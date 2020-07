Poslanci mají komisi proti hybridním hrozbám. Langšádlová a Farský odkryli, čeho v ní chtějí dosáhnout

Sněmovní komise proti hybridním hrozbám se zaměří na podzimní krajské volby, ale třeba také na bezpečnost 5G sítí. Českému rozhlasu Plus to řekl její člen, Robert Králíček z hnutí ANO. Podle něj ale Česko potřebuje instituci, která by hybridní hrozby řešila i na úrovni státu. Samotná komise má jmenovaných všech 9 členů, svého předsedu si zvolí v září.

reklama

Česku stále chybí jedna zastřešující instituce pro vyhodnocování hybridních hrozeb, říká členka komise Helena Langšádlová z TOP 09. "Budeme naléhat na to, aby vlastně právě byla jedna instituce, pokud možno na úrovni Úřadu vlády, která by koordinovala hybridní hrozby," podotkla Langšádlová.

Dalším členem komise je pak již zmiňovaný Robert Králíček (ANO). "Někdo, kdo by byl koordinátorem, kdo by vlastně sdílel ty informace a samozřejmě by dával doporučení třeba premiérovi, vládě k dalším opatřením, ale i Sněmovně," řekl k roli instituce Králíček. Hybridní hrozby propojují různé metody, jak protivníka oslabit. Strategie České republiky pro hybridní hrozby má zpracovat ministerstvo obrany. Za úkol to má od roku 2016. Strategie ale stále chybí. Ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) však potvrdil, že se na ní pracuje. Kdy bude hotová, však neví.

Komise se chce také zaměřit na letošní podzimní krajské volby, dodává Králíček. "Krajské volby mohou být zajímavé z pohledu hybridních hrozeb, protože mluvíme dnes o dostavbách jaderných elektráren, mluvíme o aukci 5G sítí a to jsou věci, kde samozřejmě některé státy mohou mít zájem ovlivnit mínění v České republice, takže určitě budeme reagovat na ty vzniklé kauzy, které třeba se mohou objevit v rámci krajských voleb," sdělil Králíček. Vznik komise pak kritizovali komunisté, podle nichž je taková komise zbytečná. I přesto tam má KSČM svého zástupce - Jiřího Valenta.

Mgr. Helena Langšádlová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Robert Králíček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V Českém rozhlase Plus se vyjádřil také poslanec Jan Farský (STAN) a další člen komise Pavel Jelínek (SPD). "Jde o specifikum té komise stálé, kterou zřídila Poslanecká sněmovna, v tom, že má přímý kontakt s legislativou. A takovou instituci dosud u nás nemáme a myslím si, že je to důležitý moment, že vlastně ta témata, která bude probírat tato komise a informace, které se u ní budou scházet, je možné skrz ni relativně rychle přetavit ve změnu zákonů. A to si myslím, že je přidaná hodnota," podotkl k tomu Farský. Vznik další zastřešující instituce však vnímá jako nadbytečný, jsme ale podle něj na začátku debaty.

"My komisi vnímáme také jako záležitost, která má blízko k legislativě, která má v podstatě identifikovat, zda se jedná o nějakou hrozbu. Tady jsou to hrozby jak v oblasti kybernetické, vojenské... A nicméně si myslím, že by to bylo z tohoto pohledu zastřešující. Ona je zastřešující z pohledu legislativního, ale já bych více vítal, kdyby se srovnala záležitost v kybernetické obraně a v kybernetické bezpečnosti," uvedl Jelínek.

A co je podle Jelínka zásadní pro ochranu voleb? "Tak v každém případě - ochrana samotného aktu je podle mého názoru zákonem stanovená dostatečně. Doufám, že nedojde k nějakým výrazným změnám ve volebním zákonu, během nějakého měsíce nebo dvou. A ten je dostatečný. Tady se jedná o to, že ochrana voleb je v podstatě v tom, aby občané byli informováni, aby se byli schopni zorientovat, co jim který politický subjekt nabízí a v podstatě aby byli schopni rozeznat vlastně, co je dezinformace a co je reálná informace," uvedl. Nová komise by měla stanovit, co je hybridní hrozbou a co ne.

Ing. Pavel Jelínek, PhD. SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. Jan Farský SLK



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Otevřete oči!“ Klaus ml. odhalil tanečky kolem „Istanbulu“. Zlá realita Pavel Sehnal (ODA): Hackeři zašmodrchali Garminu souřadnice, necháme si to líbit? Autodrom Most nabízí limitovanou sérii triček odkazující na slavnou Intersérii Jihlava: Město se musí potýkat s vandalismem na městských sportovištích

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.