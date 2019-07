Poslanci posoudí zvýšení rodičovské a daňový balíček V ČSSD proberou Staňka

Sněmovna by měla dnes projednat v úvodním kole návrh na zvýšení rodičovského příspěvku a vládní daňový balíček, který mimo jiné zvyšuje část spotřebních daní a daň z některých hazardních her, píše ČTK.

Poslanci by také mohli rozhodnout o podobě novely o zavírání některých obchodů ve vybraných svátcích, kterou jim vrátil Senát. Zatímco Sněmovna chce ze zákona vyjmout velkoobchod, horní komora navrhla zavírání obchodů zrušit úplně.

Hned v úvodu schůze složí poslanecký slib radní Husince na Prachaticku Ondřej Babka (ANO) a bývalý poslanec, ministr a středočeský hejtman Petr Bendl (ODS). V dolní komoře nahradí nové europoslankyně Radku Maxovou (ANO) a Veroniku Vrecionovou (ODS).

Před schůzí dolní komory zasednou poslanecké kluby. Nejsilnější opoziční ODS už avizovala, že navrhne, aby se Sněmovna zavázala ministerstvo průmyslu a obchodu, aby přestalo vyplácet investiční dotace firmám ze skupiny Agrofert. České úřady vyzvali k zastavení proplácení dotací v osmi dopisech opoziční Piráti.

Nejen koaliční frakce ANO a ČSSD by mohly řešit osud vlády, když prezident Miloš Zeman dosud neodvolal ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Sociálnědemokratický poslanec Petr Dolínek o víkendu napsal na sociální síti, že pokud Staněk přijde na schůzi klubu, bude žádat o jeho vyloučení z jednání, protože porady má ministr u Zemana. Staněk ale čerpá tento týden dovolenou a počítá až s páteční schůzkou u prezidenta, které se zúčastní také předseda ČSSD Jan Hamáček.

Rodičovský příspěvek by se měl od příštího roku zvýšit o 80.000 korun na 300.000 korun. Vyšší rodičovskou by měli dostávat podle předlohy rodiče novorozenců i dětí do čtyř let, kteří budou příspěvek ještě pobírat. V případě vícerčat se příspěvek zvýší podle novely ze současných 330.000 korun na 450.000 korun.

Vládní daňový balíček zvyšuje od ledna asi o desetinu spotřební daně z cigaret a tabáku a o 13 procent spotřební daň z lihu. Sazba daně u kurzových sázek, tombol, turnajů malého rozsahu a totalizátorových her by měla vzrůst z 23 na 25 procent, u loterií, bing a živých her z 23 procent na 30 procent. Z výher nad 100.000 korun by se zároveň nově odváděla 15procentní srážková daň.

Na programu jsou schůze jsou i další předlohy v prvním čtení. Jde například o poslanecký návrh, podle kterého by lidé s dluhy z dětství by mohli být oddluženi ve zvýhodněném režimu, stejně jako senioři a zdravotně postižení. Peněžitých závazků by se mohli zbavit zbavit za tři roky, pokud by plnili podmínky oddlužení. Předkladatelé chtějí, aby Sněmovna novelu schválila zrychleně už v úvodním kole.

autor: mp