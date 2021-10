Poslední nálet Milionu chvilek. Zapojí vaše přátele. Ale hned jim to bouchlo

reklama

„Spouštíme Milion SMS pro demokracii! Pošlete 10 zpráv/SMS svým známým a kamarádům a připomeňte jim volby 8. a 9. října. Počítají se SMS i osobní zprávy na sociálních sítích. Napište hlavně lidem, u kterých si nejste jisti, zda k volbám půjdou. Nebo lidem, o kterých tušíte, že ještě váhají, protože je politika moc nezajímá. Pošlete 10 SMS pro demokracii a připočtěte je k ostatním na webu www.milionsms.cz,“ píše se na facebookové stránce Milionu chvilek pro demokracii.

„Obrovské množství lidí se rozhoduje těsně před volbami, komu dá hlas. Jsou lidé, kteří si vyberou až za plentou přímo ve volební místnosti. Jedna zpráva/SMS od Vás, tedy od člověka, kterému Vaši známí mohou důvěřovat, má sílu rozhodnout. Mrkněte na www.milionsms.cz. Vaše zpráva/SMS může vypadat třeba takhle: ‚Ahoj, pujdes ted v patek nebo v sobotu 8. a 9. rijna k volbam? Myslim, ze je to sance tu neco zmenit, a hodne mi zalezi na tom, jak to dopadne. Jak to vidis Ty?‘,“ nabádá hnutí na Facebooku.

„Jako OK, chápu, že je třeba zkusit všechny možnosti, ale může to mít i protichůdný efekt. ‚Ahoj Jano, prosim te, chystas se 8. nebo 9. 10. k volbam? Mam trochu strach, ze to spatne dopadne a nic se tady nezmeni. Tak se chci jen ujistit.‘ Ten příklad 1 zní hodně jako citové vydírání. Prosím zpravte si to na něco trochu konstruktivnějšího,“ zareagoval následně v diskusi jeden z diskutujících, zmiňující právě jednu vzorovou zprávu.

„Napíšu to pro ty, co neumí číst mezi řádky. Je to hezky napsané, ale na ty, co je to mířené, to takhle nepochopí. Takže to znamená dělat všechno pro to, aby důchodci (naše rodiče) nešli volit ANO, jenže i mladý, co jsou hloupější, ho budou volit celá rodina. Je to průser pro mladý, až možná to spěje k diskriminaci mladých,“ píše další diskutér.

„Tahle SMS kampaň mi přijde spíše škodlivá, přijde mi to jak prodej po telefonu Horsta Fuchse. Zároveň musím souhlasit s tím, že opozice bohužel neukazuje jiný program než Antibabiš a to kouzlo už dávno vyprchalo. Sám budu volit Starosty, ale mám pocit, že tímhle stylem se toho moc nezmění...,“ sdělil další diskutér.

„No nevím, přijde mi lepší s lidma mluvit a celkově jim vysvětlit, co a jak jistá strana nabízí (z objektivního pohledu, bez manipulace). Vysvětlit tedy doslova, že některé sliby nejsou splnitelné a některé sliby jsou splnitelné na úkor budoucna. Nemyslím si tedy, že prvotním plánem by mělo být přesvědčit lidi, kteří k volbám nechodí, aby najednou přišli a vybrali si. To nemá pevnou konstrukci. Vaše akce by měla spíše směřovat, aby se lidé o politické směřování České republiky více zajímali a chápali souvislosti,“ dodal další.

„Chvilkařům jsem ze začátku fandil, ale to, co předvádí s agitací, za to se nemusela stydět dřívější vládnoucí strana. Ať se každý rozhodne sám za sebe a ne že budu žebrat o hlas esemeskou,“ dodává další.

„Hlásím se o ten kredit zdarma na rozesílání těch SMS,“ píše další.

