrdí, že jim chybí asi dvě miliardy korun a hrozí jejich kolaps.

Schvalování vládní novely o EET nedokončila dolní komora na minulé schůzi. Poslanci se tehdy nedostali ani k hlasování o jednotlivých poslaneckých pozměňovacích návrzích, jichž se sešlo několik set. Elektronická evidence tržeb už platí například pro obchody a restaurace. Nynější novelou kabinet reagoval na rozhodnutí Ústavního soudu, který další vlny zavádění evidence tržeb zrušil. Nově by se měla týkat mimo jiné řemeslníků, lékařů a advokátů. Části podnikatelů předloha umožní evidovat tržby bez připojení k internetu pomocí papírových účtenek.

Ve druhém čtení by poslanci mohli projednat například návrh na růst průměrného důchodu v příštím roce o 900 korun, tedy vyšší, než jak předpokládá zákonná valorizace. Do závěrečného schvalování by mohlo zamířit i posílení postavení zákazníků mobilních operátorů.

Návrh programu schůze čítá 239 bodů. Stejně jako při minulých schůzích není pravděpodobné, že by se poslanci stihli vypořádat se všemi.

autor: mp